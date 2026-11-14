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Váratlan találkozó Budapesten: Zelenszkij fontos embere érkezett Orbán Anitához

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A magyar fővárosban tárgyalt az ukrán miniszterelnök-helyettes, aki a két ország polgárainak és vállalkozásainak is kézzelfogható előnyöket hozó együttműködést sürgetett. Orbán Anita energetikáról, beruházásokról és határon átnyúló infrastrukturális fejlesztésekről egyeztetett vele.
VG
2026.11.14, 18:44
Frissítve: 2026.11.14, 19:02
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Budapesten találkozott Orbán Anita külügyminiszterrel Vszevolod Csencov, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese. A felek konstruktívnak nevezték a megbeszélést, amelyen a határon átnyúló infrastruktúra, az energetika és a beruházások területén folytatott együttműködés is szóba került –  számolt be az Eurointegration

Váratlan találkozó Budapesten: Zelenszkij fontos embere érkezett Orbán Anitához
Váratlan találkozó Budapesten: Zelenszkij fontos embere érkezett Orbán Anitához /Fotó: Vsevolod Chentsov / X

A találkozóról Csencov szombaton számolt be az X-en – írta az Európai Pravda. Az ukrán miniszterelnök-helyettes megköszönte Orbán Anitának a szívélyes budapesti fogadtatást és a konstruktív egyeztetést.

Nagyra értékelem a nyílt párbeszédünket és azt, hogy közösen a gyakorlati eredményekre összpontosítunk 

– fogalmazott Csencov. Hozzátette: a határon átnyúló infrastruktúra, az energetika és a beruházások területén úgy szeretnék fejleszteni az együttműködést, hogy az kézzelfogható előnyöket biztosítson mindkét ország polgárainak és vállalkozásainak.

Orbán Anita a saját X-bejegyzésében szintén méltatta a tárgyalások konstruktív légkörét, és jelezte, hogy bízik az együttműködés folytatásában.

Ukrajna uniós csatlakozásáról továbbra is egyeztetnek

A budapesti találkozó előzménye, hogy Magyarország november 10-én, kedden az Európai Unió Tanácsának bővítési munkacsoportjában, a COELA ülésén ismét nem járult hozzá az ukrán csatlakozási tárgyalások negyedik és ötödik tárgyalási klaszteréhez kapcsolódó átvilágítás eredményeinek jóváhagyásához. A jóváhagyás lehetővé tenné az előrelépést e fejezetcsoportok megnyitása felé.

Csencov ugyanakkor november 4-én arról beszélt, hogy Magyarország egyelőre nem támaszt újabb követeléseket a nemzeti kisebbségek jogaival kapcsolatban. Tájékoztatása szerint Budapest az érintett tárgyalási fejezetek dokumentumainak további tanulmányozásával indokolja a késlekedést. 

Korábban megírtuk, hogy Ukrajna szerint Budapest nem blokkolhatja őket tovább Brüsszelben. Kijev szerint már nem kell újabb feltételeket szabni Ukrajna uniós csatlakozási folyamatához, a kisebbségi jogokról szóló megállapodásokat ugyanis már beépítették az ukrán kormány intézkedési tervébe. 

A magyar és az ukrán fél áprilisban indította újra a kisebbségi jogokról szóló párbeszédet. Május 20-án, május 27-én és június 1-jén szakértői egyeztetéseket is tartottak a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel, ezek eredményeként pedig módosították az ukrán kormány vonatkozó intézkedési tervét.

Az ukrán külügy szeptember 16-án már arról beszélt, hogy Kijev szerint teljesítette a Magyarországgal korábban egyeztetett szükséges lépéseket, és azt várja, hogy Budapest viszonozza ezt. Az ukrán fél közben további szakértői egyeztetéseket folytat a magyar kisebbség jogairól, és abban bízik, hogy ezek nem okoznak újabb akadályt az uniós csatlakozási folyamatban.

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