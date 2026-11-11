Furcsa környezetvédelem, már az erdőbe is építenek széltornyokat: megszavazta a lakosság, pedig az élővilág kerül veszélybe – így döntött a német város
A németországi Heimsheim lakóinak többsége támogatja, hogy az önkormányzati erdő egy részét szélerőművek telepítésére használják fel. A népszavazás eredménye lehetővé teszi, hogy a település folytassa a szomszédos Weissachhal közösen tervezett beruházás előkészítését.
Heimsheim lakóinak 58,7 százaléka támogatta, hogy az önkormányzat szélerőművek telepítésére bocsássa rendelkezésre az erdő egy részét. A vasárnapi népszavazáson 1129-en szavaztak igennel, míg 793-an ellenezték a terület felhasználását. A döntéshez szükséges 806 szavazatos küszöböt is sikerült jelentősen meghaladni.
A szavazás konkrétan arra vonatkozott, hogy Heimsheim rendelkezésre bocsássa-e az A8-as autópályától északra fekvő, WE 19-es szélenergia-prioritási területhez tartozó önkormányzati erdőrészt. Az eredmény alapján a város folytathatja a szomszédos Weissachhal közösen tervezett szélerőműpark előkészítését. A két település együttműködése így tovább haladhat.
Egy erdő közepén húznak fel szélerőművet a németek
A beruházásban összesen négy szélturbinával számolnak. A projekt fejlesztőjének a KB Renewables vállalatot választották ki. A tervek szerint három szélerőmű Weissach területén épülhet meg, a negyedik pedig Heimsheim önkormányzati erdejében kaphat helyet. Weissach már korábban jelezte, hogy támogatja a közös tervezés folytatását.
A népszavazás azonban még nem jelent építési engedélyt. A tényleges beruházáshoz további tervezési és hatósági jóváhagyásokra lesz szükség, emellett az önkormányzatok és a fejlesztő közötti szerződéses feltételeket is rendezni kell.
A voksolás tétje az volt, hogy Heimsheim részt vehet-e továbbra is a közös projektben. Ha a választók elutasították volna a terület átengedését, a város kiszállt volna a beruházásból, és három évig nem adhatta volna bérbe az érintett földterületet szélerőmű-fejlesztőnek. Weissach ettől függetlenül folytathatta volna a saját területére vonatkozó terveket.
A döntést hosszabb politikai vita előzte meg. A Bürger für Heimsheim (BfH) helyi csoportja többször is népszavazást sürgetett, és több indítvánnyal napirenden tartotta az ügyet. A vita nemcsak arról szólt, hogy helyet kapjanak-e szélturbinák az erdőben, hanem arról is, mikor mondhassanak véleményt a lakók.
A szavazás előtt tájékoztató rendezvényeken, utcai információs standokon és egy vezetett erdei sétán is megismerhették a helyiek a terveket. Az önkormányzat tájékoztató kiadványában a támogatók és az ellenzők egyaránt ismertethették álláspontjukat.
A beruházás hívei a megújuló energiaforrások bővítését és az energiaátállás szükségességét hangsúlyozták, míg az ellenzők az erdő károsítását és a biodiverzitás veszélyeztetésétől tartottak.
Az ellenzők között volt a BfH, valamint a Women for Heimsheim nevű csoport is. A természetvédelmi aggályokat Martin Häcker, a BUND heckengaui helyi szervezetének képviselője is felvetette. Szerinte a tervezett helyszín környékén, az utak mindkét oldalán akár hatezer kétéltű is élhet. Úgy vélte, a klímavédelem mellett a fajok védelmére is nagyobb figyelmet kell fordítani.
A beruházást Hannah Hensler (SPD), Dennis Waldherr (CDU), valamint Jürgen Troll polgármester is támogatta. Troll a vita során mindkét oldal érveit meghallgatta, és a népszavazás előtt azt hangsúlyozta, hogy a helyieknek kell dönteniük az önkormányzati erdő jövőjéről. Az eredmény kihirdetése után megköszönte a részvételt, és méltatta a kampányt kísérő konstruktív, tiszteletteljes párbeszédet.
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A müncheni repülőtér légiforgalma miatt nem épülhet meg hét tervezett szélerőmű a bajorországi Ismaning, Hallbergmoos és Moosinning közös projektjében. A német légiforgalmi hatóság szerint a szélerőműveket 52–75 méterrel alacsonyabbra kellene építeni, ami azonban gazdaságtalanná tenné a beruházást.