Ujjakat vághat le, és magától is újraindulhat – azonnal visszahívták a veszélyes szerszámot
Súlyos, akár halálos sérüléseket okozhat egy akkumulátoros sarokcsiszoló, amelynek forgalmazását már leállították. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) figyelmeztetése szerint a veszélyes termék Magyarországon is elérhető volt.
Súlyos biztonsági hiányosságra figyelmeztet az NKFH
Az uniós Safety Gate riasztási rendszerben közzétett figyelmeztetés alapján visszahívták az EEVORKS márkájú, 12 voltos akkumulátoros mini sarokcsiszoló készletet, amelyet a Kaufland Marketplace online piacterén értékesítettek.
A készülékhez mellékelt körfűrészlap használata különösen veszélyes. A tartozékkal a sarokcsiszoló kézi körfűrésszé alakítható, ám a gép nem rendelkezik visszarúgás elleni védelemmel.
Fa vagy más szálas anyag vágásakor a fűrészlap megszorulhat, amitől a készülék nagy erővel a kezelő felé csapódhat. Ez súlyos vágott sérülést, ujjak vagy a kéz amputációját, szélsőséges esetben halált is okozhat.
A hatóság egy másik súlyos biztonsági hiányosságra is felhívta a figyelmet; a sarokcsiszolóból hiányzik az újraindulás elleni védelem, ezért ha az akkumulátor érintkezése használat közben megszakad, majd helyreáll, a bekapcsolt állásban rögzített kapcsoló miatt a gép váratlanul újraindulhat.
A visszahívott készlet fekete szerszámos kofferben került forgalomba, amely a kékesfekete sarokcsiszoló mellett
- két akkumulátort,
- töltőt,
- vágó- és csiszolókorongokat,
- kesztyűt és
- szerelőkulcsot
tartalmaz. A termék 0772924917329 vonalkód alapján azonosítható. Az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása szerint Magyarország is érintett lehet a visszahívásban. A Kaufland Marketplace már véglegesen eltávolította a termékoldalt, megszüntette az értékesítést, és figyelmeztette a vásárlókat.
Az NKFH arra szólította fel a fogyasztókat, hogy amennyiben vásároltak a készletből, haladéktalanul hagyjanak fel a használatával.