Erre várt Orbán Viktor? Ez már az ENSZ új főtitkáráról szól: Trump, Putyin és Hszi Csin-ping közös nyilatkozatot tett a jövőről
Kevesebb figyelmet váltott ki, de a mai amerikai-kínai-orosz csúcstalálkozó közös nyilatkozatában egy fontos kitétel is bekerült az ENSZ-ről, ami egyértelmű üzenet az új ENSZ-főtikárnak is. Így pedig a pozícióval hírbe hozott Orbán Viktor szempontjából is jelentőséggel bírhat.
Az elmúlt hetekben több fejlemény történt az ENSZ-főtitkári pozícióért zajló versenyfutásban. Hivatalos információk azonban nem erősítik meg, és nem is tárják fel, hogy hol tart valójában ez a folyamat.
Tény, hogy jelen állás szerint nyolc hivatalos jelölt küzd a posztért, közöttük pedig nincs ott a volt magyar miniszterelnök. Ugyanakkor ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy Orbán Viktor esélye ne lenne felvethető. Az ENSZ tizedik főtitkárának kiválasztása ugyanis a színfalak mögött zajlik, a valós történések pedig leginkább rejtve maradnak.
Mégis alátámasztott, vagy kikövetkeztetett változások érzékelhetők a folyamat egészét vizsgálva, a most napvilágot látott Trump-Hszi-Putyin nyilatkozat így beilleszthető a képbe.
Az ENSZ-főtitkári kiválasztás történéseinek láncolata értelmezhető úgy, hogy az fenntartja Orbán Viktor esetleges felkérését.
Erre várt Orbán Viktor? Ez már az ENSZ új főtitkáráról szól
A friss fejlemény, hogy a világ három leghatalmasabb vezetője, miután történelmi csúcstalálkozót tartottak, közös nyilatkozatban rögzítette együttműködési szándékát. Ebben a következő rész is olvasható. „Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának állandó tagjaiként
Kína, Oroszország és az Egyesült Államok elkötelezte magát az ENSZ megreformálása mellett
annak érdekében, hogy a világszervezet hatékonyabban tudjon reagálni a globális kihívásokra, és megfeleljen a nemzetközi béke és biztonság fenntartására irányuló alapvető küldetésének.” (Kínai–orosz–amerikai államfői nyilatkozat a békéért – Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnöke, Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnöke és Donald J. Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke.)
Az, hogy a három vezető kitért az ENSZ helyzetére, eleve jelzi az ügy fontosságát. Ugyanakkor a képet ki lehet szélesíteni az Orbán Viktor feltételezett jelöltségéről szóló információkkal. Azok az elemzések, amelyek a volt magyar miniszterelnök jelölhetőségét nem vetették el, ugyanis pont arra az erősségére épülnek, amelyet Orbán Viktor a nemzetközi béke és biztonság érdekében tett.
A nagyhatalmak a szemében a volt magyar miniszterelnök aduja a háborúval kapcsolatos semlegessége lehet. Arra a kritikusai is emlékeznek, hogy 2024 júliusában Orbán Viktor már belevágott egy diplomáciai műveletbe békemisszó néven, amikor ellátogatott Kijevbe, Moszkvába, Pekingbe és az Egyesült Államokba, ahol találkozott Donald Trumppal.
A békepártiság doktrínáját Orbán Viktor már az orosz invázió legelejétől csiszolta: 2022 márciusában meghirdette a „stratégiai nyugalom” elvét, megtagadva Kijevtől a katonai támogatást, és lezárva Magyarország határait a fegyverszállítmányok tranzitja előtt.
Ezeket az aspektusokat figyelve kijelenthető, hogy ugyan Magyarország volt miniszterelnökét a vele kritikus, ellenséges hangok leginkább belpolitikai alapon tartják alkalmatlannak az ENSZ főtitkári székéhez, viszont a nemzetközi térben létezik egy másik dimenzió is, ami alapján Orbán Viktor igenis ideális jelölt lenne: ez pedig a konnektivitás képessége, amelyet éppen kormányfői minőségében épített ki a világ erőközpontjai felé.
Hogy utóbbi szempont tud-e érvényesülni, az a következő hetekben bizonyosan elválik.
Azt a nemzetközi kommentárok is figyelemreméltónak tartják, hogy Orbán Viktor lényegében hetek óta hallgat a kérdésben. Pontosabban egyszer megszólalt, de azzal még rejtéjesebbé tette az ügyet.
Orbán Viktor először szólalt meg az ENSZ főtitkári kinevezésről
A közelmúltban a volt miniszterelnök interjút adott az Ultrahang YouTube-csatornának, amelyben röviden, de annál sokat mondóbban szóba került a kérdés.
Van-e, lát-e arra esélyt, hogy ön ezeket a fejlődő térségeket ENSZ-főtitkárként fogja meglátogatni? – hangzott el a kérdés az Ultrahang újságírójától azt követően, hogy Orbán Viktor arról beszélt: a világ számos része fantasztikusan fejlődik. Orbán Viktor tőle rendkívül szokatlan módon először úgy reagált, hogy erre a kérdésre nem kíván válaszolni.
Amikor az újságíró visszakérdezett, hogy miért nem, azt mondta, hogy mert úgy érzi, az a jó, ha nem válaszol. "Úgy is fogalmazhatok, hogy kell ezt udvariasabban mondani, várjon, diplomatikusabban, simulékonyabban, hogy tessék is a hallgatónak. Azt kell mondanom, hogy ez a kérdés most nem időszerű."
Dehogynem! Megírta a sajtó, hogy ENSZ-főtitkári jelölés van – felelt az újságíró. "Ez annyit jelent, hogy ön szerint időszerű, szerintem viszont nem, és a beszélgetésnek ez a szakasza itt le is zárul" – mondta Orbán Viktor valamennyire humorizálva.
Felteszem azért, legfeljebb erre se akar válaszolni: tárgyalt-e Franciaországban, Nagy-Britanniában és mondjuk az USA-ban, elhangzott-e az ENSZ, az ENSZ-főtitkár szó bármelyik országban az ön körében? – vitte tovább a témát a riporter.
Orbán ezen a ponton némiképp elgondolkodott, majd azt mondta: Dehát maga ugyanazt kérdezi megint, csak ravaszabbul. Én kevésbé ravaszul, de ugyanazt fogom válaszolni.
Ez a kérdés, ennek az interjúnak a pillanatában nem időszerű.
Pedig sokan találgatják, mi lesz ebből. Akkor mást kérdezek: UEFA, FIFA, azt is lehetett hallani? Azt is lehetett hallani, hogy annak lesz az elnöke – hangzott a következő kérdés. "Már lassan mindennek. Nézze, hát, igen, nem válaszolok ezekre a kérdésekre. Majdnem csapdába estem, de nem. De egy dolog biztos,
akárhová is sodor majd az élet, én magyar vagyok, magyar maradok és a hazámért fogok dolgozni.
Ebben mindenki biztos lehet, énrám mindig, minden körülmények között lehet számítani. Azoknak is, akik ellenem, vagy nem rám szavaztak – zárta le a témát Orbán Viktor.
Orbán Viktor ENSZ-főtitkár kinevezése: biztos, hogy van valami a háttérben
A volt miniszterelnök számtalan interjúhelyzetben volt már, azonban egyáltalán nem jellemző rá, hogy egy kérdés elől ilyen sokatmondóan tért volna ki. A helyzetből egyértelműen kiderült, hogy a háttérben valamilyen megfontolás biztosan van, ami miatt Orbán nem akarja sem cáfolni, sem megerősíteni a hírt az esetleges jelöléséről.
A konkrét információk így jelenleg nem ismertek. Ugyanakkor az Orbán Viktor ENSZ-főtitkári esélyei körüli hírzárlat már lehet beszédes. Ugyanis ha
- az a forgatókönyv valós, hogy nincs valóságalapja és csak híresztelés, akkor Orbán Viktor cáfolhatja. Ha nem teszi, akkor személyes megfontolásokból teheti, mert számára hasznosabb, ha ez a kérdés továbbra is lebeg, nyitva marad.
- Ha azonban az a forgatókönyv az igaz, hogy Orbán Viktor igenis valamilyen szinten, valamilyen erővel szóba került ENSZ-főtitkárként, akkor egészen más tartalmat kap az a válasza, hogy "ez a kérdés, ennek az interjúnak a pillanatában nem időszerű." Ez ugyanis inkább arra enged következtetni, hogy valami a küszöbön áll, de erről még korai/nem lehet beszélni.
Ha utóbbi szcenárió áll közelebb a valósághoz, akkor a következő a dilemma: a Trump-Hszi-Putyin közös állásfoglalás az ENSZ jövőjéről az a pillanat lehet-e, ami már időszerűvé teszi a kérdést, hogy lesz-e Orbán Viktorból ENSZ-főtitkár?
Az idő múlása rövidesen választ adhat erre. A helyzet ugyanis kezd különösen éles lenni, mert a jelenlegi főtitkár, António Guterres mandátum december 31-ig szól. A lejáró ENSZ-főtitkári megbizatások határidejét korábban még soha nem léptek túl, még úgy sem, hogy közben a világhatalmak egy átláthatatlan választási eljárás keretében vívnak csatát a jelöltekről.