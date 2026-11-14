Donald Tusk gúnyos üzenetet küldött Orbánnak: „Minden eddiginél jobban lenyűgöztél”
Néhány nappal ezelőtt őrizetbe vették Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök testvérét egy embercsempészési ügyben, tegnap pedig 20 millió dollárnyi, erdőben elásott készpénzt találtak a volt kormányfő egyik minisztere ellen folyó nyomozás során.
Kedves Viktor! Mindig is csodáltam a kreativitásodat, de most azt kell mondanom, hogy minden eddiginél jobban lenyűgöztél – üzent szarkasztikus hangvételű X-bejegyzésében Orbán Viktornak Donald Tusk lengyel miniszterelnök. A posztot a 24.hu vette észre.
Az ügy előzménye, hogy péntek este bombaként robbant a hír, miszerint erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, egy lakóingatlanban és egy eldugott helyen lévő széfben is találtak készpénzt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) nyomozói a Seszták Miklós - a harmadik Orbán-kormány nemzeti fejlesztési minisztere - elleni büntetőeljárásban.
vagyis összesen megközelítőleg 6,5 milliárd forintot találtak. Az NVVH nem mindennapi akciójáról készült videóban nehezen felfogható mennyiségű készpénz látható.
Szombaton Navracsics Tibor korábbi területfejlesztési miniszter, továbbá Papp Gábor, a büntetőjog területén dolgozó, neves ügyvéd – Seszták Miklós védője is – megszólalt az ügyben.
Navracsics Tibor szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak kell bizonyítania, hogy valóban megtalálták a többmilliárdos készpénzt,
és az Seszták Miklóshoz köthető. Az ötödik Orbán-kormány egykori területfejlesztési minisztere közösségi oldalán fogalmazta meg álláspontját a nagy visszhangot kiváltó ügyben. Navracsics Tibor szerint ugyanakkor azt is elmondta, mikor kell mennie Magyar Péternek.
A munka lezárásakor nemcsak fényképeken, hanem rövid videófelvételen is megörökítették a letétbe helyezett pénzt – erről számolt be az Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal.
A hivatal pontos összegeket is közölt:
találtak az akció során.