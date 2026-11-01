Végig itt volt a szemünk előtt, csak nem vettük észre: megvan a valódi oka, miért Orbán Viktor lehet az ENSZ-főtitkár – a volt magyar miniszterelnök az egészet előre elkészítette?
Túlzás nélkül lázban tartja a világ jelentős részének közvéleményét, hogy Orbán Viktorból tényleg ENSZ-főtitkár lesz-e. A realitást, a mögöttes szándékokat, olykor konspirációkat Európától Amerikáig találgatják.
A felvázolt forgatókönyvek közül több már látványosan megbukott, ugyanakkor napvilágot láttak figyelemreméltó elemzések is, amelyek pontosan megmutatják, miért kézenfekvő, sőt, egyenesen logikus a volt magyar miniszterelnök jelölése.
Elöljáróban érdemes leszögezni, hogy Orbán Viktor esetleges ENSZ-főtitkári ambícióiról semmiféle hivatalos nyilatkozat nem érhető el, az érintett ezeket a híreket látványosan nem kommentálta. Ráadásul a szmélye is kifejezetten megosztja a nemzetközi közvéleményt: miközben a masszív támogatói hangok is hangosak, talán még erősebbek a jelöltséggel kifejezetten ellenséges vélemények.
Igaz, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete élére az eddigi gyakorlat szerint sokkal kevésbé konfrontatív, markáns és tevékeny vezetőt választottak. Jellemzően olyan személyek kerültek az intézmény élére, akik nem futottak be látványos pályát közszereplőként. Orbán Viktor nem ilyen, és azzal, hogy ötször nyert választást, ráadásul szuperfelhatalmazással a hazájában, Magyarországon, egyértelműen A-kategóriás politikusnak számít, ez pedig önmagában is szokatlan lenne az ENSZ csúcsán.
Csakhogy most más időket élünk a nemzetközi politikában, és szükség lehet az elmúlt években (évtizedekben?) eljelentéktelenedő ENSZ feltámasztására olyan fórummá, amely akár meghatározó szerepet tölthet be a háborús konfliktusok rendezésében. Innen nézve pedig Orbán Viktor a tökéletes választás.
Megvan a valódi oka, miért Orbán Viktor lehet az ENSZ-főtitkár
Ennek alátámasztásra számos értékelés megjelent a világsajtóban Lengyelországtól Nagy-Britanniáig. A különös ezekben az, hogy olyan tényekre hívják fel a figyelmet, amelyek ha valóban a fókuszban állnak, világosan megágyazhanak a magyar politikus kiválasztásának.
Ilyen például a két napja, a The Weekben megjelent írás, amely azt a címet kapta, hogy
Orbánt készítik elő az ENSZ legfelsőbb tisztségére?
Az alcímben pedig az olvasható, hogy a "Magyarország autoriter ex-miniszterelnöke vitatott választás lenne az új főtitkári posztra." Ebben idézik Philip Cunliffe megállapítását, aki az UnHerd felületén arról írt, hogy Orbán „öt parlamenti választást nyert meg, ebből négyet kétharmados többséggel”, így „lenyűgözőbb választási eredménnyel büszkélkedhet, mint a legtöbb liberális”, aki esélyes lehet az ENSZ csúcspozíciójára.
Emlékeztetnek rá, hogy a jelenlegi ENSZ-főtitkár, Guterres második ötéves mandátuma december 31-én jár le. Jelenleg már kilenc jelölt indul hivatalosan a helyéért, de Orbán Viktor "egyelőre még nincs köztük." Ezen a ponton elevenítik fel Alex Rondos és Mark Medish korábbi EU-s és amerikai tisztségviselő a The Guardianben megjelent írását, amely a szervezet jövőjéről szól.
Ahhoz, hogy az ENSZ-t megmentsék attól a jelentéktelenségtől, amelyben jelenleg dagonyázik, a következő vezetőnek „annak a néhány nagyhatalomnak az összehangolt támogatására lesz szüksége, amelyek a Biztonsági Tanácsot irányítják – húzták alá.
Rámutattak, hogy a háború alkalmazása gyakoribb eszközzé vált, mint a párbeszéd és a diplomácia, ám az ENSZ képes lenne arra, hogy "a problémák megoldója legyen a tétlen szemlélődés helyett, hiteles fórummá váljon a drága beszélgetőklub helyett, és a kollektív fellépés legfőbb eszközének minősüljön."
Ez azonban nem fog megtörténni, hacsak a nagyhatalmak nem éppen ezt akarják. Az új főtitkár kinevezése egyike azon ritka pillanatoknak, amikor meg kell egyezniük egy felkészült személyben és egy időszerű menetrendben – állapították meg. Itt érdemes felidézni, hogy Orbán Viktort a WSJ értesülései szerint éppen az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjai közül a leghatalmasabb három,
- az USA,
- Oroszország
- és Kína
támogathatja, akik pont a legnagyobb befolyással bírnak a világban zajló háborúk sorsát illetően.
Most kap igazán értelmet a békemisszió?
Ezt a kiidulópontot erősíti fel a lengyel sajtóban a Wiadomosci oldalán megjelent elemzés is, amely Orbán Viktor ENSZ-főtitkári esélyeit latolgatja.
A stratégiai nyugalom mestere az ENSZ élén?
– ezzel a felütéssel kezdődik az írás. A belpolitikai origót is alkalmazó levezetés jelzi, hogy az António Guterres utódjának személyéről szóló egyeztetések már hetek óta húzódnak, ám eddig egyetlen aspiránsnak sem sikerült megszereznie a szükséges többséget, majd eljut az "új Jalta" pillanatig.
A szerző szerint sokatmondó, hogy Orbán jelöltsége éppen akkor merül fel, amikor ismét felerősödnek a spekulációk egy új Jaltáról, azaz a három nagyhatalom, az Egyesült Államok, Kína és Oroszország tárgyalásairól. Valamint megszaporodnak az Ukrajnával folytatandó esetleges béketárgyalásokról szóló hírek is.
Ezeknek a nagyhatalmaknak a szemében a volt magyar miniszterelnök aduja a háborúval kapcsolatos semlegessége lehet. Rámutatott, hogy 2024 júliusában Orbán Viktor már belevágott egy diplomáciai műveletbe békemisszó néven, amikor ellátogatott Kijevbe, Moszkvába, Pekingbe és az Egyesült Államokba, ahol találkozott Donald Trumppal.
A békepártiság doktrínáját Orbán Viktor már az orosz invázió legelejétől csiszolta: 2022 márciusában meghirdette a „stratégiai nyugalom” elvét, megtagadva Kijevtől a katonai támogatást, és lezárva Magyarország határait a fegyverszállítmányok tranzitja előtt. A cikk ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy a felfogás idővel az orosz narratívák nyílt alkalmazásává is alakult.
Végül felhívta arra is a figyelmet, hogy maga Orbán az esetleges jelöléssel kapcsolatban következetesen hallgat, ez pedig rendkívüli üzenettel bír.
Vagyis ezeket az aspektusokat figyelve kijelenthető, hogy ugyan Magyarország volt miniszterelnökét a vele kritikus, ellenséges hangok leginkább belpolitikai alapon tartják alkalmatlannak az ENSZ főtitkári székéhez, viszont a nemzetközi térben létezik egy másik dimenzió is, ami alapján Orbán Viktor igenis ideális jelölt lenne: ez pedig a konnektivitás képessége, amelyet éppen kormányfői minőségében épített ki a világ erőközpontjai felé.
Hogy utóbbi szempont tud-e érvényesülni, az a következő hetekben bizonyosan elválik.