Még sosem látott videó került nyilvánosságra a Seszták-ügyben lefoglalt pénzrengetegről: több milliárd forintnyi készpénz került letétbe
A munka lezárásakor nemcsak fényképeken, hanem rövid videófelvételen is megörökítették a letétbe helyezett pénzt – erről Facebook-oldalán számolt be az Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal
(NVVH).
A hivatal pontos összegeket is közölt:
találtak a kétnapos akció során.
Ahogy korábban a Világgazdaság is beszámolt róla: az NVVH november 13-án jelentette be a készpénz megtalálását. A nyomozók november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád megyében végeztek összehangolt nyomozási cselekményeket Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter büntetőügyében.
Erdőkben és épületekben rejtették el a készpénzt
Az NVVH tájékoztatása szerint a pénz különböző rejtekhelyekről került elő.
- Egy részét erdőkben ásták el,
- más részét mezőgazdasági
- és raktárépületekben,
- illetve lakóingatlanban rejtették el.
- Továbbá egy eldugott helyen lévő, nagy értékű széfben is találtak készpénzt.
A megtalált összeget az Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársai pénteken befizették a Magyar Államkincstárba. A hivatal a közleményében megköszönte a Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztálya és a Készenléti Rendőrség támogatását, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Magyar Államkincstár közreműködését.
Az hivatal később a pénz elhelyezésének módját is pontosította. Közlése szerint a lefoglalt összeget a Magyar Államkincstárnál vezetett hatósági letéti számlán tartják, így azt az állam nem használhatja fel szabadon. A kincstári befizetés a lefoglalt összeg elhelyezését szolgálja, önmagában nem tisztázza sem annak eredetét, sem a tulajdonos személyét.
A nyomozás további részleteiről az NVVH nem adott bővebb tájékoztatást. Seszták Miklós védője vitatja, hogy a megtalált készpénz a politikusé lenne.
Továbbra is lényeges kérdés tehát, milyen kapcsolatot állapítanak meg a lefoglalt pénz és a büntetőeljárásban vizsgált cselekmények között. A pénz megtalálásáról szóló bejelentés önmagában nem dönti el a büntetőjogi felelősség kérdését, az eljárás érintettjeit megilleti az ártatlanság vélelme.
Szeptember végén tartóztatták le a volt minisztert
Seszták Miklóst, a KDNP országgyűlési képviselőjét szeptember végén tartóztatták le korrupciós bűncselekmények gyanújával. Az eljárás egyik fontos része a Volánbusz-ügy: a hatóságok a 2015 és 2018 között lebonyolított, feltételezhetően túlárazott beszerzéseket vizsgálják.
A gyanú szerint a Volán-társaságok több mint hatszáz használt autóbuszt vásároltak a piaci értéküknél jóval drágábban, ezzel tízmilliárd forintos kárt okozva az állami vállalatoknak. A nyomozás egy kecskeméti ingatlan megvásárlására is kiterjed, amelyért a gyanú szerint legalább 550 millió forinttal fizettek többet a tényleges értékénél.
A vizsgált beszerzések több cégen keresztül, lízing- és közvetítői konstrukciókban valósultak meg. A nyomozók feltételezése szerint a túlárazásból származó összegeket köztes vállalkozások és színlelt kölcsönszerződések segítségével juttathatták az érintettek érdekeltségeibe.