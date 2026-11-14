Megvan a magyarázat a rejtélyes befizetésre: ezért került a Magyar Államkincstárhoz az NVVH által lefoglalt 6 milliárd forint

Ezzel a Fidesz-Kdnp maffiának hivatalosan is vége! Több mint 6 milliárd forintnyi elásott és máshogyan elrejtett készpénzt talált meg és foglalt le ma és tegnap a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal az Orbán Viktor volt minisztere, Seszták Miklós ellen folyó büntetőügyben – írta Magyar Péter.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy Seszták Miklós ellenzéki politikust nem először vádolja meg gyanús milliárdokkal az NVVH. Az első eset – a jelenlegi információk alapján – alaptalannak bizonyult. Bár Unger Annáék és a bíróság akkor 9 milliárd forintot vélt felfedezni olyan széfekben, amiről azt állították, hogy Seszták Miklós otthonában vannak, utóbb erről kiderült, hogy a szakértői vélemény egészen mást mondott ki.

Sem pénzt nem tároltak a széfekben,

sem Seszták Miklós házában nem voltak, hanem egy irodaházban találtak rájuk.

Hogy a mostani újabb nagy fogásnak, pontosan melyek a részletei, pillanatnyilag nem köztudomásúak.

Seszták Miklós ügyvédje, Papp Gábor szombat délelőtt azt írta, hogy a nyomozati iratokból szeretne tájékozódni, de egyelőre semmilyen irat nem áll a rendelkezésükre, minden további részlet pedig ügyvédi titok. Papp Gábor hangsúlyozta, hogy

a pénteken kiadott közleményben egyáltalán nem azt írják, hogy ez védence pénze, csak azt, hogy Seszták Miklós büntetőügyében hajtottak végre nyomozati cselekményeket, a büntetőügynek pedig Seszták Miklóson kívül több gyanúsítottja van.

A védő kijelentette, hogy ez nem a védence pénze, de az ügyvédi titoktartásra hivatkozva egyebet nem árult el.

Szeptember óta van letartóztatásban Seszták Miklós

Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési minisztert, a KDNP országgyűlési képviselőjét szeptember végén tartóztatták le korrupciós bűncselekmények gyanújával. Az ellene folyó eljárás egyik fontos szála a Volánbusz-ügy, amelyben a hatóságok több, 2015 és 2018 között lebonyolított, feltételezhetően túlárazott beszerzést vizsgálnak.

A gyanú szerint a Volán-társaságok több mint 600 használt autóbuszt vásároltak meg a piaci értéküknél jóval drágábban, amivel 10 milliárd forintos kárt okoztak az állami vállalatoknak. A nyomozás egy kecskeméti ingatlan megvásárlására is kiterjed, amelyért a Volán a gyanú szerint legalább 550 millió forinttal többet fizetett a tényleges értékénél. A beszerzések több cégen keresztül, bonyolult lízing- és közvetítői konstrukciókban valósultak meg. A nyomozók szerint a túlárazásokból származó pénzt köztes vállalkozások és színlelt kölcsönszerződések segítségével juttathatták tovább az érintettek érdekeltségeibe.

