Erre Magyar Péter se volt felkészülve: Orbán Anita teljesen váratlanul agyondicsérte Orbán Viktort, csak nem mondta ki a nevét – kóser pecsétet kapott tőle, hogy Putyinnal tárgyalt
Nem telt el két hét azóta, hogy a Telex szóvá tette Magyar Péternek, hogy Orbán Anita nem nekik, hanem az Indexnek adott interjút, és máris terjedelmes beszélgetés jelent meg a portálon a magyar külügyminiszterrel.
Ebben Orbán Anita beszélt az amerikai útjáról, az energiabiztonságról és a magyar diplomácia helyzetéről is. Ezekről részletesen itt számoltunk be. Azonban hosszabban kitért az orosz-ukrán háborúra is, azon belül is annak rendezésének kérdésére. És itt olyan álláspontot képviselt, ami teljes fordulatként értékelhető Orbán Viktor egyik leghíresebb nemzetközi kezdeményezése, a békemisszió eddigi megítélése kapcsán.
A külügyminiszter nem mondta ki a volt magyar miniszterelnök nevét, de nagyon határozottan kiáll az olyan politikai kezdemenyezések mellett, amit éppen Orbán Viktor vállalt magára először az EU-ban teljes mellszélességgel.
Mindez azért is meglepő, mert annak idején Magyar Péter és a brüsszeli vezetés még egyöntetően ítélte el Orbán Viktort a békemissziója miatt.
Orbán Anita szerint egyedül Putyin tud véget vetni az ukrán háborúnak
A Telex újságírója arról kérdezte a Tisza-kormány külügyminiszterét, hogy mi a véleménye az amerikia engedményről Oroszországnak, hogy mégis kereskedhet a világpiacon dízellel. Megítélése szerint ezzel Oroszország újabb bevételhez juthat, amelyből épp azt a háborút finanszírozza, amelynek megállítása az EU-s szankciók célja.
Orbán Anita a válaszát azzal kezdte, hogy a háború megállításának sok eszköze lehet. "Eltérő lehet, hogy melyik ország, országcsoport, vagy éppen az Egyesült Államok, Ukrajna hogyan próbálja elérni azt, hogy ennek a háborúnak minél hamarabb vége legyen. Egyébként ezt gyakorlatilag egyetlenegy ország tudja eldönteni, és egyetlenegy valaki, akit Vlagyimir Putyinnak hívnak. Nála van az eszköztár, ő tudja azt mondani, hogy ezt a háborút leállítja" – magyarázta.
Majd azzal folytatta, hogy vannak tárgyalási törekvések is, ennek következő fordulójára Abu-Dzabiban kerülhet sor az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország között. Amikor közbevetette az újságíró, hogy a találkozót az Európai Unió részvétele nélkül tartják meg, Orbán Anita úgy reagált, hogy "nem az a lényeg, hogy ki vesz részt, hanem hogy olyan béke szülessen, amit minden fél elfogad, és ha előáll egy stabil helyzet, amely minden félnek és az Európai Uniónak is jó, akkor azt mi tudjuk támogatni."
Orbán Anita teljesen váratlanul agyondicsérte Orbán Viktort, csak nem mondta ki a nevét
Ez a gondolatmenet annyi kiegészítést talán érdemel, hogy úgy azért nehéz lesz az Európai Unió érdekeit figyelembe venni a tárgyalóasztalnál, ha őt senki nem képviseli. Mindenesetre a külügyminiszter szerint európai törekvést is látni a békére, és ezen a ponton zsebelhette be tőle Orbán Viktor a nem várt elismerést. Orbán Anita ugyanis felidézte, hogy nemrég
- a norvég és a finn elnök beszélt nagyon hosszan Vlagyimir Putyinnal, ők abba az irányba nyomták az orosz elnököt, hogy legyen vége a háborúnak.
- De Emmanuel Macron francia elnöknek is voltak ilyen irányú törekvései.
Ezek mind hozzájárulnak a békéhez.
De szeretném, ha tisztán látnák az olvasók is, hogy sok háttéregyeztetés van folyamatban, mert a diplomáciában nagyon sok minden nem a publikum előtt zajlik – jelentette ki.
Feltétlenül előrelépés, hogy Vlagyimir Putyinnal szóba állni most már támogatandó az Európai Unióban is, lassan öt évvel az ukrán háború kirobbanása után. Eddig ugyanis bélyeg és karantén járt érte, erről éppen Orbán Viktor vagy Szijjártó Péter tudna sokat mesélni.
Az viszont, hogy Orbán Anita kimondta, hogy az oroszokkal és Putyinnal folytatott párbeszéd hozzájárul a békéhez Ukrajnában, a sorok között egyenesen a volt magyar miniszterelnök béketörekvésének megsüvegelése is. Orbán Viktor még 2024 júliusában, a magyar uniós elnökség megkezdésekor hajtotta végre a békemissziót – ezt a fogalmat már sokkal korábban is használta, például 2022 elején, amikor Putyinnál járt az orosz fővárosban –, amikor is egymás után végigjárta
- Kijevet Zelenszkijnél,
- Moszkvát az orosz elnöknél,
- Pekinget Hszi Csin-pingnél,
- majd Amerikát Trumpnál.
Érdemes felidézni, mivel indokolta akkor a magyar kormány az akciót. "Magyarország, a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy hozzájáruljon a szomszédban lévő háború végéhez, hozzájáruljon ahhoz, hogy békét teremtsen a szomszédságában, és ahhoz, hogy Európa két és fél év után végre ki tudjon törni a fojtogató háborús válságból" – érvelt az Orbán-kormány.
Pontosan azzal, amit Orbán Anita most, két és fél évvel később megerősített, hogy a párbeszéd a békét szolgálja.
Két és fél éve még Magyar Péter és Brüsszel is kiborult, mert Orbán Viktor beszélt Putyinnal
Pedig a főnöke, Magyar Péter egészen mást állított erről, például a 444-nek adott interjújában, amiben egyebek mellett "hiteltelennek, legaljának és őszintétlennek" nevezte a békemisszió megvalósítását, és azt is állította, hogy Orbán Viktor "a háborút nagyon jól használja politikai célokra".
Ugyancsak kiborult a magyar miniszterelnökre a teljes brüsszeli uniós vezetés is. Charles Michel például (az Európai Tanács akkori elnöke) közölte, hogy "az EU soros elnökségének nincs felhatalmazása arra, hogy az Unió nevében tárgyaljon Oroszországgal. Az Európai Tanács álláspontja egyértelmű: Oroszország az agresszor, Ukrajna az áldozat. Ukrajnáról nem lehet tárgyalni Ukrajna nélkül."
Josep Borrell (az EU akkori külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) szerint "Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai útja sérti az EU külpolitikai egységét." Annalena Baerbock (akkori német külügyminiszter) egyenesen úgy fogalmazott, hogy Orbán moszkvai látogatása miatt, hogy "nem hagyjuk, hogy ilyen magánakciók megosszák az európai egységet." Kaja Kallas (akkori észt miniszterelnök, jelenlegi uniós külügyi vezető) azzal vádolta meg Orbán Viktort, hogy "kihasználja az EU-elnöki pozíciót, hogy zűrzavart keltsen."
Ulrich Lechte, német FDP-s politikus pedig kijelentette, hogy "ez az út felér egy árulással. Orbán az uniós elnökség első napjaiban Vlagyimir Putyinhoz szaladt, ezzel aláásva a közös európai álláspontot és a jogállamiságot."
Mindez azonban a múltté. A norvég, a finn és a francia vezetők sorban állnak, hogy Putyinnal egyeztessenek, amire immáron a Tisza-kormány is kóser pecsétet adott, hiszen ez szerintük is a békét szolgálja. Ha bele is telt néhány évbe, Orbán Viktor azért örülhet, mert mégiscsak konszenzus alakult ki arról, hogy igaza volt a békemisszióban.