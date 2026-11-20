Hosszú anyag jelent meg pénteken az elásott 6,5 milliárd forint hátteréről az Indexen. Ebben részletesen bemutatták az a vállalkozót, akinek a nevét a legfrissebb sajtóhírek összekötötték a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) híressé vált, részben erdőkben zajló akciójával.

Elásott 6,5 milliárd forint: ki az a Fabó György, akiről Unger Anna és az NVVH nem beszél? / Fotó: NurPhoto via AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, hogy az NVVH múlt pénteken este közleményben jelentette be, hogy a nyomozói többmilliárd forintnyi készpénzre bukkantak. Az Unger Anna vezette szervezet arról számolt be, hogy "újabb nyomozati cselekmények foganatosítására került sor a dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő ügyében indított büntetőeljárásban." Mindezt azzal konkretizálták, hogy országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyékben összehangolt nyomozási cselekményeket hajtottak végre.

Azt is leírták, hogy a kutatás során erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva bukkantak a pénzekre. A két napig tartó munka során megtalált készpénz teljes összege

5.071.632.000 forint,

2.658.350 euró

és 1.257.100 USA dollár.

A készpénzt az NVVH munkatársai a Magyar Államkincstárba fizették be. Ugyan az NVVH nem állította – de vélhetően nem is szándék nélkül nevesítette –, hogy Seszták Miklós ellenzéki politikus pénzét találták meg, a Tisza-kormány, a miniszterelnök és a Tisza párt szinte azonnal összesesztákozta az NVVH akcióját.

Így "sesztákozta össze" a Tisza és Magyar péter az elásott 6,5 milliárd forintot

Ugyan egy héttel később se világos, milyen összefüggést talált Seszták Miklós és a pénz eredete között az NVVH, Magyar Péter és a kormánypárt az elmúlt napokat lényegében végigsesztákozták, egyebek mellett a következőket állítva:

"Gratulálhatunk az NVVH-nak, többmilliárdnyi készpénzt találtak meg Seszták Miklós rejtekhelyein!" "Megtalálhatták Seszták pénzét" "Seszták Miklósnak a földből kiásott milliárdjai". "Íme a Vagyonvisszaszerzési Hivatal felvételei Orbán Viktor miniszterének, Seszták Miklósnak a földből kiásott milliárdjairól" – terjesztette a közösség oldalán Magyar Péter, aki azt is állította, hogy Orbán Viktor volt "minisztere milliárdokat ásott el a NERdőbe".

Itt tartott az ügy, amikor is aztán Unger Anna vasárnap este bement az RTL-hez.