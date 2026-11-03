Erre Magyar Péter se volt felkészülve: Orbán Anita teljesen váratlanul agyondicsérte Orbán Viktort, csak nem mondta ki a nevét – kóser pecsétet kapott tőle, hogy Putyinnal tárgyalt

Nem telt el két hét azóta, hogy a Telex szóvá tette Magyar Péternek, hogy Orbán Anita nem nekik, hanem az Indexnek adott interjút, és máris terjedelmes beszélgetés jelent meg a portálon a magyar külügyminiszterrel.

Erre aztán senki nem számított: Orbán Anita teljesen váratlanul agyondicsérte Orbán Viktort, csak nem mondta ki a nevét – kóser pecsétet kapott tőle a békemisszió / Fotó: AFP

Ebben Orbán Anita beszélt az amerikai útjáról, az energiabiztonságról és a magyar diplomácia helyzetéről is. Ezekről részletesen itt számoltunk be. Azonban hosszabban kitért az orosz-ukrán háborúra is, azon belül is annak rendezésének kérdésére. És itt olyan álláspontot képviselt, ami teljes fordulatként értékelhető Orbán Viktor egyik leghíresebb nemzetközi kezdeményezése, a békemisszió eddigi megítélése kapcsán.

A külügyminiszter nem mondta ki a volt magyar miniszterelnök nevét, de nagyon határozottan kiáll az olyan politikai kezdemenyezések mellett, amit éppen Orbán Viktor vállalt magára először az EU-ban teljes mellszélességgel.

Mindez azért is meglepő, mert annak idején Magyar Péter és a brüsszeli vezetés még egyöntetően ítélte el Orbán Viktort a békemissziója miatt.

Orbán Anita szerint egyedül Putyin tud véget vetni az ukrán háborúnak

A Telex újságírója arról kérdezte a Tisza-kormány külügyminiszterét, hogy mi a véleménye az amerikia engedményről Oroszországnak, hogy mégis kereskedhet a világpiacon dízellel. Megítélése szerint ezzel Oroszország újabb bevételhez juthat, amelyből épp azt a háborút finanszírozza, amelynek megállítása az EU-s szankciók célja.

Orbán Anita a válaszát azzal kezdte, hogy a háború megállításának sok eszköze lehet. "Eltérő lehet, hogy melyik ország, országcsoport, vagy éppen az Egyesült Államok, Ukrajna hogyan próbálja elérni azt, hogy ennek a háborúnak minél hamarabb vége legyen. Egyébként ezt gyakorlatilag egyetlenegy ország tudja eldönteni, és egyetlenegy valaki, akit Vlagyimir Putyinnak hívnak. Nála van az eszköztár, ő tudja azt mondani, hogy ezt a háborút leállítja" – magyarázta.

Majd azzal folytatta, hogy vannak tárgyalási törekvések is, ennek következő fordulójára Abu-Dzabiban kerülhet sor az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország között. Amikor közbevetette az újságíró, hogy a találkozót az Európai Unió részvétele nélkül tartják meg, Orbán Anita úgy reagált, hogy "nem az a lényeg, hogy ki vesz részt, hanem hogy olyan béke szülessen, amit minden fél elfogad, és ha előáll egy stabil helyzet, amely minden félnek és az Európai Uniónak is jó, akkor azt mi tudjuk támogatni."