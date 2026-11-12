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Fordulópont: Orbán Viktor először reagált az ENSZ-főtitkári kinevezésére, erre a válaszra senki nem volt felkészülve – most már biztos, hogy van valami a háttérben

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A volt miniszterelnök életben tartotta az esélyeit, de hogy milyen megfontolásból, azt nem tudjuk. Orbán Viktorról május óta terjed, hogy magas pozíciót kaphat az ENSZ-ben, október végén pedig már az egyik legfontosabb globális, amerikai lap azt írta meg, hogy a húsz éven át Magyarországot kormányzó politikus ENSZ-főtitkár lehet. Az azóta eltelt szűk három hétben Orbán Viktor nem reagált a fejleményekre. Egészen eddig.
Hecker Flórián
2026.11.12, 18:46
Frissítve: 2026.11.12, 20:12
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Hosszú, bő másfél órás interjút adott az Ultrahangnak Orbán Viktor. Ennek több érdekes része is volt, az utolsó harmadában pedig konkrétan az ENSZ-főtitkári pozíció is szóba került. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor először reagált az ENSZ-főtitkári kinevezésére: erre a válaszra senki nem volt felkészülve / Fotó: AFP

Az, hogy a volt magyar miniszterelnök valóban esélyes-e erre a pozícióra, több hónapja megválaszolatlan kérdés. Még májusban jelent meg az első híradás arról, hogy Trump-közeli körökben felmerült egy magas ENSZ-pozíció Orbán számára, amely diplomáciai mentességgel is járna. Akkor még főtitkárhelyettesi posztról volt szó, azonban a Fidesz részéről kacsának nevezték a hírt.

A fordulatot a Wall Street Journal (WSJ) október 25-i írása hozta meg. A patinás amerikai lap már konkrétan arról számolt be, hogy Trump arra biztatta Orbánt, hogy induljon a főtitkári posztért. Kiderült, hogy ebben Oroszország és Kína támogathatná, így a három nagyhatalom közös jelöltje lehetne.

A feltételezés szerint becslés Orbán Viktor nyolc-tíz biztonsági tanácsi szavazatot kaphatna. A volt kormányfő a WSJ szerint érdeklődést mutatott, de jelezte, hogy csak biztos győzelem esetén indulna. Azonban hivatalosan ő nem kommentálta a felvetést.

Moszkva részéről történt nyilatkozat, az orosz fél nyitva hagyta a kérdsét, így elképzelhető maradt Orbán Viktor jelölése. Magyarországon Magyar Péter miniszterelnök viszont élesen bírálta az ötletet, később pedig az is kiderült – legalábbis elhangzott ilyen irányú nyilatkozat –, hogy a vétójoggal rendelkező Franciaország nem támogatja a volt magyar miniszterelnököt ebben a megmérettetésben.

Tény, hogy Orbán Viktor jelenleg nincs a kilenc hivatalos jelölt között. Rubio amerikai külügyminiszter a napokban azt hangsúlyozta, hogy nincs „amerikai jelölt”. A legutóbbi, november 5-i szavazáson Rebeca Grynspan szerezte meg a legtöbb támogatói voksot, de ez sem volt elegendő. A jelenlegi főtitkár, Guterres mandátuma pedig december 31-én jár le.

Orbán Viktor először reagált az ENSZ-főtitkári kinevezésére

Van-e, lát-e arra esélyt, hogy ön ezeket a fejlődő térségeket ENSZ-főtitkárként fogja meglátogatni? – hangzott el a kérdés az Ultrahang újságírójától azt követően, hogy Orbán Viktor arról beszélt: a világ számos része fantasztikusan fejlődik. Orbán Viktor tőle rendkívül szokatlan módon először úgy reagált, hogy erre a kérdésre nem kíván válaszolni.

Amikor az újságíró visszakérdezett, hogy miért nem, azt mondta, hogy mert úgy érzi, az a jó, ha nem válaszol. "Úgy is fogalmazhatok, hogy kell ezt udvariasabban mondani, várjon, diplomatikusabban, simulékonyabban, hogy tessék is a hallgatónak. Azt kell mondanom, hogy 

ez a kérdés most nem időszerű.

Dehogynem! Megírta a sajtó, hogy ENSZ-főtitkári jelölés van – felelt az újságíró. "Ez annyit jelent, hogy ön szerint időszerű, szerintem viszont nem, és a beszélgetésnek ez a szakasza itt le is zárul" – mondta Orbán Viktor valamennyire humorizálva.

Felteszem azért, legfeljebb erre se akar válaszolni: tárgyalt-e Franciaországban, Nagy-Britanniában és mondjuk az USA-ban, elhangzott-e az ENSZ, az ENSZ-főtitkár szó bármelyik országban az ön körében? – vitte tovább a témát a riporter.

Orbán ezen a ponton némiképp elgondolkodott, majd azt mondta: Dehát maga ugyanazt kérdezi megint, csak ravaszabbul. Én kevésbé ravaszul, de ugyanazt fogom válaszolni.

Ez a kérdés, ennek az interjúnak a pillanatában nem időszerű.

Pedig sokan találgatják, mi lesz ebből. Akkor mást kérdezek, UEFA, FIFA, azt is lehetett hallani? Azt is lehetett hallani, hogy annak lesz az elnöke – hangzott a következő kérdés. "Már lassan mindennek. Nézze, hát, igen, nem válaszolok ezekre a kérdésekre. Majdnem csapdába estem, de nem. De egy dolog biztos,

akárhová is sodor majd az élet, én magyar vagyok, magyar maradok és a hazámért fogok dolgozni.

Ebben mindenki biztos lehet, énrám mindig, minden körülmények között lehet számítani. Azoknak is, akik ellenem, vagy nem rám szavaztak – zárta le a témát Orbán Viktor.

Az idézett rész az alábbi videóban tekinthető meg 1 óra 2 perc után.

Orbán Viktor ENSZ-főtitkár kinevezése: most már biztos, hogy van valami a háttérben

A volt miniszterelnök számtalan interjúhelyzetben volt már, azonban egyáltalán nem jellemző rá, hogy egy kérdés elől ilyen sokatmondóan tért volna ki. A helyzetből egyértelműen kiderült, hogy a háttérben valamilyen megfontolás biztosan van, ami miatt Orbán nem akarja sem cáfolni, sem megerősíteni a hírt az esetleges jelöléséről.

A konkrét információk így jelenleg nem ismertek. Ugyanakkor az Orbán Viktor ENSZ-főtitkári esélyei körüli hírzárlat már lehet beszédes. Ugyanis ha

  1. az a forgatókönyv valós, hogy nincs valóságalapja és csak híresztelés, akkor Orbán Viktor cáfolhatja. Ha nem teszi, akkor személyes megfontolásokból teheti, mert számára hasznosabb, ha ez a kérdés továbbra is lebeg, nyitva marad.
  2. Ha azonban az a forgatókönyv az igaz, hogy Orbán Viktor igenis valamilyen szinten, valamilyen erővel szóba került ENSZ-főtitkárként, akkor egészen más tartalmat kap az a válasza, hogy "ez a kérdés, ennek az interjúnak a pillanatában nem időszerű." Ez ugyanis inkább arra enged következtetni, hogy valami a küszöbön áll, de erről még korai/nem lehet beszélni.

Hogy melyik szcenárió valós, idővel kiderülhet. Azonban előfordulhat, hogy erre tényleges választ majd csak Orbán Viktor valamikori emlékirataiból kapunk.

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