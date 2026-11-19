Kevesebb figyelmet váltott ki, de a mai amerikai-kínai-orosz csúcstalálkozó közös nyilatkozatában egy fontos kitétel is bekerült az ENSZ-ről, ami egyértelmű üzenet az új ENSZ-főtikárnak is. Így pedig a pozícióval hírbe hozott Orbán Viktor szempontjából is jelentőséggel bírhat.

Erre várt Orbán Viktor? Ez már az ENSZ új főtitkáráról szól: Trump, Putyin és Hszi Csin-ping közös nyilatkozatot tett a jövőről / Fotó: NurPhoto via AFP

Az elmúlt hetekben több fejlemény történt az ENSZ-főtitkári pozícióért zajló versenyfutásban. Hivatalos információk azonban nem erősítik meg, és nem is tárják fel, hogy hol tart valójában ez a folyamat.

Tény, hogy jelen állás szerint nyolc hivatalos jelölt küzd a posztért, közöttük pedig nincs ott a volt magyar miniszterelnök. Ugyanakkor ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy Orbán Viktor esélye ne lenne felvethető. Az ENSZ tizedik főtitkárának kiválasztása ugyanis a színfalak mögött zajlik, a valós történések pedig leginkább rejtve maradnak.

Mégis alátámasztott, vagy kikövetkeztetett változások érzékelhetők a folyamat egészét vizsgálva, a most napvilágot látott Trump-Hszi-Putyin nyilatkozat így beilleszthető a képbe.

Az ENSZ-főtitkári kiválasztás történéseinek láncolata értelmezhető úgy, hogy az fenntartja Orbán Viktor esetleges felkérését.

Erre várt Orbán Viktor? Ez már az ENSZ új főtitkáráról szól

A friss fejlemény, hogy a világ három leghatalmasabb vezetője, miután történelmi csúcstalálkozót tartottak, közös nyilatkozatban rögzítette együttműködési szándékát. Ebben a következő rész is olvasható. „Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának állandó tagjaiként

Kína, Oroszország és az Egyesült Államok elkötelezte magát az ENSZ megreformálása mellett

annak érdekében, hogy a világszervezet hatékonyabban tudjon reagálni a globális kihívásokra, és megfeleljen a nemzetközi béke és biztonság fenntartására irányuló alapvető küldetésének.” (Kínai–orosz–amerikai államfői nyilatkozat a békéért – Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnöke, Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnöke és Donald J. Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke.)

Az, hogy a három vezető kitért az ENSZ helyzetére, eleve jelzi az ügy fontosságát. Ugyanakkor a képet ki lehet szélesíteni az Orbán Viktor feltételezett jelöltségéről szóló információkkal. Azok az elemzések, amelyek a volt magyar miniszterelnök jelölhetőségét nem vetették el, ugyanis pont arra az erősségére épülnek, amelyet Orbán Viktor a nemzetközi béke és biztonság érdekében tett.