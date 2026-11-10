Orbán Áron védője aggasztó új részleteket közölt: ezért kellett rohanni letartóztatni a volt kormányfő öccsét?
Orbán Áron védője szerint ügyfele már hetekkel az elfogása előtt felvette a kapcsolatot a vagyonvisszaszerzési hivatallal, és jelezte, hogy együttműködik a nyomozókkal. Az ügyvéd azt is tisztázta, milyen kapcsolatban áll az ügy Orbán Viktorral, miközben vitatja a két párhuzamos eljárás indokoltságát és a letartóztatás szükségességét.
Orbán Áron már hetekkel a hétfői elfogása előtt levélben kereste meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt (NVVH), és felajánlotta az együttműködését – állítja ügyvédje. Schalkház Éva Edit az Indexnek azt mondta, védence megadta a hatóságnak az elérhetőségeit, közölte, mikor és hol tartózkodik, és arról is tájékoztatást adott, milyen iratokat és tárgyakat találhatnak a lakásában, illetve a cége székhelyén egy esetleges házkutatás során.
A kétoldalas levélben azt is jelezte, hogy idézésre megjelenik. A védő ezért nem érti, mi indokolta a hétfői elfogási akciót.
Szerinte az NNI-nek tudnia kellett, vagy legalábbis tudnia kellett volna arról, hogy Orbán Áron már felvette a kapcsolatot a hivatallal.
Az ügyvéd a két hatóság párhuzamos eljárását is kifogásolja. Orbán Áront a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) vette őrizetbe, az NVVH azonban szintén kihallgatta. A védő szerint az ügyek szorosan összefüggenek, ezért nem világos, miért nyomoz lényegében ugyanabban az ügyben két külön szervezet.
Az NVVH hatáskörét is vitatja. Álláspontja szerint a hivatal előtt folyó eljárás nem érint közvagyont, így nem látja, milyen alapon jár el az ügyben a szervezet. A két nyomozás között ugyanakkor van különbség: az NNI embercsempészés, az NVVH pedig befolyással üzérkedés miatt vizsgálódik.
A hivatal korábbi tájékoztatása szerint egy férfit azzal gyanúsítanak, hogy politikai kapcsolataira és befolyására hivatkozva, közvetítőn keresztül jogtalan előnyt kért egy munkaerő-kölcsönző cég vezetőjétől. Cserébe azt ígérte, hogy a vállalkozás ismét bekerülhet a kiemelt foglalkoztatók nyilvántartásába. A hatóság nem nevezte meg a gyanúsítottat, az ügyvéd viszont Orbán Áronnal kapcsolatban többes számban beszélt a közölt gyanúsításokról.
Orbán Viktor neve nem merült fel
A védő külön kitért arra is, hogy Orbán Viktor érintett-e az ügyben. Közlése szerint a testvérével közölt gyanúsításoknak a volt miniszterelnökhöz semmi közük, és Orbán Viktor személye azokban fel sem merül.
Ez azért is lényeges, mert a volt kormányfő hétfőn, még a rendőrség hivatalos tájékoztatása előtt politikai indítékot tulajdonított az akciónak. Azt írta a Facebookon, hogy a célpont ő maga, testvére pedig csak eszköz, és szerinte az intézkedéssel az ügynökbotrányról akarták elterelni a figyelmet.
Magyar Péter miniszterelnök visszautasította a politikai leszámolásról szóló állításokat, és azt mondta, Orbán Viktor a reakciójával megerősítette testvére őrizetbe vételét, majd áldozati pózba helyezte magát. A Fidesz időközben felvette Orbán Áront a politikai foglyokat felsoroló listájára.
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Szerinte Unger Anna és az NVVH nem véletlenül csapott le. Orbán Viktor világosan megnevezte, miről szól valójában Orbán Áron elfogása.
Több mint száz vietnámi állampolgárt érinthet az ügy
A rendőrség hétfőn négy embert fogott el Budapesten, Fóton és Dunakeszin. A gyanú szerint a csoport 2024-ben több hónapon keresztül szervezte vietnámi állampolgárok magyarországi beutazását és továbbjutását Nyugat-Európába. A résztvevők személyenként toborzási díjat kértek, amelyet egymás között osztottak el.
A vízumkérelmekben rövid magyarországi tartózkodást és különböző képzéseken való részvételt tüntettek fel. A rendőrség szerint azonban a beutazók többsége nem vett részt ezeken a képzéseken, és a hatóságok adatai alapján több mint száz vietnámi állampolgár juthatott el így Nyugat-Európába.
A négy elfogott személyt az NNI anyagi haszonszerzés céljából, bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítja. Az akció két helyszínén a Terrorelhárítási Központ (TEK) egységei is részt vettek, mert a hatóságok arra számítottak, hogy fegyverek lehetnek az ingatlanokban.
A többórás házkutatásokon dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, a nemzetközi együttműködést az Europol segítette.
Az ügy előzményei 2024 októberéig nyúlnak vissza, amikor nyilvánosságra került egy hangfelvétel Orbán Áron és Héjj Dávid, a Miniszterelnöki Kabinetiroda akkori szereplője közötti beszélgetésről. A sajtó korábban arról is beszámolt, hogy Orbán Áron cége, a Multi Shoot vízumügyintézésben működött közre, és vietnámi állampolgárokat íratott be egyetemi képzésekre. A Demokratikus Koalíció feljelentése után a Legfőbb Ügyészség bűncselekmény gyanújának hiányában elutasította az ügyet.
Az NVVH szeptember végén vette át a vízumügyekkel összefüggő nyomozást, amelynek egyik korábbi szálában idén áprilisban két embert is őrizetbe vettek. A mostani eljárásban az NNI mind a négy gyanúsított letartóztatását kezdeményezte. Az ügyészség dönt arról, tesz-e indítványt a bíróságnak, a kényszerintézkedésről pedig a bíróság határoz. Orbán Áron ügyvédje szerint azonban védencével szemben semmilyen kényszerintézkedés nem lenne megalapozott, hiszen már korábban maga jelentkezett a hatóságnál.
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Már fényképfelvételek is bizonyítják, hogy Orbán Viktor volt miniszterelnök testvérét rendőri kísérettel szállították a Gyorskocsi utcai fogdához hétfő este. A hatóságok egy nagyszabású akcióban négy embert fogtak el, akiket több mint száz vietnámi állampolgár Nyugat-Európába juttatásával összefüggésben gyanúsítanak. A rendőrség a gyanúsítottak nevét egyelőre nem közölte, a nyomozás azonban újabb szakaszába lépett.