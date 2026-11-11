Uniós pénz: Orbán Viktorék váratlanul találtak még 5,5 milliárd eurót, az EU-nak ezt is ki kellene fizetnie Magyarországnak – „A Tisza-kormány nem érheti be kevesebbel”
Kudarcnak értékeli Magyar Péter miniszterelnök berlini tárgyalását Magyarország számára a volt miniszterelnök titkársága. Havasi Bertalan, Orbán Viktor titkárságának szóvivője közleményében azt írta, két dolog derült ki Berlinben: Németország egyrészt világossá tette, hogy orosz gáz helyett tőle kell vásárolni LNG-t egyelőre nem ismert áron, ami nem sok jót jelent a magyar háztartásoknak és vállalkozásoknak, hiszen ott jelentősen magasabbak az energiaárak.
Megszólalt Orbán Viktor titkársága
„Másrészt Friedrich Merz német kancellár világossá tette, hogy Magyarország nem kaphat mentességet Ukrajna pénzügyi támogatása alól” – hangsúlyozta Havasi Bertalan. Hozzátette, hogy miközben a cseh és a szlovák miniszterelnök visszautasította a német kancellár zsarolását, Magyar Péter kitért az egyenes válasz elől.
Úgy véli, hogy a Tisza-kormánynak elődje álláspontját kellene követnie, mert ez szolgálja Magyarország érdekeit, és a magyar kormánynak vissza kell szereznie a határok védelme miatt rá kirótt egymilliárd eurónyi uniós bírságot. Havasi kiemelte, hogy „a Tisza-kormány nem érheti be kevesebbel, mint hogy az Európai Unió megfizeti Magyarországnak az uniós külső határok védelmére fordított teljes összeget, több, mint 2,5 milliárd eurót”.
Hozzátette, hogy ezen kívül Magyarországnak vissza kell szereznie a több mint 2 milliárd euró kohéziós forrást is.
Mégis, mi folyik itt? Máris megvan, ki járna jól, ha német LNG-re cserélik az orosz gázt Magyarországon – erről szól igazából Merz ajánlata Magyar Péternek
Némiképp váratlanul Friedrich Merz német LNG-terminálkapacitást ajánlott Magyarországnak és Magyar Péternek az orosz energiától való leválás érdekében kedden, amikor a két politikus Berlinben tárgyalt. A bejelentés a közösen tartott sajtótájékoztatón is elhangzott.
Merz a nyilatkozatában azt mondta, hogy a magyar miniszterelnökkel folytatott egyeztetésen az energiaforrásokról és azok közös használatáról is szó volt. Úgy fogalmazott, hogy Németország felajánlotta, hogy a német LNG-terminálok kapacitásaival, valamint a megújuló energiákkal kapcsolatos szaktudásával támogatja Magyarország leválását az orosz energiaimportról.
Ennél több részletet azonban a kancellár nem közölt, így nem nevezett meg
- konkrét terminált,
- mennyiséget
- vagy határidőt.
Miközben Friedrich Merz kifejezetten az orosz energiaimporttól való elszakadás támogatásáról beszélt, Magyar Péter gondosan kerülte, hogy akár csak megemlítse az orosz energiát, vagy az arról való leválást. Csak a diverzifikációról és az energiaárakról szólt.
Pedig a történet lényege egyértelműen az orosz gázzal és kőolajjal való szakítás, ezért kerül hirtelen asztalra a román és most már a német energiavásárlás is. Egyrészt a Tisza párt a választási programjában vállalta, hogy 2035-ig megszünteti Magyarország energiafüggését Oroszországtól. Ugyanakkor jelen tudásunk szerint távolról sem kell erre eddig várni. Az EU ugyanis 2027. szeptember 30-tól betiltja az orosz gáz importját a hosszú távú vezetékes szerződésekre is.
Fico nem kertelt, kereken kimondta Merznek, amit Magyar Péter Berlinben nem: „jellegzetes zsarolás, és én azt elutasítom”
Éles szóváltásba torkollhat az Ukrajnának szánt újabb uniós támogatás ügye, miután Friedrich Merz német kancellár a következő többéves költségvetésről szóló tárgyalásokhoz kötötte Ukrajna finanszírozásának a kérdését. Robert Fico szlovák miniszterelnök zsarolásnak nevezte a német kezdeményezést, és jelezte, hogy országa ugyanúgy rendelkezik vétójoggal, mint Berlin.
Robert Fico szlovák miniszterelnök kedden élesen bírálta Friedrich Merz német kancellárt, miután Berlin az Ukrajnának szánt újabb pénzügyi támogatást az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről szóló tárgyalásokhoz kapcsolná. A Reuters szerint azonban Fico egyenesen zsarolásnak nevezte a német kezdeményezést, és arra figyelmeztetett, hogy Szlovákiának ugyanúgy vétójoga van, mint a német kancellár országának.