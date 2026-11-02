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Lecsapott Tarr Zoltán: azonnali hatállyal kirúgták az Operaház főigazgatóját, Ókovács Szilvesztert

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Megszüntették a Magyar Állami Operaház főigazgatójának munkaviszonyát. Ókovács Szilveszter menesztését a vezetői juttatások, a szerződések és a gazdálkodás átvilágítása során feltárt hiányosságokkal indokolták.
VG
2026.11.02, 15:19
Frissítve: 2026.11.02, 15:51
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A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azonnali hatállyal megszüntette Ókovács Szilveszter munkaviszonyát – közölte Nagy Ervin. Facebook-bejegyzése szerint a Magyar Állami Operaház átvilágítása a vezetői juttatások, a szerződések és a gazdálkodás területén is hiányosságokat tárt fel.

Ókovács Szilveszter
Lecsapott Tarr Zoltán: azonnali hatállyal kirúgták Ókovács Szilvesztert / Fotó: Ókovács Szilveszter / Facebook

A kultúráért felelős államtitkár azt írta, hogy a főigazgató havi bruttó 4,8 millió forintos fizetése mellett további juttatásokban részesült, amelyekhez a minisztérium nem adta jóváhagyását. Közlése szerint a főigazgató és helyettese külön prémiumokkal emelte meg saját jövedelmét, miközben az intézmény vezetése rendszeresen további állami támogatást szorgalmazott.

A bejegyzés szerint a főzeneigazgatói pozíció 2023 óta betöltetlen volt. Az ehhez tartozó feladatokat célfeladatként osztották szét a főigazgató, helyettese és más munkatársak között, amiért havonta több százezer forintos prémiumokat állapítottak meg. Nagy Ervin közlése alapján az intézmény első és második számú vezetője egymásnak igazolta a feladatok teljesítését.

Az átvilágítás megállapításait ismertetve arról is beszámolt, hogy a főigazgatónak hónapokon keresztül havi bruttó több mint 660 ezer forintot fizettek napi jegyzetek megírásáért és közzétételéért. A bejegyzés szerint ez olyan tevékenység volt, amely az intézmény más munkatársainak munkakörébe is beletartozott. A juttatás csaknem kétszerese volt a közösségi média kezeléséért felelős munkavállaló bérének.

A miniszter szerint a Magyar Állami Operaház vezetése az egyes produkciók költségeiről sem tudott pontos adatokat adni: 

egy-egy előadásnál akár négy különböző becsült érték is szerepelt. 

Ezeknek az összegeknek a beszerzési és közbeszerzési eljárások megalapozásában is szerepük van.

A bejegyzés több százmillió forint összértékű karmesteri szerződésekről is beszámolt. Nagy Ervin azt írta, hogy miután az átvilágítás során rákérdeztek ezek indokoltságára, a főigazgató visszavonta őket. Egy másik esetben az intézmény vezetése azt állította, hogy nem jött létre munkaszerződés, az ellenőrzés során azonban előkerült egy aláírt és ellenjegyzett dokumentum.

A közlés szerint az Operaház élére ideiglenes vezető kerül. 

Feladata a működés folytonosságának biztosítása, az átvilágítás során feltárt hiányosságok rendezése és a további szükséges intézkedések végrehajtása lesz. A főigazgatói tisztség betöltésére nyílt pályázatot írnak ki.

Korábban Magyar Péter miniszterelnök jelentette be, hogy több mint egy tucat intézményben, köztük a Magyar Állami Operaházban zajlott átvilágítás, amelynek eredményei a költségvetésben is megjelennek majd. A még jogi formát nem öltött változásokat egyelőre nem vezették át a tervezetben.

Az átfogó vizsgálat július végén kezdődött el a Magyar Állami Operaházban, az ellenőrök a működés szabályosságát és a közpénzek felhasználását is átnézték. 

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