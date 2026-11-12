„Ma Orbán Viktor lehet, hogy megint kér nálunk egy kávét” – közölte az Ultrahang a Facebook-oldalán csütörtökön.

Orbán Viktor váratlan bejelentést tett – egy hónap után ismét interjút ad / Fotó: NurPhoto via AFP

„Ma 16 órakor Ultrahang interjú Kövessétek élőben ti is az Ultrahang YouTube-csatornáján! Érdemes lesz” – fogalmazott Orbán Viktor.

A volt miniszterelnök a Bayer Show vendégeként adott korábban interjút. Egy hónapja a gazdaságot és ipart érintő szakpolitikai kérdéseken túl szó esett Magyarország és az Európai Unió kapcsolatáról, valamint a Tisza-kormány elmúlt néhány hónapjáról is.

Orbán Viktor élesen bírálta Magyar Péter kormányát

Orbán Viktor szerint

a Magyar Péter vezette kormány gazdaságpolitikája az adóemelés irányába halad, bár a választási kampányban ennek ellenkezőjéről beszéltek.

A Fidesz elnöke arra is felhívta akkor a figyelmet, hogy a kormányfő nyilatkozatai helyett a tényleges intézkedésekből kell kiindulni, mert Magyar Péter kommunikációja nem egyértelmű.

A magyar gazdaság legnagyobb problémájának nevezte, hogy jelenleg lassú a növekedés, az adók megemelésével pedig nem lehet növelni a gazdasági teljesítményt. Emlékeztetett arra is, hogy hazánkban az emberek tíz százaléka ad munkát a másik kilencven százaléknak, akiket nem szabad egymással szembefordítani, hanem meg kell találni az együttműködés módját.

Orbán Viktor szerint Brüsszel baloldali gazdaságpolitikai intézkedések bevezetését sürgeti Magyarországon, amelyeket az Orbán-kormányok visszautasítottak.

Arról is beszélt, hogy a kormányváltást megelőzően Magyarország egyértelműen semleges álláspontot képviselt az orosz-ukrán háborút illetően, ami nemzeti érdek volt. Emlékeztetett, hogy a Tisza-kormány ellenségnek nyilvánította Oroszországot, aminek következtében Magyarország közelebb sodródott a szomszédban zajló konfliktushoz.

A külföldi multinacionális vállalatokra kivetett különadók kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy azok egy részét már megszüntette a kormány. Míg a nyugdíjakkal kapcsolatban kifejtette, hogy a nyugdíjemelés helyes dolog, azonban ha a kormány az alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők nyugdíját megemeli, de a többiekét nem, akkor tulajdonképpen sokakat büntet.