Orbán Áron védője aggasztó új részleteket közölt: ezért kellett rohanni letartóztatni a volt kormányfő öccsét?

Orbán Áron védője szerint ügyfele már hetekkel az elfogása előtt felvette a kapcsolatot a vagyonvisszaszerzési hivatallal, és jelezte, hogy együttműködik a nyomozókkal. Az ügyvéd azt is tisztázta, milyen kapcsolatban áll az ügy Orbán Viktorral, miközben vitatja a két párhuzamos eljárás indokoltságát és a letartóztatás szükségességét.

Újabb részletek derültek ki Orbán Áron őrizetbe vételéről, miután megszólalt a volt miniszterelnök öccsének ügyvédje / Fotó: Police.hu

Orbán Áron már hetekkel a hétfői elfogása előtt levélben kereste meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt (NVVH), és felajánlotta az együttműködését – állítja ügyvédje. Schalkház Éva Edit az Indexnek azt mondta, védence megadta a hatóságnak az elérhetőségeit, közölte, mikor és hol tartózkodik, és arról is tájékoztatást adott, milyen iratokat és tárgyakat találhatnak a lakásában, illetve a cége székhelyén egy esetleges házkutatás során.

A kétoldalas levélben azt is jelezte, hogy idézésre megjelenik. A védő ezért nem érti, mi indokolta a hétfői elfogási akciót.

Szerinte az NNI-nek tudnia kellett, vagy legalábbis tudnia kellett volna arról, hogy Orbán Áron már felvette a kapcsolatot a hivatallal.

Az ügyvéd a két hatóság párhuzamos eljárását is kifogásolja. Orbán Áront a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) vette őrizetbe, az NVVH azonban szintén kihallgatta. A védő szerint az ügyek szorosan összefüggenek, ezért nem világos, miért nyomoz lényegében ugyanabban az ügyben két külön szervezet.

Az NVVH hatáskörét is vitatja. Álláspontja szerint a hivatal előtt folyó eljárás nem érint közvagyont, így nem látja, milyen alapon jár el az ügyben a szervezet. A két nyomozás között ugyanakkor van különbség: az NNI embercsempészés, az NVVH pedig befolyással üzérkedés miatt vizsgálódik.

A hivatal korábbi tájékoztatása szerint egy férfit azzal gyanúsítanak, hogy politikai kapcsolataira és befolyására hivatkozva, közvetítőn keresztül jogtalan előnyt kért egy munkaerő-kölcsönző cég vezetőjétől. Cserébe azt ígérte, hogy a vállalkozás ismét bekerülhet a kiemelt foglalkoztatók nyilvántartásába. A hatóság nem nevezte meg a gyanúsítottat, az ügyvéd viszont Orbán Áronnal kapcsolatban többes számban beszélt a közölt gyanúsításokról.