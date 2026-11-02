A hasukat fogják az oroszok: nem tud lőni a németek méregdrága szuperfegyvere és ez évekig így is marad – de háborúra készülnek Moszkvával

Komoly akadályba ütközött a német haderő egyik fontos modernizációs programja: az újonnan beszerzett H145M helikopterek egyelőre nem alkalmasak harci bevetésekre. A problémát a fedélzeti gépágyúhoz szánt lőszer engedélyezése okozza, a német számvevőszék pedig súlyos tervezési hibákat rótt fel a védelmi minisztériumnak.

Gyorsított ütemű haderőfejlesztést tervezett a német kormány, ám az egyik fontos beszerzés máris komoly akadályba ütközött / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Évekkel késhet a német Bundeswehr egyik fontos haderőfejlesztési programja, miután kiderült, hogy az újonnan beszerzett H145M könnyű harci helikopterek egyelőre nem alkalmasak éles bevetésekre.

A Der Spiegel beszámolója szerint a gépekből hiányzik a működőképes fegyverrendszer, így a hadsereg a belátható jövőben nem használhatja őket harci feladatokra.

A probléma középpontjában a helikopterekre tervezett 20 milliméteres gépágyú lőszere áll. A töltény gyújtószerkezete elektrosztatikus érzékenysége miatt egyelőre nem minősíthető biztonságosnak, ezért a lőszer nem kapta meg a szükséges engedélyt. A gyártó még nem tudta megoldani a műszaki problémát, és jelenleg az sem világos, mikorra készülhet el a megfelelő változat.

A hiányosságok miatt a német Szövetségi Számvevőszék bizalmas jelentésben bírálta a védelmi minisztériumot. A Der Spiegel által ismertetett dokumentumot a Bundestaghoz is eljuttatták. Az ellenőrök szerint a több milliárd eurós beszerzési program kritikus szakaszba jutott, és a minisztérium súlyos tervezési hibákat követett el.

A helikoptereket ezért csak előzetes konfigurációban adják át a katonáknak. Ebben az állapotban kiképzési feladatokra alkalmasak, de a tervezett harci alkalmazásra még nem.

Minden német helikopterre fegyvert szerelnének

A védelmi tárca élén álló Boris Pistorius eredetileg azt a célt tűzte ki, hogy a Bundeswehr fejlesztését gyorsan, már a piacon elérhető rendszerek beszerzésével gyorsítsa fel. A H145M esetében a koncepció alapját olyan polgári helikopterek adták, amilyeneket például a légi mentésben is használnak.

A számvevőszék szerint azonban a minisztérium alapvetően alábecsülte, mekkora munka egy polgári célra kialakított repülőgépet katonai követelményeknek megfelelő eszközzé alakítani. A fegyverrendszerek integrálása és a szükséges műszaki követelmények teljesítése jóval nagyobb feladatnak bizonyult a tervezettnél. A teljes harcképesség elérésének eredeti ütemezése így tarthatatlanná vált, a késés pedig akár több évre is nyúlhat.