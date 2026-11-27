Megtörtént a nagy szavazás Németországban: történelmi léptékű eladósodás jön, a 2. világháború óta nem vesznek fel ennyi hitelt Merzék – a német hadsereg az egyik legnagyobb nyertes
A német szövetségi parlament november 27-én, pénteken 317 igen és 260 nem szavazattal fogadta el a 2027-es költségvetést. A törvényjavaslatot a kormánykoalíció pártjai, a CDU, a bajor CSU és a szociáldemokrata SPD támogatták – írta az Euronews.
A szövetségi alapköltségvetés kiadásai mintegy 556 milliárd euróra emelkednek. Ez 31,4 milliárd euróval, vagyis csaknem hat százalékkal több az előző évinél. Az adóbevételeket 391,3 milliárd euróra becsülik, ami elmarad a kormány eredeti várakozásától.
A járvány óta nem vett fel ennyi hitelt Németország
A szövetségi kormány 2027-re összesen 210,4 milliárd euró új hitelfelvétellel számol. Ennél csak 2021-ben, a koronavírus-járvány idején volt magasabb az összeg, akkor 215,4 milliárd eurónyi új hitelt vett fel az állam.
A tervezett hitelfelvételből 123 milliárd euró jut a szövetségi alapköltségvetésre, 57,8 milliárd euró az infrastruktúra-fejlesztési és klímasemlegességi különalapra, 29,6 milliárd euró pedig a német fegyveres erők, a Bundeswehr különalapjára. A különalapok az alapköltségvetésen kívüli, hitelből finanszírozott kiadásokra adnak lehetőséget.
A rendes védelmi költségvetés a 2026-os 82,7 milliárd euróról 109,7 milliárdra nő. A Bundeswehr különalapjából ehhez további 29,6 milliárd euró társul, így a két forrásból összesen 139,3 milliárd euró jut védelemre.
A 2022-ben létrehozott, 100 milliárd eurós különalap várhatóan 2027 végére kimerül. Ukrajna támogatására további 11,6 milliárd eurót különítettek el. A pénzügyminisztérium tervei szerint 2030-ra a rendes védelmi költségvetés önmagában is elérheti a 183,7 milliárd eurót.
A szövetségi munkaügyi és szociális minisztérium 203,3 milliárd euróból gazdálkodhat, ami az alapköltségvetés 36,6 százaléka. Az összeg jelentős része az állami nyugdíjbiztosítást finanszírozza, miközben az ahhoz nyújtott kiegészítő szövetségi támogatás 3 milliárd euróval csökken. A szövetségi foglalkoztatási ügynökségnek a költségvetési számok szerint 8,2 milliárd euró hitelre lesz szüksége a szövetségi kormánytól.
Az eredeti költségvetési tervezet 41,9 milliárd eurót irányzott elő kamatfizetésre, 11,6 milliárddal többet, mint 2026-ban. Az alapköltségvetésből finanszírozott beruházások értéke eközben mintegy 61,8 milliárd euróra nő, amit az infrastruktúra-fejlesztési és klímasemlegességi különalap kiadásai egészítenek ki.
A német pénzügyminisztérium októberi előrejelzése szerint az államadósság 2028-ra meghaladhatja a GDP 72 százalékát. Az államháztartási hiány 2027-ben a GDP 5,25 százaléka lehet. A védelmi kiadásokra vonatkozó uniós mentességet figyelembe véve is mintegy négy százalékos hiánnyal számolnak. Ez meghaladja a háromszázalékos uniós referenciaértéket, így az EU túlzottdeficit-eljárást indíthat Németországgal szemben.
Lars Klingbeil szövetségi pénzügyminiszter a záróvitában arról beszélt, hogy a következő reformok áldozatokat követelhetnek a lakosságtól, és a terheket méltányosan kell elosztani. A 2028-as költségvetésben már most mintegy 25 milliárd eurós finanszírozási réssel számolnak. Ez a becslés már figyelembe veszi, hogy a járvány idején felvett rendkívüli hitelek és a Bundeswehr különalapjához kapcsolódó adósság törlesztését a tervek szerint 2033-ra halasztják. Ha a villamosenergia-adó csökkentését 2027 után is fenntartják, a finanszírozási rés 30 milliárd euróra nőhet.
Alexander Schweitzer szövetségi munkaügyi miniszter 287 oldalas nyugdíjreform-tervezetet bocsátott egyeztetésre. A javaslat megtartaná a köznyelvben „63 éves nyugdíjként” emlegetett kedvezményes nyugdíjazási lehetőséget, de szigorítaná a jogosultság feltételeit. A szükséges 45 év biztosítási időbe a munkanélküli-ellátásban vagy táppénzben töltött időszakok a tervezet szerint nem számítanának bele. A gyermekneveléssel vagy ápolással töltött idő továbbra is beszámítható lenne.
A korhatár előtti nyugdíjazás esetén alkalmazott levonás 2028 júliusától havonta 0,3-ról 0,4 százalékra emelkedne. Aki két évvel korábban vonulna nyugdíjba, annak az ellátása a jelenlegi 7,2 százalék helyett tartósan 9,6 százalékkal lenne alacsonyabb. A törvényes nyugdíjkorhatárt 2031-től a várható élettartam változásához kötnék.
A tervezet kötelezővé tenné a nyugdíjbiztosítást az úgynevezett minijobokban dolgozóknak, szigorítaná a nyugdíj előtti részmunkaidős foglalkoztatás szabályait, és svéd mintára tőkefedezeti nyugdíjpillért vezetne be. Ehhez a munkavállalók és a munkáltatók 2028-tól többletjárulékot fizetnének, amelynek együttes mértéke 2031-re elérné a két százalékpontot. Az állami nyugdíjbiztosításba bevonnák a Bundestag képviselőit, a részvénytársaságok igazgatósági tagjait és az újonnan önálló vállalkozásba kezdőket is.
A nyugdíjreformról még egyeztet a német kormány. A felsorolt intézkedések egyelőre javaslatok.