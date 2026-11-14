Deviza
EUR/HUF364,83 0% USD/HUF331,02 0% GBP/HUF437,45 0% CHF/HUF394,63 0% PLN/HUF82,8 0% RON/HUF68,22 0% CZK/HUF14,95 0% EUR/HUF364,83 0% USD/HUF331,02 0% GBP/HUF437,45 0% CHF/HUF394,63 0% PLN/HUF82,8 0% RON/HUF68,22 0% CZK/HUF14,95 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Még sosem látott videó került nyilvánosságra a Seszták-ügyben lefoglalt pénzrengetegről: több milliárd forintnyi készpénz került letétbe

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új videón mutatták meg a Seszták-ügyben lefoglalt, több mint hatmilliárd forintnyi készpénzt. Az NVVH közlése szerint az összeget kincstári letétbe helyezték, így azt az állam nem használhatja fel szabadon.
VG
2026.11.14, 14:23
Frissítve: 2026.11.14, 14:36
Szóljon hozzá!

A munka lezárásakor nemcsak fényképeken, hanem rövid videófelvételen is megörökítették a letétbe helyezett pénzt – erről Facebook-oldalán számolt be az Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal
(NVVH). 

NVVH pénz
Az NVVH közlése szerint az összeget kincstári letétbe helyezték, így azt az állam nem használhatja fel szabadon / Fotó: Magyar Péter / Youtube

A hivatal pontos összegeket is közölt: 

találtak a kétnapos akció során. 

Ahogy korábban a Világgazdaság is beszámolt róla: az NVVH november 13-án jelentette be a készpénz megtalálását. A nyomozók november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád megyében végeztek összehangolt nyomozási cselekményeket Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter büntetőügyében.

Erdőkben és épületekben rejtették el a készpénzt

Az NVVH tájékoztatása szerint a pénz különböző rejtekhelyekről került elő. 

  • Egy részét erdőkben ásták el, 
  • más részét mezőgazdasági 
  • és raktárépületekben, 
  • illetve lakóingatlanban rejtették el. 
  • Továbbá egy eldugott helyen lévő, nagy értékű széfben is találtak készpénzt.

A megtalált összeget az Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársai pénteken befizették a Magyar Államkincstárba. A hivatal a közleményében megköszönte a Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztálya és a Készenléti Rendőrség támogatását, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Magyar Államkincstár közreműködését.

Az hivatal később a pénz elhelyezésének módját is pontosította. Közlése szerint a lefoglalt összeget a Magyar Államkincstárnál vezetett hatósági letéti számlán tartják, így azt az állam nem használhatja fel szabadon. A kincstári befizetés a lefoglalt összeg elhelyezését szolgálja, önmagában nem tisztázza sem annak eredetét, sem a tulajdonos személyét.

A nyomozás további részleteiről az NVVH nem adott bővebb tájékoztatást. Seszták Miklós védője vitatja, hogy a megtalált készpénz a politikusé lenne. 

Továbbra is lényeges kérdés tehát, milyen kapcsolatot állapítanak meg a lefoglalt pénz és a büntetőeljárásban vizsgált cselekmények között. A pénz megtalálásáról szóló bejelentés önmagában nem dönti el a büntetőjogi felelősség kérdését, az eljárás érintettjeit megilleti az ártatlanság vélelme.

Szeptember végén tartóztatták le a volt minisztert

Seszták Miklóst, a KDNP országgyűlési képviselőjét szeptember végén tartóztatták le korrupciós bűncselekmények gyanújával. Az eljárás egyik fontos része a Volánbusz-ügy: a hatóságok a 2015 és 2018 között lebonyolított, feltételezhetően túlárazott beszerzéseket vizsgálják.

A gyanú szerint a Volán-társaságok több mint hatszáz használt autóbuszt vásároltak a piaci értéküknél jóval drágábban, ezzel tízmilliárd forintos kárt okozva az állami vállalatoknak. A nyomozás egy kecskeméti ingatlan megvásárlására is kiterjed, amelyért a gyanú szerint legalább 550 millió forinttal fizettek többet a tényleges értékénél.

A vizsgált beszerzések több cégen keresztül, lízing- és közvetítői konstrukciókban valósultak meg. A nyomozók feltételezése szerint a túlárazásból származó összegeket köztes vállalkozások és színlelt kölcsönszerződések segítségével juttathatták az érintettek érdekeltségeibe. 

Szóljon hozzá!
készpénz
készenléti rendőrség
Seszták Miklós

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu