Rendkívüli: azonnali hatállyal kirúgták Orbán Anita egyik legfontosabb emberét, csak most nevezték ki – a teljesen váratlan döntést a külügyminiszter államtikára jelentette be

Súlyos konfliktus rajzolódik ki Orbán Anita környezetében egy frissen bejelentett személyi döntés kapcsán. Ezt Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára tette meg hétfőn éjszaka, 22 óra előtt nem sokkal.

Rendkívüli: azonnali hatállyal kirúgták Orbán Anita egyik legfontosabb emberét, Velkey György jelentette be / Fotó: AFP

Ő részletes magyarázatot nem fűzött a döntéshez, éppen ezért tűnik teljesen zavarosnak az eset. Velkey György László a következőt írta a közösségi oldalán:

a Külügyminisztérium néhány nappal ezelőtt értesült a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának az előző kormányhoz kötődő, éveken át tartó és idén tavasszal is fennálló munkakapcsolatáról.

A minisztériumhoz beérkezett információk alapján bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal megszüntetjük Feledy Botond vezetői megbizatását

– szólt a bejelentés. Feledy Botond statáriális kirúgása azért is meglepő, mert őt csak most, augusztus elején nevezte ki Orbán Anita a magyar külpolitika legfontosabb háttérintézményének az élére. A szakértőt egészen pontosan augusztus 3-án kérte fel a miniszter, hogy vezesse az intézetet, vagyis Feledy Botond szinte napra pontosan mindössze három hónapot tölthetett el a Magyar Külügyi Intézet vezetőjeként.

Rendkívüli: azonnali hatállyal kirúgták Orbán Anita egyik legfontosabb emberét

Pedig nyáron, a felkérésekor még hosszan méltatta őt a Facebook-oldalán. Orbán Anita akkor arról beszélt, hogy a külpolitika és a diplomácia látható része sokszor egy-egy csúcstalálkozóban vagy magas szintű tárgyalásban ölt testet, ezért döntött úgy a kormány, hogy a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a Külügyminisztérium irányítása alá, és

ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében.

Azt is megjegyezte, hogy az elmúlt években a Miniszterelnökség irányítása alatt az intézet működését a szakmai szempontok mellett egyre erősebben meghatározták a napi politikai elvárások, de ő azt szeretné, ha a szervezet ismét

a lehető legmagasabb színvonalú,

önálló szakmai tudást biztosítana

a döntéshozók számára. Ehhez képest – ha jól értjük –, Feledy Botondnak kifejezetten politikai okokból kellett távoznia.