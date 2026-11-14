Donald Tusk gúnyos üzenetet küldött Orbánnak: „Minden eddiginél jobban lenyűgöztél”

Néhány nappal ezelőtt őrizetbe vették Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök testvérét egy embercsempészési ügyben, tegnap pedig 20 millió dollárnyi, erdőben elásott készpénzt találtak a volt kormányfő egyik minisztere ellen folyó nyomozás során.

Kedves Viktor! Mindig is csodáltam a kreativitásodat - üzente gúnyosan Orbán Viktornak Donald Tusk lengyel kormányfő / Fotó: AFP

Kedves Viktor! Mindig is csodáltam a kreativitásodat, de most azt kell mondanom, hogy minden eddiginél jobban lenyűgöztél – üzent szarkasztikus hangvételű X-bejegyzésében Orbán Viktornak Donald Tusk lengyel miniszterelnök. A posztot a 24.hu vette észre.

Az ügy előzménye, hogy péntek este bombaként robbant a hír, miszerint erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, egy lakóingatlanban és egy eldugott helyen lévő széfben is találtak készpénzt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) nyomozói a Seszták Miklós - a harmadik Orbán-kormány nemzeti fejlesztési minisztere - elleni büntetőeljárásban.

A kétnapos kutatás során több mint 5 milliárd forint, 2,6 millió euró és 1,2 millió dollár került elő,

vagyis összesen megközelítőleg 6,5 milliárd forintot találtak. Az NVVH nem mindennapi akciójáról készült videóban nehezen felfogható mennyiségű készpénz látható.

Szombaton Navracsics Tibor korábbi területfejlesztési miniszter, továbbá Papp Gábor, a büntetőjog területén dolgozó, neves ügyvéd – Seszták Miklós védője is – megszólalt az ügyben.

Navracsics Tibor szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak kell bizonyítania, hogy valóban megtalálták a többmilliárdos készpénzt,

és az Seszták Miklóshoz köthető. Az ötödik Orbán-kormány egykori területfejlesztési minisztere közösségi oldalán fogalmazta meg álláspontját a nagy visszhangot kiváltó ügyben. Navracsics Tibor szerint ugyanakkor azt is elmondta, mikor kell mennie Magyar Péternek.

A munka lezárásakor nemcsak fényképeken, hanem rövid videófelvételen is megörökítették a letétbe helyezett pénzt – erről számolt be az Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal.

A hivatal pontos összegeket is közölt:

5 071 632 000 forintot,

2 658 350 eurót

és 1 257 100 amerikai dollárt

találtak az akció során.