ENSZ-főtitkár: nagy hírt kapott Orbán Viktor péntek este, megtörtént a titkos szavazás – totális a patthelyzet, valamiért vagy valakiért ellenálltak a nagyhatalmak
A pénteki ENSZ-biztonsági tanácsi előzetes szavazás sem hozott áttörést a következő főtitkár személyéről. A legesélyesebbnek tartott jelölt támogatottsága sem elegendő a nagyhatalmak meggyőzéséhez, ami életben tartja a kompromisszumos, akár a régión kívülről érkező jelöltekről szóló találgatásokat. Ez Orbán Viktor jelölésének is lendületet adhat.
A pénteki titkos szavazás eredményeiből, amelyet a PassBlue szivárogtatott ki, az látszik, hogy a versenyben lévő jelöltek egyike sem tudta megszerezni a Biztonsági Tanács állandó tagjainak egyértelmű támogatását. A legtöbb biztató jelzést Rebeca Grynspan kapta, tíz ország támogatta, négy ellenezte, egy pedig nem foglalt állást. Az öt vétójoggal rendelkező állandó tag közül azonban hárman támogatták, ketten ellenezték.
Rafael Grossi nyolc támogató és hat ellenző jelzést kapott, egy ország nem nyilvánított véleményt. Az állandó tagok közül ketten támogatták, hárman ellenezték. Lana Nusseibeh hét támogató és hat elutasító jelzést kapott, két ország nem foglalt állást, miközben a nagyhatalmak közül három ellenezte. Birkett hat-hat támogató és ellenző jelzést szerzett, három ország nem nyilvánított véleményt.
A másik két jelölt még rosszabbul szerepelt: Otunnu mindössze három támogató jelzést kapott, tizenkét ország ellenezte, az öt állandó tag közül pedig egyik sem támogatta. Sinirioglu öt támogató és tíz ellenző jelzéssel zárta a fordulót.
Tovább nő Orbán Viktor esélye
A legfontosabb fejlemény tehát nem az, hogy ki végzett az élen, hanem az, hogy továbbra sincs meg a nagyhatalmak közös embere. Grynspan ugyan vezeti a mezőnyt, de egy hónap elteltével sem tudta maga mögé állítani az összes állandó tagot. Ráadásul a latin-amerikai jelöltek körüli bizonytalanság is növeli annak esélyét, hogy a választás során végül más régióból érkezzen a befutó.
Ez Moszkva korábban képviselt álláspontjával is összhangban lehet. Oroszország a földrajzi rotáció alapján latin-amerikai vagy karibi jelöltet támogatna, más régiók képviselőit pedig csak akkor venné számításba, ha az előbbieknek már nincs reális esélyük. A másik lehetséges kompromisszumos név, Nusseibeh sem tudott áttörést elérni: ha három állandó tag is ellenzi, akkor az ő személye sem jelent megoldást Washington és Moszkva számára.
Ebben a helyzetben kerülhet ismét előtérbe Orbán Viktor neve. A Wall Street Journal korábbi értesülése szerint Donald Trump arra biztatta a volt magyar miniszterelnököt, hogy induljon az ENSZ-főtitkári posztért, és Oroszország, valamint Kína támogatása is felmerült. A három nagyhatalom november 19-i közös nyilatkozata különösen érdekes ebből a szempontból: az Egyesült Államok, Oroszország és Kína elkötelezte magát az ENSZ megreformálása mellett, hogy a szervezet hatékonyabban tudjon fellépni a globális kihívásokkal szemben.
Orbán november 12-én az Ultrahangnak adott interjújában sem cáfolta, sem megerősítette az esetleges jelöléséről szóló híreket. Amikor arról kérdezték, tárgyalt-e Franciaországban, Nagy-Britanniában vagy az Egyesült Államokban az ENSZ-főtitkári posztról, azt válaszolta: „Ez a kérdés, ennek az interjúnak a pillanatában nem időszerű.” Azt is hozzátette, hogy bárhová sodorja az élet, magyar marad, és a hazájáért fog dolgozni.
A jelölésének azonban komoly akadályai vannak.
Orbán Viktor jelenleg nem szerepel a hivatalos jelöltek között, és egyelőre egyetlen ország sem jelentette be, hogy indulásra jelölné. Az Egyesült Államok a Biztonsági Tanács állandó tagjaként nem állíthat jelöltet, Magyarország pedig aligha vállalná ezt a szerepet, így egy harmadik országnak kellene kezdeményeznie. Ráadásul a francia külügyminiszter már jelezte, hogy ellenzi Orbán jelölését.
António Guterres mandátuma december 31-én jár le. A pénteki szavazás tehát nem hozott áttörést, de éppen ez tarthatja életben a kívülálló jelöltekről szóló találgatásokat. Elképzelhető, hogy a nagyhatalmak még nem találták meg azt az embert, akiben mindannyian meg tudnak állapodni – és egyelőre az sem zárható ki, hogy nem a jelenlegi jelöltek valamelyikében gondolkodnak.
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