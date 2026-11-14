Megvan a magyarázat a rejtélyes befizetésre: ezért került a Magyar Államkincstárhoz az NVVH által lefoglalt 6 milliárd forint
„Ami a Magyar Államkincstárban elhelyezett összeget illeti: a befizetett összeg hatósági letéti számlára került, a jogszabályoknak megfelelően” – ezt válaszolta az NVVH a 444-nek, miután a lap megkérdezte a hatóságtól, hogy mi történik a pénzzel a jogerős ítéletig, illetve a pénteki közlemény szerint az összeget befizették a Magyar Államkincstárba, ez bűnjelként elkülönített letéti számlára került, vagy az állam már az eljárás vége előtt felhasználhatja?
Megvan a magyarázat a rejtélyes befizetésre: ezért került a Magyar Államkincstárhoz az NVVH által lefoglalt 6 milliárd forint
Ahogy beszámoltunk róla, péntek este derült ki, hogy november 12-én és 13-án a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) Seszták Miklós büntetőügyében közel 6,5 milliárd forintnak megfelelő készpénzt talált erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva.
A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege
- 5.071.632.000 forint,
- 2.658.350 euró
- és 1.257.100 USA dollár.
A készpénzt pénteken az NVVH munkatársai a Magyar Államkincstárba (MÁK) befizették. Az NVVH köszöni a Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztály és a Készenléti Rendőrség munkatársainak a nyomozati cselekményeknél nyújtott támogatását, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Államkincstár közreműködését is – áll a hivatlos közleményben.
Úgy tudjuk, hogy erősen csúsztatott Magyar Péter és Unger Anna hivatala is, amikor azt állította, hogy az államkincstárba fizették be az összeget. A valóságban ilyenkor a rendőrség MÁK-nál vezetett számlájára történik a befizetés, tehát az nem használható fel szabadon, amíg jogerős ítélet nem születik.
Magyar Péter szerint ezzel vége a Fidesznek
További részletek egyelőre nem ismertek, így egyelőre nem világos, milyen összefüggést talált Seszták Miklós és a pénz eredete között az NVVH. A magyar miniszterelnök azonban a bejelentést követően 15 perccel már a közösségi oldalán kommentálta a fejleményt.
Ezzel a Fidesz-Kdnp maffiának hivatalosan is vége! Több mint 6 milliárd forintnyi elásott és máshogyan elrejtett készpénzt talált meg és foglalt le ma és tegnap a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal az Orbán Viktor volt minisztere, Seszták Miklós ellen folyó büntetőügyben – írta Magyar Péter.
A teljes képhez hozzátartozik, hogy Seszták Miklós ellenzéki politikust nem először vádolja meg gyanús milliárdokkal az NVVH. Az első eset – a jelenlegi információk alapján – alaptalannak bizonyult. Bár Unger Annáék és a bíróság akkor 9 milliárd forintot vélt felfedezni olyan széfekben, amiről azt állították, hogy Seszták Miklós otthonában vannak, utóbb erről kiderült, hogy a szakértői vélemény egészen mást mondott ki.
Sem pénzt nem tároltak a széfekben,
sem Seszták Miklós házában nem voltak, hanem egy irodaházban találtak rájuk.
Hogy a mostani újabb nagy fogásnak, pontosan melyek a részletei, pillanatnyilag nem köztudomásúak.
Seszták Miklós ügyvédje, Papp Gábor szombat délelőtt azt írta, hogy a nyomozati iratokból szeretne tájékozódni, de egyelőre semmilyen irat nem áll a rendelkezésükre, minden további részlet pedig ügyvédi titok. Papp Gábor hangsúlyozta, hogy
a pénteken kiadott közleményben egyáltalán nem azt írják, hogy ez védence pénze, csak azt, hogy Seszták Miklós büntetőügyében hajtottak végre nyomozati cselekményeket, a büntetőügynek pedig Seszták Miklóson kívül több gyanúsítottja van.
A védő kijelentette, hogy ez nem a védence pénze, de az ügyvédi titoktartásra hivatkozva egyebet nem árult el.
Szeptember óta van letartóztatásban Seszták Miklós
Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési minisztert, a KDNP országgyűlési képviselőjét szeptember végén tartóztatták le korrupciós bűncselekmények gyanújával. Az ellene folyó eljárás egyik fontos szála a Volánbusz-ügy, amelyben a hatóságok több, 2015 és 2018 között lebonyolított, feltételezhetően túlárazott beszerzést vizsgálnak.
A gyanú szerint a Volán-társaságok több mint 600 használt autóbuszt vásároltak meg a piaci értéküknél jóval drágábban, amivel 10 milliárd forintos kárt okoztak az állami vállalatoknak. A nyomozás egy kecskeméti ingatlan megvásárlására is kiterjed, amelyért a Volán a gyanú szerint legalább 550 millió forinttal többet fizetett a tényleges értékénél. A beszerzések több cégen keresztül, bonyolult lízing- és közvetítői konstrukciókban valósultak meg. A nyomozók szerint a túlárazásokból származó pénzt köztes vállalkozások és színlelt kölcsönszerződések segítségével juttathatták tovább az érintettek érdekeltségeibe.