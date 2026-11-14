Még sosem látott videó került nyilvánosságra a Seszták-ügyben lefoglalt pénzrengetegről: több milliárd forintnyi készpénz került letétbe

A munka lezárásakor nemcsak fényképeken, hanem rövid videófelvételen is megörökítették a letétbe helyezett pénzt – erről Facebook-oldalán számolt be az Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal

(NVVH).

Az NVVH közlése szerint az összeget kincstári letétbe helyezték, így azt az állam nem használhatja fel szabadon / Fotó: Magyar Péter / Youtube

A hivatal pontos összegeket is közölt:

5 071 632 000 forintot,

2 658 350 eurót

és 1 257 100 amerikai dollárt

találtak a kétnapos akció során.

Ahogy korábban a Világgazdaság is beszámolt róla: az NVVH november 13-án jelentette be a készpénz megtalálását. A nyomozók november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád megyében végeztek összehangolt nyomozási cselekményeket Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter büntetőügyében.

Erdőkben és épületekben rejtették el a készpénzt

Az NVVH tájékoztatása szerint a pénz különböző rejtekhelyekről került elő.

Egy részét erdőkben ásták el,

más részét mezőgazdasági

és raktárépületekben,

illetve lakóingatlanban rejtették el.

Továbbá egy eldugott helyen lévő, nagy értékű széfben is találtak készpénzt.

A megtalált összeget az Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársai pénteken befizették a Magyar Államkincstárba. A hivatal a közleményében megköszönte a Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztálya és a Készenléti Rendőrség támogatását, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Magyar Államkincstár közreműködését.

Az hivatal később a pénz elhelyezésének módját is pontosította. Közlése szerint a lefoglalt összeget a Magyar Államkincstárnál vezetett hatósági letéti számlán tartják, így azt az állam nem használhatja fel szabadon. A kincstári befizetés a lefoglalt összeg elhelyezését szolgálja, önmagában nem tisztázza sem annak eredetét, sem a tulajdonos személyét.

A nyomozás további részleteiről az NVVH nem adott bővebb tájékoztatást. Seszták Miklós védője vitatja, hogy a megtalált készpénz a politikusé lenne.

Továbbra is lényeges kérdés tehát, milyen kapcsolatot állapítanak meg a lefoglalt pénz és a büntetőeljárásban vizsgált cselekmények között. A pénz megtalálásáról szóló bejelentés önmagában nem dönti el a büntetőjogi felelősség kérdését, az eljárás érintettjeit megilleti az ártatlanság vélelme.