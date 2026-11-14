Váratlan találkozó Budapesten: Zelenszkij fontos embere érkezett Orbán Anitához
Budapesten találkozott Orbán Anita külügyminiszterrel Vszevolod Csencov, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese. A felek konstruktívnak nevezték a megbeszélést, amelyen a határon átnyúló infrastruktúra, az energetika és a beruházások területén folytatott együttműködés is szóba került – számolt be az Eurointegration.
A találkozóról Csencov szombaton számolt be az X-en – írta az Európai Pravda. Az ukrán miniszterelnök-helyettes megköszönte Orbán Anitának a szívélyes budapesti fogadtatást és a konstruktív egyeztetést.
Nagyra értékelem a nyílt párbeszédünket és azt, hogy közösen a gyakorlati eredményekre összpontosítunk
– fogalmazott Csencov. Hozzátette: a határon átnyúló infrastruktúra, az energetika és a beruházások területén úgy szeretnék fejleszteni az együttműködést, hogy az kézzelfogható előnyöket biztosítson mindkét ország polgárainak és vállalkozásainak.
Orbán Anita a saját X-bejegyzésében szintén méltatta a tárgyalások konstruktív légkörét, és jelezte, hogy bízik az együttműködés folytatásában.
Ukrajna uniós csatlakozásáról továbbra is egyeztetnek
A budapesti találkozó előzménye, hogy Magyarország november 10-én, kedden az Európai Unió Tanácsának bővítési munkacsoportjában, a COELA ülésén ismét nem járult hozzá az ukrán csatlakozási tárgyalások negyedik és ötödik tárgyalási klaszteréhez kapcsolódó átvilágítás eredményeinek jóváhagyásához. A jóváhagyás lehetővé tenné az előrelépést e fejezetcsoportok megnyitása felé.
Csencov ugyanakkor november 4-én arról beszélt, hogy Magyarország egyelőre nem támaszt újabb követeléseket a nemzeti kisebbségek jogaival kapcsolatban. Tájékoztatása szerint Budapest az érintett tárgyalási fejezetek dokumentumainak további tanulmányozásával indokolja a késlekedést.
Korábban megírtuk, hogy Ukrajna szerint Budapest nem blokkolhatja őket tovább Brüsszelben. Kijev szerint már nem kell újabb feltételeket szabni Ukrajna uniós csatlakozási folyamatához, a kisebbségi jogokról szóló megállapodásokat ugyanis már beépítették az ukrán kormány intézkedési tervébe.
A magyar és az ukrán fél áprilisban indította újra a kisebbségi jogokról szóló párbeszédet. Május 20-án, május 27-én és június 1-jén szakértői egyeztetéseket is tartottak a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel, ezek eredményeként pedig módosították az ukrán kormány vonatkozó intézkedési tervét.
Az ukrán külügy szeptember 16-án már arról beszélt, hogy Kijev szerint teljesítette a Magyarországgal korábban egyeztetett szükséges lépéseket, és azt várja, hogy Budapest viszonozza ezt. Az ukrán fél közben további szakértői egyeztetéseket folytat a magyar kisebbség jogairól, és abban bízik, hogy ezek nem okoznak újabb akadályt az uniós csatlakozási folyamatban.