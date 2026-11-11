Ujjakat vághat le, és magától is újraindulhat – azonnal visszahívták a veszélyes szerszámot

Súlyos, akár halálos sérüléseket okozhat egy akkumulátoros sarokcsiszoló, amelynek forgalmazását már leállították. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) figyelmeztetése szerint a veszélyes termék Magyarországon is elérhető volt.

Az NKFH arra szólította fel a fogyasztókat, hogy amennyiben vásároltak a készletből, haladéktalanul hagyjanak fel a használatával. Fotó: Kertportál

Súlyos biztonsági hiányosságra figyelmeztet az NKFH

Az uniós Safety Gate riasztási rendszerben közzétett figyelmeztetés alapján visszahívták az EEVORKS márkájú, 12 voltos akkumulátoros mini sarokcsiszoló készletet, amelyet a Kaufland Marketplace online piacterén értékesítettek.

A készülékhez mellékelt körfűrészlap használata különösen veszélyes. A tartozékkal a sarokcsiszoló kézi körfűrésszé alakítható, ám a gép nem rendelkezik visszarúgás elleni védelemmel.

Fa vagy más szálas anyag vágásakor a fűrészlap megszorulhat, amitől a készülék nagy erővel a kezelő felé csapódhat. Ez súlyos vágott sérülést, ujjak vagy a kéz amputációját, szélsőséges esetben halált is okozhat.

A hatóság egy másik súlyos biztonsági hiányosságra is felhívta a figyelmet; a sarokcsiszolóból hiányzik az újraindulás elleni védelem, ezért ha az akkumulátor érintkezése használat közben megszakad, majd helyreáll, a bekapcsolt állásban rögzített kapcsoló miatt a gép váratlanul újraindulhat.

A visszahívott készlet fekete szerszámos kofferben került forgalomba, amely a kékesfekete sarokcsiszoló mellett

két akkumulátort,

töltőt,

vágó- és csiszolókorongokat,

kesztyűt és

szerelőkulcsot

tartalmaz. A termék 0772924917329 vonalkód alapján azonosítható. Az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása szerint Magyarország is érintett lehet a visszahívásban. A Kaufland Marketplace már véglegesen eltávolította a termékoldalt, megszüntette az értékesítést, és figyelmeztette a vásárlókat.

Az NKFH arra szólította fel a fogyasztókat, hogy amennyiben vásároltak a készletből, haladéktalanul hagyjanak fel a használatával.