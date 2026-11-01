Végig itt volt a szemünk előtt, csak nem vettük észre: megvan a valódi oka, miért Orbán Viktor lehet az ENSZ-főtitkár – a volt magyar miniszterelnök az egészet előre elkészítette?

Túlzás nélkül lázban tartja a világ jelentős részének közvéleményét, hogy Orbán Viktorból tényleg ENSZ-főtitkár lesz-e. A realitást, a mögöttes szándékokat, olykor konspirációkat Európától Amerikáig találgatják.

Végig itt volt a szemünk előtt: megvan a valódi oka, miért Orbán Viktor lehet az ENSZ-főtitkár / Fotó: AFP

A felvázolt forgatókönyvek közül több már látványosan megbukott, ugyanakkor napvilágot láttak figyelemreméltó elemzések is, amelyek pontosan megmutatják, miért kézenfekvő, sőt, egyenesen logikus a volt magyar miniszterelnök jelölése.

Elöljáróban érdemes leszögezni, hogy Orbán Viktor esetleges ENSZ-főtitkári ambícióiról semmiféle hivatalos nyilatkozat nem érhető el, az érintett ezeket a híreket látványosan nem kommentálta. Ráadásul a szmélye is kifejezetten megosztja a nemzetközi közvéleményt: miközben a masszív támogatói hangok is hangosak, talán még erősebbek a jelöltséggel kifejezetten ellenséges vélemények.

Igaz, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete élére az eddigi gyakorlat szerint sokkal kevésbé konfrontatív, markáns és tevékeny vezetőt választottak. Jellemzően olyan személyek kerültek az intézmény élére, akik nem futottak be látványos pályát közszereplőként. Orbán Viktor nem ilyen, és azzal, hogy ötször nyert választást, ráadásul szuperfelhatalmazással a hazájában, Magyarországon, egyértelműen A-kategóriás politikusnak számít, ez pedig önmagában is szokatlan lenne az ENSZ csúcsán.

Csakhogy most más időket élünk a nemzetközi politikában, és szükség lehet az elmúlt években (évtizedekben?) eljelentéktelenedő ENSZ feltámasztására olyan fórummá, amely akár meghatározó szerepet tölthet be a háborús konfliktusok rendezésében. Innen nézve pedig Orbán Viktor a tökéletes választás.

Megvan a valódi oka, miért Orbán Viktor lehet az ENSZ-főtitkár

Ennek alátámasztásra számos értékelés megjelent a világsajtóban Lengyelországtól Nagy-Britanniáig. A különös ezekben az, hogy olyan tényekre hívják fel a figyelmet, amelyek ha valóban a fókuszban állnak, világosan megágyazhanak a magyar politikus kiválasztásának.

Ilyen például a két napja, a The Weekben megjelent írás, amely azt a címet kapta, hogy

Orbánt készítik elő az ENSZ legfelsőbb tisztségére?

Az alcímben pedig az olvasható, hogy a "Magyarország autoriter ex-miniszterelnöke vitatott választás lenne az új főtitkári posztra." Ebben idézik Philip Cunliffe megállapítását, aki az UnHerd felületén arról írt, hogy Orbán „öt parlamenti választást nyert meg, ebből négyet kétharmados többséggel”, így „lenyűgözőbb választási eredménnyel büszkélkedhet, mint a legtöbb liberális”, aki esélyes lehet az ENSZ csúcspozíciójára.