Fordulópont: Orbán Viktor először reagált az ENSZ-főtitkári kinevezésére, erre a válaszra senki nem volt felkészülve – most már biztos, hogy van valami a háttérben

Hosszú, bő másfél órás interjút adott az Ultrahangnak Orbán Viktor. Ennek több érdekes része is volt, az utolsó harmadában pedig konkrétan az ENSZ-főtitkári pozíció is szóba került.

Orbán Viktor először reagált az ENSZ-főtitkári kinevezésére: erre a válaszra senki nem volt felkészülve / Fotó: AFP

Az, hogy a volt magyar miniszterelnök valóban esélyes-e erre a pozícióra, több hónapja megválaszolatlan kérdés. Még májusban jelent meg az első híradás arról, hogy Trump-közeli körökben felmerült egy magas ENSZ-pozíció Orbán számára, amely diplomáciai mentességgel is járna. Akkor még főtitkárhelyettesi posztról volt szó, azonban a Fidesz részéről kacsának nevezték a hírt.

A fordulatot a Wall Street Journal (WSJ) október 25-i írása hozta meg. A patinás amerikai lap már konkrétan arról számolt be, hogy Trump arra biztatta Orbánt, hogy induljon a főtitkári posztért. Kiderült, hogy ebben Oroszország és Kína támogathatná, így a három nagyhatalom közös jelöltje lehetne.

A feltételezés szerint becslés Orbán Viktor nyolc-tíz biztonsági tanácsi szavazatot kaphatna. A volt kormányfő a WSJ szerint érdeklődést mutatott, de jelezte, hogy csak biztos győzelem esetén indulna. Azonban hivatalosan ő nem kommentálta a felvetést.

Moszkva részéről történt nyilatkozat, az orosz fél nyitva hagyta a kérdsét, így elképzelhető maradt Orbán Viktor jelölése. Magyarországon Magyar Péter miniszterelnök viszont élesen bírálta az ötletet, később pedig az is kiderült – legalábbis elhangzott ilyen irányú nyilatkozat –, hogy a vétójoggal rendelkező Franciaország nem támogatja a volt magyar miniszterelnököt ebben a megmérettetésben.

Tény, hogy Orbán Viktor jelenleg nincs a kilenc hivatalos jelölt között. Rubio amerikai külügyminiszter a napokban azt hangsúlyozta, hogy nincs „amerikai jelölt”. A legutóbbi, november 5-i szavazáson Rebeca Grynspan szerezte meg a legtöbb támogatói voksot, de ez sem volt elegendő. A jelenlegi főtitkár, Guterres mandátuma pedig december 31-én jár le.

Orbán Viktor először reagált az ENSZ-főtitkári kinevezésére

Van-e, lát-e arra esélyt, hogy ön ezeket a fejlődő térségeket ENSZ-főtitkárként fogja meglátogatni? – hangzott el a kérdés az Ultrahang újságírójától azt követően, hogy Orbán Viktor arról beszélt: a világ számos része fantasztikusan fejlődik. Orbán Viktor tőle rendkívül szokatlan módon először úgy reagált, hogy erre a kérdésre nem kíván válaszolni.