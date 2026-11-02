Lecsapott Tarr Zoltán: azonnali hatállyal kirúgták az Operaház főigazgatóját, Ókovács Szilvesztert

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azonnali hatállyal megszüntette Ókovács Szilveszter munkaviszonyát – közölte Nagy Ervin. Facebook-bejegyzése szerint a Magyar Állami Operaház átvilágítása a vezetői juttatások, a szerződések és a gazdálkodás területén is hiányosságokat tárt fel.

Lecsapott Tarr Zoltán: azonnali hatállyal kirúgták Ókovács Szilvesztert / Fotó: Ókovács Szilveszter / Facebook

A kultúráért felelős államtitkár azt írta, hogy a főigazgató havi bruttó 4,8 millió forintos fizetése mellett további juttatásokban részesült, amelyekhez a minisztérium nem adta jóváhagyását. Közlése szerint a főigazgató és helyettese külön prémiumokkal emelte meg saját jövedelmét, miközben az intézmény vezetése rendszeresen további állami támogatást szorgalmazott.

A bejegyzés szerint a főzeneigazgatói pozíció 2023 óta betöltetlen volt. Az ehhez tartozó feladatokat célfeladatként osztották szét a főigazgató, helyettese és más munkatársak között, amiért havonta több százezer forintos prémiumokat állapítottak meg. Nagy Ervin közlése alapján az intézmény első és második számú vezetője egymásnak igazolta a feladatok teljesítését.

Az átvilágítás megállapításait ismertetve arról is beszámolt, hogy a főigazgatónak hónapokon keresztül havi bruttó több mint 660 ezer forintot fizettek napi jegyzetek megírásáért és közzétételéért. A bejegyzés szerint ez olyan tevékenység volt, amely az intézmény más munkatársainak munkakörébe is beletartozott. A juttatás csaknem kétszerese volt a közösségi média kezeléséért felelős munkavállaló bérének.

A miniszter szerint a Magyar Állami Operaház vezetése az egyes produkciók költségeiről sem tudott pontos adatokat adni:

egy-egy előadásnál akár négy különböző becsült érték is szerepelt.

Ezeknek az összegeknek a beszerzési és közbeszerzési eljárások megalapozásában is szerepük van.

A bejegyzés több százmillió forint összértékű karmesteri szerződésekről is beszámolt. Nagy Ervin azt írta, hogy miután az átvilágítás során rákérdeztek ezek indokoltságára, a főigazgató visszavonta őket. Egy másik esetben az intézmény vezetése azt állította, hogy nem jött létre munkaszerződés, az ellenőrzés során azonban előkerült egy aláírt és ellenjegyzett dokumentum.

A közlés szerint az Operaház élére ideiglenes vezető kerül.

Feladata a működés folytonosságának biztosítása, az átvilágítás során feltárt hiányosságok rendezése és a további szükséges intézkedések végrehajtása lesz. A főigazgatói tisztség betöltésére nyílt pályázatot írnak ki.