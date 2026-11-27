A német szövetségi parlament november 27-én, pénteken 317 igen és 260 nem szavazattal fogadta el a 2027-es költségvetést. A törvényjavaslatot a kormánykoalíció pártjai, a CDU, a bajor CSU és a szociáldemokrata SPD támogatták – írta az Euronews.

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A szövetségi alapköltségvetés kiadásai mintegy 556 milliárd euróra emelkednek. Ez 31,4 milliárd euróval, vagyis csaknem hat százalékkal több az előző évinél. Az adóbevételeket 391,3 milliárd euróra becsülik, ami elmarad a kormány eredeti várakozásától.

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A szövetségi kormány 2027-re összesen 210,4 milliárd euró új hitelfelvétellel számol. Ennél csak 2021-ben, a koronavírus-járvány idején volt magasabb az összeg, akkor 215,4 milliárd eurónyi új hitelt vett fel az állam.

A tervezett hitelfelvételből 123 milliárd euró jut a szövetségi alapköltségvetésre, 57,8 milliárd euró az infrastruktúra-fejlesztési és klímasemlegességi különalapra, 29,6 milliárd euró pedig a német fegyveres erők, a Bundeswehr különalapjára. A különalapok az alapköltségvetésen kívüli, hitelből finanszírozott kiadásokra adnak lehetőséget.

A rendes védelmi költségvetés a 2026-os 82,7 milliárd euróról 109,7 milliárdra nő. A Bundeswehr különalapjából ehhez további 29,6 milliárd euró társul, így a két forrásból összesen 139,3 milliárd euró jut védelemre.

A 2022-ben létrehozott, 100 milliárd eurós különalap várhatóan 2027 végére kimerül. Ukrajna támogatására további 11,6 milliárd eurót különítettek el. A pénzügyminisztérium tervei szerint 2030-ra a rendes védelmi költségvetés önmagában is elérheti a 183,7 milliárd eurót.

A szövetségi munkaügyi és szociális minisztérium 203,3 milliárd euróból gazdálkodhat, ami az alapköltségvetés 36,6 százaléka. Az összeg jelentős része az állami nyugdíjbiztosítást finanszírozza, miközben az ahhoz nyújtott kiegészítő szövetségi támogatás 3 milliárd euróval csökken. A szövetségi foglalkoztatási ügynökségnek a költségvetési számok szerint 8,2 milliárd euró hitelre lesz szüksége a szövetségi kormánytól.