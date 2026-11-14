Budapesten találkozott Orbán Anita külügyminiszterrel Vszevolod Csencov, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese. A felek konstruktívnak nevezték a megbeszélést, amelyen a határon átnyúló infrastruktúra, az energetika és a beruházások területén folytatott együttműködés is szóba került – számolt be az Eurointegration.

Váratlan találkozó Budapesten: Zelenszkij fontos embere érkezett Orbán Anitához /Fotó: Vsevolod Chentsov / X

A találkozóról Csencov szombaton számolt be az X-en – írta az Európai Pravda. Az ukrán miniszterelnök-helyettes megköszönte Orbán Anitának a szívélyes budapesti fogadtatást és a konstruktív egyeztetést.

Nagyra értékelem a nyílt párbeszédünket és azt, hogy közösen a gyakorlati eredményekre összpontosítunk

– fogalmazott Csencov. Hozzátette: a határon átnyúló infrastruktúra, az energetika és a beruházások területén úgy szeretnék fejleszteni az együttműködést, hogy az kézzelfogható előnyöket biztosítson mindkét ország polgárainak és vállalkozásainak.

Orbán Anita a saját X-bejegyzésében szintén méltatta a tárgyalások konstruktív légkörét, és jelezte, hogy bízik az együttműködés folytatásában.

Ukrajna uniós csatlakozásáról továbbra is egyeztetnek

A budapesti találkozó előzménye, hogy Magyarország november 10-én, kedden az Európai Unió Tanácsának bővítési munkacsoportjában, a COELA ülésén ismét nem járult hozzá az ukrán csatlakozási tárgyalások negyedik és ötödik tárgyalási klaszteréhez kapcsolódó átvilágítás eredményeinek jóváhagyásához. A jóváhagyás lehetővé tenné az előrelépést e fejezetcsoportok megnyitása felé.

Csencov ugyanakkor november 4-én arról beszélt, hogy Magyarország egyelőre nem támaszt újabb követeléseket a nemzeti kisebbségek jogaival kapcsolatban. Tájékoztatása szerint Budapest az érintett tárgyalási fejezetek dokumentumainak további tanulmányozásával indokolja a késlekedést.

Korábban megírtuk, hogy Ukrajna szerint Budapest nem blokkolhatja őket tovább Brüsszelben. Kijev szerint már nem kell újabb feltételeket szabni Ukrajna uniós csatlakozási folyamatához, a kisebbségi jogokról szóló megállapodásokat ugyanis már beépítették az ukrán kormány intézkedési tervébe.