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Orbán Viktor elárulta, mire fordította végkielégítését

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Az előző kormány vezető politikusai is megkapták a törvény szerint járó végkielégítésüket. Orbán Viktor korábban már beszélt arról, hogy mire fordítja a neki járó több tízmillió forintot, most azt is megerősítette, hogy teljesítette az ígéretét.
Nemes Tamás
2026.11.04, 16:05
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Orbán Viktor volt miniszterelnök már hónapokkal ezelőtt megnevezte, milyen célra fordítja a tisztsége megszűnése után járó pénzt. Most a végkielégítés kifizetéséről és az összeg további sorsáról is választ adott.

Orbán Viktor
Nem tartotta meg a távozása után kapott több tízmillió forintot Orbán Viktor / Fotó: NurPhoto via AFP

Orbán Viktor milliókat adományozott

A volt kormányfő már megkapta a megbízatásának megszűnése után járó bruttó 38 millió forintos végkielégítést, és az összeget tovább is adományozta a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak. A politikus nevében Havasi Bertalan, korábbi sajtófőnöke erősítette meg a Telexnek, hogy a pénz már eljutott a címzetthez.

A lap szerdán küldött kérdést arról, hogy Orbán Viktor megkapta-e a törvény szerint járó juttatást, és teljesítette-e a korábban tett ígéretét. A válasz mindössze két rövid mondatból állt:

Megkaptam, eladományoztam. (Adománnyal ne dicsekedj.)

Orbán Viktor még májusban jelentette be, hogy a neki járó bruttó 38 millió forintot a kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlja fel, nem sokkal azután, hogy Magyar Péter felszólította a leköszönő minisztereket és államtitkárokat: ne vegyék fel a megbízatásuk megszűnése után járó végkielégítést. A volt miniszterelnök felajánlását Magyar Péter akkor dicséretesnek nevezte, és jelezte, hogy elfogadják az adományt.

Gulyás Gergely korábban szintén megígérte, hogy a távozó kormány miniszterei a nagydobronyi gyermekotthonnak adják a nekik járó összegeket. A volt kancelláriaminiszter a Telexnek kedden erősítette meg, hogy már hozzájutott a közel 16 millió forintos végkielégítéséhez, amelyet teljes egészében továbbított is az intézménynek. Elmondása szerint körülbelül három hete kapta meg a pénzt, és forintra pontosan átutalta a gyermekotthonnak.

A végkielégítésként emlegetett juttatásról a törvény rendelkezik. A szabályozás a távozó miniszterekre, államtitkárokra, a miniszterelnök politikai igazgatójára és nemzetbiztonsági főtanácsadójára, valamint a miniszterelnökre is kiterjed.

A legalább három éven át betöltött tisztség után hathavi fizetésnek megfelelő összeget kell egy összegben kifizetni, legkésőbb a megbízatás megszűnését követő 15 napon belül. Azok, akik legalább egy évig, de három évnél rövidebb ideig töltötték be a tisztséget, ennek az összegnek a felére jogosultak.

Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor az ügynökvádról: nyilvánosságra hozta a titkosszolgálati dokumentumokat – „Az állampárt titkos nyomozásainak célszemélyei voltunk mindannyian”

Ismét vita indult a Fidesz elnökének állítólagos ügynökmúltjáról. Orbán Viktor ismét megszólalt az üggyel kapcsolatban.

 

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