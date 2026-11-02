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Rendkívüli: azonnali hatállyal kirúgták Orbán Anita egyik legfontosabb emberét, csak most nevezték ki – a teljesen váratlan döntést a külügyminiszter államtikára jelentette be

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Mindössze három hónapot tölthetett el a vezérigazgatói pozícióban. Orbán Anita csúcsszervezetként nevezte meg az intézetet, amelynek a vezetését a nyáron rábízta. Most találtak valami fekete foltot a múltjában, amelyre hivatkozva azonnal kirúgták Feledy Botondot.
Hecker Flórián
2026.11.02, 22:25
Frissítve: 2026.11.02, 23:18
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Súlyos konfliktus rajzolódik ki Orbán Anita környezetében egy frissen bejelentett személyi döntés kapcsán. Ezt Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára tette meg hétfőn éjszaka, 22 óra előtt nem sokkal.

Orbán Anita, Magyar Péter, Velkey György
Rendkívüli: azonnali hatállyal kirúgták Orbán Anita egyik legfontosabb emberét, Velkey György jelentette be / Fotó: AFP

Ő részletes magyarázatot nem fűzött a döntéshez, éppen ezért tűnik teljesen zavarosnak az eset. Velkey György László a következőt írta a közösségi oldalán:

a Külügyminisztérium néhány nappal ezelőtt értesült a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának az előző kormányhoz kötődő, éveken át tartó és idén tavasszal is fennálló munkakapcsolatáról.

A minisztériumhoz beérkezett információk alapján bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal megszüntetjük Feledy Botond vezetői megbizatását

– szólt a bejelentés. Feledy Botond statáriális kirúgása azért is meglepő, mert őt csak most, augusztus elején nevezte ki Orbán Anita a magyar külpolitika legfontosabb háttérintézményének az élére. A szakértőt egészen pontosan augusztus 3-án kérte fel a miniszter, hogy vezesse az intézetet, vagyis Feledy Botond szinte napra pontosan mindössze három hónapot tölthetett el a Magyar Külügyi Intézet vezetőjeként.

Rendkívüli: azonnali hatállyal kirúgták Orbán Anita egyik legfontosabb emberét

Pedig nyáron, a felkérésekor még hosszan méltatta őt a Facebook-oldalán. Orbán Anita akkor arról beszélt, hogy a külpolitika és a diplomácia látható része sokszor egy-egy csúcstalálkozóban vagy magas szintű tárgyalásban ölt testet, ezért döntött úgy a kormány, hogy a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a Külügyminisztérium irányítása alá, és

ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében.

Azt is megjegyezte, hogy az elmúlt években a Miniszterelnökség irányítása alatt az intézet működését a szakmai szempontok mellett egyre erősebben meghatározták a napi politikai elvárások, de ő azt szeretné, ha a szervezet ismét

  • a lehető legmagasabb színvonalú,
  • önálló szakmai tudást biztosítana

a döntéshozók számára. Ehhez képest – ha jól értjük –, Feledy Botondnak kifejezetten politikai okokból kellett távoznia.

Olyan elemzésekre van szükség, amelyek világosan megmutatják, hol húzódnak a magyar nemzeti érdek határai, milyen világpolitikai trendfordulók előtt állunk, és ezek hogyan hatnak majd Magyarország biztonságára, gazdaságára és mozgásterére. Az intézet új vezetése ezt az alapos, független és előretekintő kutatói munkát fogja szolgálni – állította még három hónapja a külügyminiszter.

Feledy Botondot is méltatta, akinek a felkérése kapcsán megjegyezte, hogy a magyar külpolitikának erős szakmai háttérre, hosszú távú gondolkodásra és a világ folyamatait pontosan értő elemzésekre van szüksége. A megújuló külügyi intézet feladata, hogy megerősítse az elemzői és stratégiai szemléletet, és ezt szervesen beépítse a külpolitikai döntéshozatalba.

Azt ígérte, hogy olyan intézetet építenek, amely egyszerre segíti a kormányzati munkát és bevonja a magyar társadalmat a közös gondolkodásba. "Bízom benne, hogy Feledy Botond vezetésével a Magyar Külügyi Intézet ennek a szakmai megújulásnak az egyik meghatározó műhelyévé válik". Nos, ez a bizalom nem sokáig tartott ki.

Feledy Botond ezt követően a Facebook-oldalán jelezte, hogy igent mondott a felkérésre. "Igent mondtam, mivel óriási lehetőség és kitüntetés, hogy több tucat kutató munkájával egy ország teljes külügyi apparátusát támogathassuk. Éppen 20 éve dolgozom a külpolitika körül. Visszatekintve úgy tűnik, mintha az eddigi utam épp arra készített volna fel, hogy elfogadhassam Orbán Anita külügyminiszter felkérését a Magyar Külügyi Intézet vezetésére" – tette hozzá, és ez utólag egy igen rosszul öregedő mondatnak tűnik.

Érdekesség, hogy a Külügyminisztérium később közölte Feledy Botond életrajzát, amelyben akkor semmi kivetnivalót nem talált. Most viszont mégis találtak valamit a múltjában, ami alkalmas arra, hogy "fideszes" vád érje. Kérdés, hogy ezek után, hogyan folytatja a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató-helyettese, Rácz András, aki Feledy Botonddal közösen kezdte meg a munkáját.


 

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Feledy Botond
Orbán Anita
Velkey György János
külügyi intézet
kirúgás

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