Rendkívüli bejelentés Unger Annáéktól: több milliárd forintot, euró- és dollármilliókat talált az NVVH erdőkben elásva és raktárépületekben – Seszták Miklóst emlegetik
Többmilliárdnyi készpénzt találtak az NVVH nyomozói – erről jelent meg közlemény pénteken este, nem sokkal ez előtt.
Az Unger Anna vezette Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) ebben arról számolt be, hogy "újabb nyomozati cselekmények foganatosítására került sor a dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő ügyében indított büntetőeljárásban." A közleményben egészen pontosan a következő olvasható:
2026. november 12-én és 13-án a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyékben összehangolt nyomozási cselekményeket hajtott végre a dr. Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szemben folytatott büntetőeljárás keretében.
A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók: erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva.
A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege
- 5.071.632.000 forint,
- 2.658.350 euró
- és 1.257.100 USA dollár.
A készpénzt a mai napon az NVVH munkatársai a Magyar Államkincstárba befizették. Az NVVH köszöni a Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztály és a Készenléti Rendőrség munkatársainak a nyomozati cselekményeknél nyújtott támogatását, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Államkincstár közreműködését is – áll a hivatlos közleményben.
Több milliárd forintot, euró és dollár milliókat talált az NVVH
További részletek egyelőre nem ismertek, így egyelőre nem világos, milyen összefüggést talált Seszták Miklós és a pénz eredete között az NVVH. A magyar miniszterelnök azonban a bejelentést követően 15 perccel már a közösségi oldalán kommentálta a fejleményt.
Ezzel a Fidesz-Kdnp maffiának hivatalosan is vége! Több mint 6 milliárd forintnyi elásott és máshogyan elrejtett készpénzt talált meg és foglalt le ma és tegnap a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal az Orbán Viktor volt minisztere, Seszták Miklós ellen folyó büntetőügyben – írta Magyar Péter.
A teljes képhez hozzátartozik, hogy Seszták Miklós ellenzéki politikust nem először vádolja meg gyanús milliárdokkal az NVVH. Az első eset – a jelenlegi információk alapján – alaptalannak bizonyult. Bár Unger Annáék és a bíróság akkor 9 milliárd forintot vélt felfedezni olyan széfekben, amiről azt állították, hogy Seszták Miklós otthonában vannak, utóbb erről kiderült, hogy a szakértői vélemény egészen mást mondott ki.
- Sem pénzt nem tároltak a széfekben,
- sem Seszták Miklós házában nem voltak, hanem egy irodaházban találtak rájuk.
Hogy a mostani újabb nagy fogásnak, pontosan melyek a részletei, pillanatnyilag nem köztudomásúak. Bizonyosan hamarosan Seszták Miklós ügyvédje, Papp Gábor is nyilatkozni fog.