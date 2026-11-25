Bejelentette Lőrincz Viktória: nagy változás jön a névadásokban Magyarországon
A kormány szakítana az elődje által bevezetett névválasztási szabályokkal. A névadás korábbi gyakorlatának visszaállítását Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter jelentette be.
Utónévadás: ismét a nyelvészek hatáskörébe kerülhet a döntés
Az Országgyűlés 2025 nyarán Kósa Lajos kezdeményezésére vette át a Nyelvtudományi Kutatóközponttól az utónevek engedélyezésének jogát, és ruházta át a kultúráért felelős miniszterre. Hankó Balázs munkáját az Utónévjegyzék Szakértői Bizottság segítette, amelynek vezetésével Kósa Lajost bízták meg.
A fideszes politikus a törvényjavaslat parlamenti vitájában azzal érvelt, hogy a keresztnév az egyén és a nemzet identitásának egyaránt része. Az akkori névjegyzékből kifogásolta többek között
- a Kandida és
- az Orália női,
- valamint a Késav,
- az Orda,
- a Gida
- és a Legolasz férfinevek
anyakönyvezhetőségét. A bizottság a tavaly benyújtott 281 névkérelemből mindössze egyet, a Vinka nevet fogadta el. Emellett 145 olyan utónevet töröltek a jegyzékből, amelyet egyetlen magyar sem viselt.
Lőrincz Viktória álláspontja szerint a jelenlegi szabályozás nem biztosít megfelelő garanciákat az Alaptörvényből levezethető névhasználati jog gyakorlásához.
A kormány ezért visszaadná a Nyelvtudományi Kutatóközpontnak a magyar utónevek engedélyezésének jogát, a nemzetiségi nevek köréről pedig az országos nemzetiségi önkormányzatok dönthetnének.
„Nem a politikusok fognak dönteni a magyar utónevekről” – fogalmazott a miniszter, aki szerint az anyakönyvezhető keresztnevek körének meghatározásakor a nyelvtudományi szempontokat, a közfelfogást és a társadalmi-történelmi hagyományokat kell figyelembe venni.
A törvényjavaslat megszüntetné a nemzetiségi utónevek miniszteri rendeletben történő közzétételének kötelezettségét is. Elfogadása esetén az érintettek az országos nemzetiségi önkormányzatok által összeállított és azok honlapján közzétett névjegyzékből választhatnának keresztnevet.