Rendkívüli bejelentés Unger Annáéktól: több milliárd forintot, euró- és dollármilliókat talált az NVVH erdőkben elásva és raktárépületekben – Seszták Miklóst emlegetik

Többmilliárdnyi készpénzt találtak az NVVH nyomozói – erről jelent meg közlemény pénteken este, nem sokkal ez előtt.

Rendkívüli bejelentés Unger Annáéktól: több milliárd forintot, euró és dollár százmilliókat talált az NVVH / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Az Unger Anna vezette Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) ebben arról számolt be, hogy "újabb nyomozati cselekmények foganatosítására került sor a dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő ügyében indított büntetőeljárásban." A közleményben egészen pontosan a következő olvasható:

2026. november 12-én és 13-án a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyékben összehangolt nyomozási cselekményeket hajtott végre a dr. Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szemben folytatott büntetőeljárás keretében.

A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók: erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva.

A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege

5.071.632.000 forint,

2.658.350 euró

és 1.257.100 USA dollár.

A készpénzt a mai napon az NVVH munkatársai a Magyar Államkincstárba befizették. Az NVVH köszöni a Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztály és a Készenléti Rendőrség munkatársainak a nyomozati cselekményeknél nyújtott támogatását, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Államkincstár közreműködését is – áll a hivatlos közleményben.

Több milliárd forintot, euró és dollár milliókat talált az NVVH

További részletek egyelőre nem ismertek, így egyelőre nem világos, milyen összefüggést talált Seszták Miklós és a pénz eredete között az NVVH. A magyar miniszterelnök azonban a bejelentést követően 15 perccel már a közösségi oldalán kommentálta a fejleményt.

Ezzel a Fidesz-Kdnp maffiának hivatalosan is vége! Több mint 6 milliárd forintnyi elásott és máshogyan elrejtett készpénzt talált meg és foglalt le ma és tegnap a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal az Orbán Viktor volt minisztere, Seszták Miklós ellen folyó büntetőügyben – írta Magyar Péter.