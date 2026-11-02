A hasukat fogják az oroszok: nem tud lőni a németek méregdrága szuperfegyvere és ez évekig így is marad – de háborúra készülnek Moszkvával
Komoly akadályba ütközött a német haderő egyik fontos modernizációs programja: az újonnan beszerzett H145M helikopterek egyelőre nem alkalmasak harci bevetésekre. A problémát a fedélzeti gépágyúhoz szánt lőszer engedélyezése okozza, a német számvevőszék pedig súlyos tervezési hibákat rótt fel a védelmi minisztériumnak.
Évekkel késhet a német Bundeswehr egyik fontos haderőfejlesztési programja, miután kiderült, hogy az újonnan beszerzett H145M könnyű harci helikopterek egyelőre nem alkalmasak éles bevetésekre.
A Der Spiegel beszámolója szerint a gépekből hiányzik a működőképes fegyverrendszer, így a hadsereg a belátható jövőben nem használhatja őket harci feladatokra.
A probléma középpontjában a helikopterekre tervezett 20 milliméteres gépágyú lőszere áll. A töltény gyújtószerkezete elektrosztatikus érzékenysége miatt egyelőre nem minősíthető biztonságosnak, ezért a lőszer nem kapta meg a szükséges engedélyt. A gyártó még nem tudta megoldani a műszaki problémát, és jelenleg az sem világos, mikorra készülhet el a megfelelő változat.
A hiányosságok miatt a német Szövetségi Számvevőszék bizalmas jelentésben bírálta a védelmi minisztériumot. A Der Spiegel által ismertetett dokumentumot a Bundestaghoz is eljuttatták. Az ellenőrök szerint a több milliárd eurós beszerzési program kritikus szakaszba jutott, és a minisztérium súlyos tervezési hibákat követett el.
A helikoptereket ezért csak előzetes konfigurációban adják át a katonáknak. Ebben az állapotban kiképzési feladatokra alkalmasak, de a tervezett harci alkalmazásra még nem.
Minden német helikopterre fegyvert szerelnének
A védelmi tárca élén álló Boris Pistorius eredetileg azt a célt tűzte ki, hogy a Bundeswehr fejlesztését gyorsan, már a piacon elérhető rendszerek beszerzésével gyorsítsa fel. A H145M esetében a koncepció alapját olyan polgári helikopterek adták, amilyeneket például a légi mentésben is használnak.
A számvevőszék szerint azonban a minisztérium alapvetően alábecsülte, mekkora munka egy polgári célra kialakított repülőgépet katonai követelményeknek megfelelő eszközzé alakítani. A fegyverrendszerek integrálása és a szükséges műszaki követelmények teljesítése jóval nagyobb feladatnak bizonyult a tervezettnél. A teljes harcképesség elérésének eredeti ütemezése így tarthatatlanná vált, a késés pedig akár több évre is nyúlhat.
A német haderő fejlesztése különösen érzékeny időszakban ütközik akadályokba. A német külföldi hírszerzés vezetője, Martin Jäger októberben arra figyelmeztetett, hogy Oroszország egyre agresszívebben teszteli Németország és más európai országok reakcióit, és már egyfajta árnyékháborút folytat a Nyugattal. A BND ugyanakkor nem látott jelet arra, hogy Moszkva közvetlenül egy nagyszabású NATO-ellenes támadásra készülne.
Riasztást fújt a német hírszerzés: fegyveres konfliktusba kerülhet Németország Oroszországgal – Moszkva már teszteli Berlint
Újabb komoly figyelmeztetés érkezett a Moszkva és Európa közötti egyre feszültebb viszonyról. A német külföldi hírszerzés vezetője szerint Oroszország már egyfajta „árnyékháborút” folytat, miközben a hagyományos katonai konfliktus kockázatával is számolni kell.