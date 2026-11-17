Három hullámban támadták orosz drónok Kárpátalját, elsősorban Munkács és Ungvár környékét – írta Orbán Anita a Facebookon. Beszámolója szerint több támadó drónt lelőtt az ukrán légvédelem, de becsapódásokról is érkeztek jelentések. A bejegyzésben arra figyelmeztetett: további támadások várhatók, miközben az energetikai infrastruktúra állapota miatt különösen nehéz tél elé nézhet a lakosság.

Orbán Anita súlyos légicsapásról számolt be: három hullámban érkeztek orosz drónok Kárpátalja fölé – újabb támadások jöhetnek / Fotó: NurPhoto / AFP

Orbán Anita közlése szerint magyar idő szerint délelőtt tíz óra körül Gerany–2-es drónokkal támadták Kárpátalját. Az ukrán légvédelem több drónt megsemmisített, a beszámolóban említett találatok okozta károk felmérése azonban a bejegyzés megírásakor még zajlott.

A támadás kapcsán úgy fogalmazott: „Ez nem az első, és sajnos biztosan nem az utolsó légitámadás Kárpátalja ellen.”

Értékelése szerint az Ukrajna polgári lakosságát érő orosz támadások fokozódásával a földrajzi elhelyezkedése miatt korábban viszonylag védett Kárpátalján is további hasonló csapásokra lehet számítani.

Orbán Anita a közelgő tél kilátásairól is írt. Az elektromos hálózat és a távfűtési rendszerek állapotát kritikusnak nevezte, különösen Kijevben, Harkivban és Ukrajna déli részén.

„Az ukrán polgári lakosság valószínűleg a háború legnehezebb telével lesz kénytelen szembenézni.”

A bejegyzés szerint az áramtermelés elleni további támadások következményei a városi vízellátásban is jelentkezhetnek. Orbán Anita arra figyelmeztetett, hogy az áramkimaradások és a fűtés kiesése emberek millióinak mindennapjait nehezítheti meg.

„Ha pedig nincs áram, akkor a városokban akadozik a vízellátás is” – írta, hozzátéve, hogy a lakosság számára egyre nehezebbé válhat a mindennapi élet.

Bejegyzése végén együttérzését fejezte ki a kárpátaljai magyaroknak és az egész ukrán népnek. Mint fogalmazott, a háború sújtotta embereknek nap mint nap kell szembenézniük a borzalmakkal, és „emberfeletti küzdelmet folytatniuk a mindennapi túlélésért”.