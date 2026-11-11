Furcsa környezetvédelem, már az erdőbe is építenek széltornyokat: megszavazta a lakosság, pedig az élővilág kerül veszélybe – így döntött a német város

A németországi Heimsheim lakóinak többsége támogatja, hogy az önkormányzati erdő egy részét szélerőművek telepítésére használják fel. A népszavazás eredménye lehetővé teszi, hogy a település folytassa a szomszédos Weissachhal közösen tervezett beruházás előkészítését.

Négy szélturbinával számolnak abban a beruházásban, amelyet két német település közösen készít elő / Fotó: AFP

Heimsheim lakóinak 58,7 százaléka támogatta, hogy az önkormányzat szélerőművek telepítésére bocsássa rendelkezésre az erdő egy részét. A vasárnapi népszavazáson 1129-en szavaztak igennel, míg 793-an ellenezték a terület felhasználását. A döntéshez szükséges 806 szavazatos küszöböt is sikerült jelentősen meghaladni.

A szavazás konkrétan arra vonatkozott, hogy Heimsheim rendelkezésre bocsássa-e az A8-as autópályától északra fekvő, WE 19-es szélenergia-prioritási területhez tartozó önkormányzati erdőrészt. Az eredmény alapján a város folytathatja a szomszédos Weissachhal közösen tervezett szélerőműpark előkészítését. A két település együttműködése így tovább haladhat.

Egy erdő közepén húznak fel szélerőművet a németek

A beruházásban összesen négy szélturbinával számolnak. A projekt fejlesztőjének a KB Renewables vállalatot választották ki. A tervek szerint három szélerőmű Weissach területén épülhet meg, a negyedik pedig Heimsheim önkormányzati erdejében kaphat helyet. Weissach már korábban jelezte, hogy támogatja a közös tervezés folytatását.

A népszavazás azonban még nem jelent építési engedélyt. A tényleges beruházáshoz további tervezési és hatósági jóváhagyásokra lesz szükség, emellett az önkormányzatok és a fejlesztő közötti szerződéses feltételeket is rendezni kell.

A voksolás tétje az volt, hogy Heimsheim részt vehet-e továbbra is a közös projektben. Ha a választók elutasították volna a terület átengedését, a város kiszállt volna a beruházásból, és három évig nem adhatta volna bérbe az érintett földterületet szélerőmű-fejlesztőnek. Weissach ettől függetlenül folytathatta volna a saját területére vonatkozó terveket.

A döntést hosszabb politikai vita előzte meg. A Bürger für Heimsheim (BfH) helyi csoportja többször is népszavazást sürgetett, és több indítvánnyal napirenden tartotta az ügyet. A vita nemcsak arról szólt, hogy helyet kapjanak-e szélturbinák az erdőben, hanem arról is, mikor mondhassanak véleményt a lakók.