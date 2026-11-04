Orbán Anita: bizonyítékokat foglaltak le a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében

„Fontos előrelépés: a Nemzeti Nyomozó Iroda lefoglalta a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében keletkezett bizonyítékokat a külügyminisztériumban” – írta Orbán Anita a Facebook-oldalán.

Orbán Anita szerint a belső vizsgálat súlyos szabálytalanságokat tárt fel / Fotó: Orbán Anita / Facebook

A külügyminiszter még a nyár végén jelentette be, hogy feljelentést tett a minisztérium nevében a Szijjártó Péter minisztersége alatt lebonyolított, koronavírus-járványhoz kapcsolódó beszerzések miatt. A Legfőbb Ügyészséghez benyújtott feljelentés

a 2020 márciusában és áprilisában, közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti, amelyek összértéke megközelítette a 300 milliárd forintot.

A külgazdasági és külügyminisztérium 2020 tavaszán, a veszélyhelyzeti különleges jogrend idején 16 853 lélegeztetőgépet vásárolt, emellett védőeszközöket, PCR-teszteket és gyógyszereket is beszerzett. A járvány miatt országosan megvásárolt 19 002 lélegeztetőgép túlnyomó részét tehát a külügyi tárca szerezte be.

A minisztérium belső vizsgálata a beszerzett eszközök mennyiségével, árával és használhatóságával, valamint a kiadások pénzügyi észszerűségével kapcsolatban is súlyos problémákat jelzett. Orbán Anita közlése szerint az átvilágítás során feltárt információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúját vetik fel.

Orbán Anita korábban közölte, hogy az ügyben a tárca korábbi felső vezetésének felelőssége is felmerül.

Az átvilágítást a hiányos iratanyag is nehezítette. Orbán beszámolója szerint a vizsgálat kezdetén nem állt rendelkezésre a Covid-beszerzések teljes dokumentációja, informatikai eszközökkel azonban sikerült visszaállítani az állományokat, így teljesebb képet kaptak a történtekről.

A külügyminiszter a feljelentésben azoknak a vizsgálatoknak az elvégzését is indítványozta, amelyeket szükségesnek tart a felelősség tisztázásához és az esetleges felelősségre vonáshoz.

Szeptemberben már feljelentést tett a külügyminisztérium. Orbán Anita külügyminiszter szerint miközben az államigazgatásban takarékosságot rendeltek el, a volt tárcavezető utazásaihoz rendszeresen béreltek magánrepülőgépeket. A minisztérium konzervatív becslése alapján a drágább utazási forma legalább négymilliárd forint többletkiadást okozhatott az államnak.