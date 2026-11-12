Orbán Viktor élő interjúja: most először tárta fel az öccse, Orbán Áron letartóztatásának hátterét – „Ha üzleti ügyekkel egy kicsit is foglalkoztam volna, már nem itt ülnék”
Orbán Viktor csütörtök délután az Ultrahang stúdiójában adott interjút Király Tamásnak. A műsörvezető elmondása szerint abban sem volt biztos, hogy a politikus vállalni tudja a szereplést, mivel testvérét, Orbán Áront hétfőn a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), valamint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) közös akciójának keretében őrizetbe vették.
A politikus a beszélgetés elején elmondta, hogy két hete beszélt utoljára öccsével, aki tanácsot kért tőle miutén tudomására jutott, hogy Unger Anna hivatala magához vett egy olyan ügyet, amelyben a saját neve is előkerült.
Orbán Viktor eddig nem ismert részleteket osztott meg
A Fidesz elnöke leszögezte, hogy közeli rokona ártatlan, és kizártnak tartja ennek ellenkezőjét. Király Tamás felidézte a vádat, miszerint Orbán Áron és élettársa vízumkérelmek elbírálásának felgyorsításában járt közben, amiért a hatóságok szerint embercsempészet gyanúja állhat fent. Egészen pontosan arról van szó, hogy a nyomozók szerint több mint száz vietnámi állampolgárnak segítettek abban, hogy rövid képzésre szóló vízummal Magyarországon keresztül Nyugat-Európába jussanak, ezért pedig toborzási díjat szedtek. Az ügy már korábban is ismert volt.
A leszámolás az elszámoltatás helyett akkor jön létre, amikor politika cél van mögötte
− reagált az előzményekre a korábbi miniszterelnök, majd hozzátette, hogy az ilyen típusú eljárások egy megtervezett politikai-showműsor részei.
Orbán Viktor szerint igen furcsa dolgokat látni manapság. Nem érti miért kell teátrálisan őrizetbe venni embereket, és felidézte, hogy például testvére és Hankó Balázs is együttműködött a hatóságokkal. Hozzátette, hogy ezt mindenkivel szemben végre lehet hajtani, akit kiszemeltek erre a célra.
Lezsák Sándor lánya, parlamenti képviselő felszólalt az édesapját ért méltatlan vádakkal szemben, és most két nappal később kint van a hatóság Lakitelken
− mutatott rá a politikus, aki szerint ez nem lehet pusztán a véletlen műve.
A Fidesz elnöke hangsúlyozta, hogy nem az ellenőrzésekkel van baj, hanem magával az eljárások körülményeivel és annak színpadiasságával. Meglátása szerint a politikai vezetők nyomást gyakorolnak a hatóságokra, ez pedig egy „újkommunista” kormányzás jele, amelynek célja a megfélemlítés.
Ezt követően szóba került az állami támogatások kérdése. Ezzel kapcsolatban úgy véli, hogy az állammal kapcsolatban lenni normális dolog, egy település ügyeihez forrásokat szerezni pedig pozitívum, ami elismerésre méltó. Az interjúban Orbán Viktor az is kifejtette, hogy a kultúrpolitika miniszteri hatáskörben volt, és politikai nézetektől függetlenül kerültek folyósításra a támogatások.
A politikus visszaemlékezése szerint egy újságcikkből értesült az Orbán Áront érintő vádakról, de kiemelte, hogy üzleti ügyekkel soha nem foglalkozott, és tulajdonképpen ezért is nem tudnak vele vetélytársai mihez kezdeni. Szóba került az is, hogy a jelenlegi eljárások jelentős része még az előző kormány idején indult, most azonban nagyobb nyilvánosságot kapnak. Az állításokat, miszerint kívülről nyúltak bele a hatóságok munkájába Orbán Viktor határozottan cáfolta.
Nemzetközi trendek
A Fidesz elnöke úgy véli, hogy a magyar folyamatok beleillenek egy nagyobb nemzetközi mintába. Példaként hozta a félidős amerikai választásokat, amelyet követően a győztes demokrata többség nyilatkozatai emlékeztették a Tisza Párt kommunikációjára.
Az egész nyugati világ, de különösen annak a anyugat-európai része sikertelen. Gazdasági bajok vannak itt is, Németországban is, Franciaországban is, Spanyolországban is, és sorolhatom az országokat
− mondta Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy az emberek többet akarnak a vezetőktől.
Ebben látja annak okát, hogy a regnáló kormányok rendre vesztik el a hatalmat. Hangsúlyozta azonban, hogy az elmúlt tizenhat év összességében fantasztikus volt, politikai közösségének célja pedig a polgárosodás volt, az hogy az emberek szabadabbak, függetlenebbek, és jómódúbbak legyenek.
- Magyarországon egymillió új munkahely jöt létre,
- másfélmillióval több gépjármű van a családok tulajdonában, mint 2010-ben
- a pénzügyi megtakarítások radikálisan nőttek,
- a lakosság kilencven százaléka saját ingatlanban él.
Ezt a néhány példát hozta a korábbi miniszterelnök, majd leszögezte, hogy a volt miniszterei nem vádolhatók korrupcióval az őket ért kritikák ellenére sem. Úgy látja a politikában vannak sikeres hazugságok is, majd emlékeztetett, hogy egy nagyon nehéz időszakban pártjának sikerült 2,4 millió szavazatot szereznie a tavaszi parlamenti választásokon.
Orbán Viktor szerint ugyan nem zárható ki, hogy a Magyar Péter vezette politikai mozgalom tartós szereplőjévé válik a magyar közéletnek, azonban az ilyen típusú szervezetek nemzetközi viszonylatban ismert jelenségek, és már ennek ellenkezőjére is volt példa. A Fidesz jövőjével kapcsolatban azt mondta, hogy a párt továbbra is kormányzóképes, és hatalmas tapasztalattal rendelkezik. Hozzátette, hogy a kormány nem ismeri el a hatalom európai demokráciák által megszabott korlátait, ezért olyanokat tesz, amely ebben a kultúrában nem szokás, például politikusukat tilt el a közélettől. Úgy látja azonban, hogy ez a stratégia nem lehet célravezető, mert a Fidesz egy nagy nemzeti mozgalom, ezért van utánpótlás.
Belpolitikai folyamatok
Király Tamás arról is kérdezte Orbán Viktort, hogy van-e hasonlóság a Fidesz és a Tisza hatalomgyakorlása között. Ezzel kapcsolatban a korábbi miniszterelnök rámutatott, hogy
az előző kormány soha nem próbálta meghatározni, hogy a vetélytársak közül ki indulhat a választásokon, illetve nem korlátozták azt sem, hogy ki lehet miniszterelnök.
A Fidesz elnöke leszögezte, hogy kormányzásuk idején igazság- és jogszolgáltatás történt, nem pedig önkényeskedés, mivel vannak hatalmi korlátok, amiket tiszteletben kell tartani. Nem azt kell tenni, ami tetszik az embereknek, hanem azt ami helyes.
A gazdaságról úgy fogalmazott, hogy az nem a falnak megy, hanem megfojtják. Véleménye szerint a 2027-es költségvetés kifejezi a politikai szándékot, a jelenlegi irány pedig rossz. Kiemelte az adóemeléseket, amely a vállalatokat szorongatja majd a leginkább, de közvetve a legtöbb családot is érinti.
Ezt régen megszorításnak nevezték
− mutatott rá Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy a büdzsé tervezete látszólag ad, de valójában elvesz.
Példaként említette, hogy hiába kapnak pénzt az önkormányzatok, amikor a Magyar Falu és a Versenyképes Járások elnevezésű programok megszűnnek, a budapesti kerületek pedig bevételük jó részét elvesztik. Szóba hozta azt is, hogy a nyugdíjasok esetében is hasonló taktika figyelhető meg: néhányan kapnak, de a többség nem jár jól a 14. havi nyugdíj bővítésének elmaradásával. A politikus rávilágított, hogy a nyugdíjrendszerbe történő tervezett beavatkozás igazságtalan, és a rászorulóknak szociális alapon kellene kiegészítést adni, ahelyett, hogy az éveken át magas járulékokat fizetőktől vesznek el.
Van ahol szociális elvet kell alkalmazni, van ahol teljesítményelvet
− mondta Orbán Viktor, majd hangsúlyozta, hogy kormánya munkalapú társadalmat épített.
A korábbi miniszterelnök szerint a jelenleg létrejövő, és a Tisza-kormány által preferált stratégia egyértelműen azokat bünteti, akik keresni és boldogulni akarnak, mindezt pedig teljesítménnyel kívánják elérni. A műsorvezető említést tett arról, hogy az elmúlt években a gazdasági növekedés lelassult, azonban Orbán Viktor ehhez hozzátette, hogy a nem túl kedvező adatok ellenére 12-13 százalékos volt a minimálbérek növekedése.
Ha elmegyek mondjuk Észak-Magyarországra, akkor azt látom, hogy azok az emberek, akik korábban reggelente elindultak építőipari munkára, ma otthon ülnek
− osztotta meg tapasztalatát a nézőkkel a politikus, aki szerint rohamosan növekszik a munkanélküliség, majd hozzátette, hogy a vállalkozások közül kétszer annyian terveznek elbocsátásokat, mint bővítést.
Orbán Viktor szerint a gazdaságpolitika irányát leginkább az adórendszer sajátosságai mutatják meg, jelenleg pedig emeléseket láthatunk. A kormány most azt gondolja, hogy úgy tudnak igazságos országot teremteni, ha a vállalkozásoktól, a teljesítmény nyújtó emberektől több pénzt vesznek el, és azt odaadják azoknak, akik kevesebb teljesítményre képesek. Úgy véli ezzel kapcsolatban lehet arról vitatkozni, hogy ez helyes gondolat-e, de ez tönkre teszi a gazdaságot. Ennek hátterében az áll, hogy kizárólag egy hatékony nemzetgazdaság segítségével lehet az igazságosság irányába haladni.
A korábbi miniszterelnök rávilágított arra is, hogy általánosságban a társadalom tíz százaléka ad munkát a kilencven százaléknak, ezért ha a munkaadók tönkremennek azzal mindenki rosszul jár. Ezért van szükség a vállalatok és vállalkozók támogatására, valamint a befektetések ösztönzésére. Ő mindig három dolgot kért a tőketulajdonosoktól:
- tartsák be a törvényeket,
- fizessék be az adót,
- adjanak munkát az embereknek.
Hangsúlyozta, hogy a munkaerőpiaci átalakulások és a technológiai változások miatt nem könnyű ógazdaságpolitikát csinálni, de támogatni kell a magyar vállalkozásokat, hogy a magyar vállalkozások munkát tudjanak adni a fiataloknak is, akik azzal szembesülnek, hogy hosszú idő után csökken a munkaerőpiaci kereslet. Elmondta, hogy kormányának volt egy nagyon világos víziója, amely egy piramisként épült fel.
A tetején volt 12-15 „nemzeti bajnok”, amelyek a régiós versenyben is helyt tudtak állni, majd ezeket követte 12-13 ezer exportképes középvállalkozás.
Ez alatt pedig nagyjából 700 ezer kisvállalkozás, amelyek fele körülbelül önfoglalkoztató volt, a másik fele pedig legalább egy embernek munkát tudott adni. Ez a rendszer megközelítőleg 3 millió 200 ezer munkavállalót foglalkoztatott.
A külföldi vállalatok térnyerésétől tart Orbán Viktor
A korábbi miniszterelnök szerint a jelenlegi gazdaságpolitika következtében ismét külföldi kézbe kerülhetnek a magyar gazdaság meghatározó területei.
Felidézte, hogy kormányzása idején a bankszektorban, az energetikában és más stratégiai ágazatokban jelentősen növelték a magyar tulajdon arányát, most azonban ennek ellenkezőjét tapasztalja.
Példaként említette az E.ON-nak nyújtott állami támogatást, valamint azokat a közbeszerzéseket, amelyeknél magyar cégek helyett külföldi vállalatokat részesítenek előnyben.
Orbán Viktor úgy véli, hogy Európa a világgazdasági verseny vesztesei közé tartozik, ezért Magyarországnak az uniós kapcsolatok mellett fenn kell tartania gazdasági együttműködését Kínával, Oroszországgal és más feltörekvő térségekkel is. Külpolitikai kérdéseket érintve bírálta a magyar kormány Ukrajna melletti elköteleződését, és hangsúlyozta, hogy szerinte az országnak meg kellett volna őriznie semlegességét az orosz–ukrán háborúban.
Megszólalt az ENSZ-főtitkári jelöléséről
Király Tamás azokról a sajtóhírekről is kérdezte Orbán Viktort, amelyek szerint felmerült a neve a következő ENSZ-főtitkár személyével kapcsolatban.
Ez a kérdés most nem időszerű
– jelentette ki, majd leszögezett, hogy bárhogyan alakuljon is a jövője, továbbra is Magyarországért kíván dolgozni.
Varga Judit visszatérhet a politikába?
Az interjú végén szóba került Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter parlamenti vizsgálóbizottsági meghallgatása is. Orbán Viktor elárulta, hogy nem követte a szereplést, mivel a politikus korábban már beszámolt neki a magánéletében történtekről. Elmondása szerint Varga Judit többször is le akart mondani miniszteri tisztségéről az otthoni körülmények miatt, ő azonban maradásra bírta.
A műsorvezető arra is kíváncsi volt, hogy a korábbi igazságügyi miniszter visszatérhet-e a politikába, és akár Magyar Péter kihívója lehet-e. Orbán Viktor nem zárta ki ennek lehetőségét, de konkrét jelöltet nem nevezett meg. Hangsúlyozta, hogy a Fideszben több miniszterelnöki posztra alkalmas politikus is van.
Sok vas van a tűzben, van miből válogatni
– fogalmazott.
Végezetül magánéletéről is beszélt: elmondta, hogy miniszterelnökként napi 16 órát dolgozott, jelenleg azonban már 12 órára csökkentette a munkaidejét, így több időt tölthet családjával és a labdarúgással.