„Nem ismerhettem meg az Operáról nyár óta (!) kapargatott jelentést. Nem kérdeztek meg egyszer sem az »átvilágítás« során” — írta Ókovács Szilveszter a Facebookon.

Ókovács Szilveszter: Nem kérdeztek meg egyszer sem az átvilágítás során / Fotó: Ókovács Szilveszter

A posztjában így folytatta: „Nem találkozott egyszer sem a párbeszéd, az élhető és emberséges Magyarország kulturális minisztere és államtitkára a legnagyobb intézményének vezetőjével, velem. Nem fogadták hívásaimat, nem válaszoltak üzeneteinkre, leveleinkre. Nem látták az előadásainkat.”

A menesztett főigazgató hozzáetette, hogy a többit hétfő este elmondja a Hír TV-n és az ATV-n is. „Köszönöm a bizalmat - Önöknek és a Kollégáimnak. A ma esti Rekviem második felére mindenképp szeretnék odaérni, még működni fog a belépőkártyám” — írta Ókovács Szilveszter hétfőn bejegyzésében.

Korábban lapunk is megírta, hogy a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azonnali hatállyal megszüntette Ókovács Szilveszter munkaviszonyát. Nagy Ervin. közölte, hogy a Magyar Állami Operaház átvilágítása a vezetői juttatások, a szerződések és a gazdálkodás területén is hiányosságokat tárt fel.