Orbán Viktor váratlan bejelentést tett – egy hónap után ismét interjút ad
„Ma Orbán Viktor lehet, hogy megint kér nálunk egy kávét” – közölte az Ultrahang a Facebook-oldalán csütörtökön.
„Ma 16 órakor Ultrahang interjú Kövessétek élőben ti is az Ultrahang YouTube-csatornáján! Érdemes lesz” – fogalmazott Orbán Viktor.
A volt miniszterelnök a Bayer Show vendégeként adott korábban interjút. Egy hónapja a gazdaságot és ipart érintő szakpolitikai kérdéseken túl szó esett Magyarország és az Európai Unió kapcsolatáról, valamint a Tisza-kormány elmúlt néhány hónapjáról is.
Orbán Viktor élesen bírálta Magyar Péter kormányát
Orbán Viktor szerint
a Magyar Péter vezette kormány gazdaságpolitikája az adóemelés irányába halad, bár a választási kampányban ennek ellenkezőjéről beszéltek.
A Fidesz elnöke arra is felhívta akkor a figyelmet, hogy a kormányfő nyilatkozatai helyett a tényleges intézkedésekből kell kiindulni, mert Magyar Péter kommunikációja nem egyértelmű.
A magyar gazdaság legnagyobb problémájának nevezte, hogy jelenleg lassú a növekedés, az adók megemelésével pedig nem lehet növelni a gazdasági teljesítményt. Emlékeztetett arra is, hogy hazánkban az emberek tíz százaléka ad munkát a másik kilencven százaléknak, akiket nem szabad egymással szembefordítani, hanem meg kell találni az együttműködés módját.
Orbán Viktor szerint Brüsszel baloldali gazdaságpolitikai intézkedések bevezetését sürgeti Magyarországon, amelyeket az Orbán-kormányok visszautasítottak.
Arról is beszélt, hogy a kormányváltást megelőzően Magyarország egyértelműen semleges álláspontot képviselt az orosz-ukrán háborút illetően, ami nemzeti érdek volt. Emlékeztetett, hogy a Tisza-kormány ellenségnek nyilvánította Oroszországot, aminek következtében Magyarország közelebb sodródott a szomszédban zajló konfliktushoz.
A külföldi multinacionális vállalatokra kivetett különadók kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy azok egy részét már megszüntette a kormány. Míg a nyugdíjakkal kapcsolatban kifejtette, hogy a nyugdíjemelés helyes dolog, azonban ha a kormány az alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők nyugdíját megemeli, de a többiekét nem, akkor tulajdonképpen sokakat büntet.
A jobboldal helyzete kapcsán Orbán Viktor arról beszélt, hogy a korrupciós ügyek összessége egy propagandaeszköz, amelynek segítségével a kormány igyekszik felszámolni politikai ellenfeleit.
A pártelnök kifejtette akkor azt is, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) valójában egy politikai rendőrség, amelynek felállítása indokolatlan volt, mivel a kétharmados többséggel kormányzó Tisza Pártnak lehetősége van kinevezni a rendvédelem és igazságszolgáltatás vezetőit.
Aggályosnak nevezte azt is, hogy Magyar Péter naponta megnevezi azokat a személyeket, akiket elvisznek. Orbán Viktor szerint ilyen nem történhet meg egy demokratikus jogállamban, valamint arról is beszélt, hogy sokszor olyan ügyekben történnek feljelentések, amelyek esetében szó sincs bűncselekményről.
Az NVVH magához vonta az Orbán Áron nevét is érintő vízumügyet
A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy az NVVH az elsők között vonta magához a vízumügyletekkel kapcsolatos eljárást, amelyben Orbán Áron neve is felmerült. Sajtóbeszámolók szerint a volt miniszterelnök öccse a vízumkérelmek elbírálásának felgyorsítása érdekében közbenjárt.
Orbán Áron védője szerint ügyfele már hetekkel az elfogása előtt felvette a kapcsolatot a vagyonvisszaszerzési hivatallal, és jelezte, hogy együttműködik a nyomozókkal. Az ügyvéd azt is tisztázta, milyen kapcsolatban áll az ügy Orbán Viktorral, miközben vitatja a két párhuzamos eljárás indokoltságát és a letartóztatás szükségességét.
A rendőrség hétfőn négy embert fogott el Budapesten, Fóton és Dunakeszin. A gyanú szerint a csoport 2024-ben több hónapon keresztül szervezte vietnámi állampolgárok magyarországi beutazását és továbbjutását Nyugat-Európába. A résztvevők személyenként toborzási díjat kértek, amelyet egymás között osztottak el.
Az ügy előzményei 2024 októberéig nyúlnak vissza, amikor nyilvánosságra került egy hangfelvétel Orbán Áron és Héjj Dávid, a Miniszterelnöki Kabinetiroda akkori szereplője közötti beszélgetésről. A sajtó korábban arról is beszámolt, hogy Orbán Áron cége, a Multi Shoot vízumügyintézésben működött közre, és vietnámi állampolgárokat íratott be egyetemi képzésekre. A Demokratikus Koalíció feljelentése után a Legfőbb Ügyészség bűncselekmény gyanújának hiányában elutasította az ügyet.