Elásott 6,5 milliárd forint: ki az a Fabó György, akiről Unger Anna nem beszél? – egyre zavarosabb az NVVH akciója
Hosszú anyag jelent meg pénteken az elásott 6,5 milliárd forint hátteréről az Indexen. Ebben részletesen bemutatták az a vállalkozót, akinek a nevét a legfrissebb sajtóhírek összekötötték a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) híressé vált, részben erdőkben zajló akciójával.
Ahogy arról a Világgazdaság is írt, hogy az NVVH múlt pénteken este közleményben jelentette be, hogy a nyomozói többmilliárd forintnyi készpénzre bukkantak. Az Unger Anna vezette szervezet arról számolt be, hogy "újabb nyomozati cselekmények foganatosítására került sor a dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő ügyében indított büntetőeljárásban." Mindezt azzal konkretizálták, hogy országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyékben összehangolt nyomozási cselekményeket hajtottak végre.
Azt is leírták, hogy a kutatás során erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva bukkantak a pénzekre. A két napig tartó munka során megtalált készpénz teljes összege
- 5.071.632.000 forint,
- 2.658.350 euró
- és 1.257.100 USA dollár.
A készpénzt az NVVH munkatársai a Magyar Államkincstárba fizették be. Ugyan az NVVH nem állította – de vélhetően nem is szándék nélkül nevesítette –, hogy Seszták Miklós ellenzéki politikus pénzét találták meg, a Tisza-kormány, a miniszterelnök és a Tisza párt szinte azonnal összesesztákozta az NVVH akcióját.
Így "sesztákozta össze" a Tisza és Magyar péter az elásott 6,5 milliárd forintot
Ugyan egy héttel később se világos, milyen összefüggést talált Seszták Miklós és a pénz eredete között az NVVH, Magyar Péter és a kormánypárt az elmúlt napokat lényegében végigsesztákozták, egyebek mellett a következőket állítva:
- "Gratulálhatunk az NVVH-nak, többmilliárdnyi készpénzt találtak meg Seszták Miklós rejtekhelyein!"
- "Megtalálhatták Seszták pénzét"
- "Seszták Miklósnak a földből kiásott milliárdjai".
- "Íme a Vagyonvisszaszerzési Hivatal felvételei Orbán Viktor miniszterének, Seszták Miklósnak a földből kiásott milliárdjairól" – terjesztette a közösség oldalán Magyar Péter,
- aki azt is állította, hogy Orbán Viktor volt "minisztere milliárdokat ásott el a NERdőbe".
Itt tartott az ügy, amikor is aztán Unger Anna vasárnap este bement az RTL-hez.
Unger Anna megcáfolta Magyar Pétert
Az RTL Házon kívül című műsorában adott interjújában a riportertől rögtön azt a kérdést kapta meg, hogy ez a 6,5 milliárd forint Seszták Miklós pénze-e. Unger Anna pedig egyértelműen és világosan közölte, hogy
nem tudjuk, hogy ez kinek a pénze.
Úgy folytatta, hogy ezt a pénzt Seszták Miklóshoz kapcsolódó, mások mellett vele szemben indított büntetőeljárásban "foganatosított nyomozati cselekmények során" tárolták, de senkinek az óvodai jele nincsen rajta, hogy ez kinek a pénze. "Ebben találtuk, majd eldől, hogy ez kié" – zárta le a kérdést. Vagyis az NVVH elnökének válasza egyértelműen cáfolja azokat a tényállításokat, hogy a 6,5 milliárd forint Seszták Miklósé lenne, sőt, arra is felhívta a figyelmet, hogy bár magát a büntetőügyet a Tisza előszeretettel köti össze Seszták Miklóssal, de valójában ebben mellette másokkal szemben is nyomoznak.
Sőt, az NVVH elnöke azt is elmondta, hogy a előkerített pénz helyszínei sem köthetőek Seszták Miklóshoz. "Nem feltétlenül köthetőek bárkihez. Elmentünk, megkerestük, emgtaláltuk" – hangzott erre a válasza.
Ki az a Fabó György, akiről Unger Anna és az NVVH nem beszél?
Csütörtöktől már azt is tudjuk, hogy kihez köthető valójában az elásott 6,5 milliárd forint megtalálásának helyszíne. A TV2 és a Blikk értesülései alapján Fabó Györgyről van szó, aki egyébként évtizedekkel korábban üzleti kapcsolatban állt Seszták Miklóssal, azonban hosszú ideje semmilyen egyéb kapcsolódásuk nem látszik.
Információk szerint a pénz feltételezett rejtekhelyei, illetve egyes rendőri intézkedéseknek a helyszínei Fabó Györgyhöz kapcsolódnak.
Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy amennyiben ezek a hírek helytállóak is, azok továbbra sem tisztázzák, ki ténylegesen a vagyon. Papp Gábor, Seszták Miklós ügyvédje a Magyar Nemzetnek november 16-án adott nyilatkozatában éppen azt a vetette fel, hogy amennyiben a pénz tulajdonosa nem ismert, akkor magyarázatra szorul, hogy milyen bizonyítékok alapján kapcsolja az NVVH az összeget a Seszták-ügyhöz. Egyúttal azt is cáfolta, hogy a készpénz az ügyfeléhez tartozna.
Fabó György Pál több évtizedes üzleti múltra visszatekintő magyar vállalkozó, aki elsősorban az informatikai nagykereskedelem, az elektronikai kiskereskedelem, valamint a wellness- és ingatlanüzemeltetési szektorhoz kapcsolódik. A Ramiris-cégcsoport egyik meghatározó korábbi tulajdonosa és vezetője volt.
- Még 2008-ban alapította meg a Ramiris Europe Kft.-t, amely a magyar informatikai nagykereskedelem egyik jelentős szereplőjévé vált. A társaság 2017-ben például közel 44 milliárd forintos árbevételt ért el. A Ramiris Europe informatikai nagykereskedelmi üzletágát 2022-ben a svájci ALSO-csoport vásárolta meg.
- A vállalkozás fennmaradó része később IRIS Kereskedőház Csoport Kft. néven működött tovább.
- Fabó a BestByte műszakicikk-kereskedelmi hálózat tulajdonosi hátterében is megjelenik a Wolf Health Kft.-n keresztül. A BestByte 2024-ben mintegy 39,3 milliárd forintos árbevételt ért el, 2026-ban azonban pénzügyi nehézségek miatt szerkezetátalakítási eljárásra kényszerült.
- Az üzletemberhez további vállalkozások is kapcsolódnak. A nyilvános cégadatok alapján a Harsányi Depocentrum Kft. és a Bíbor Health Kft. ügyvezetője, valamint a Wolf Health Kft. és a Petényi Kft. tulajdonosa és ügyvezetője.
- Vállalkozásai között tehát jelentős kereskedelmi forgalmat lebonyolító és ingatlanüzemeltetéssel foglalkozó társaságok egyaránt megtalálhatók.
A TV2 értesülései szerint az NVVH által megtalált helyszínek a vállalkozóhoz, illetve volt feleségéhez, jelenlegi üzlettársához köthetők. Most frissen pedig a Blikk Fabó György Budapest környéki otthonánál járt. Egy szomszéd arról számolt be, hogy nagyjából tíz nappal korábban több rendőrautó érkezett az utcába, és a rendőrök hosszabb ideig az üzletember házánál tartózkodtak.
Arról a TV2 és a Blikk is beszámolt arról, hogy Fabó György ellen egy sokmilliárdos számlagyárügyben büntetőeljárás folyik a Győri Törvényszéken.
Az ügy a Fuzik Zsolt nevéhez köthető büntetőeljárás része, amelyben Fabó vádlottként szerepel. Az ügyben hétfőn nyílt tárgyalást tartottak, a tárgyalásról származó információink szerint a vállalkozó egy bűnszervezet által működtetett számlagyárhoz kapcsolódó ügyletekben vehetett részt. Közvetítésével többek között az Antenna Hungária Zrt., az EURO ONE Zrt. és a Hungaro Digitel Távközlési Kft. is valótlan tartalmú számlákat fogadhatott be. Az ezek alapján átutalt összegeket készpénzben vették fel, majd közvetítőkön keresztül Fuzik Zsolthoz, végül Fabó Györgyhöz juttathatták vissza. Az ügyészség szerint Fabó cselekményeivel összesen 405,5 millió forintos vagyoni hátrányt okozhatott a költségvetésnek, amiből mintegy 20,8 millió forint térült meg.
Ugyanakkor a számlagyár és az elásott 6,5 milliárd forint összefüggésére jelenleg semmilyen nyilvánosan ismert bizonyíték nem ismert. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy a Fabó Györggyel szemben megfogalmazott vádak nem jogerős bírósági ítéleten alapulnak.