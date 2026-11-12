Orbán Viktor élő interjúja: most először tárta fel az öccse, Orbán Áron letartóztatásának hátterét – „Ha üzleti ügyekkel egy kicsit is foglalkoztam volna, már nem itt ülnék”

Orbán Viktor csütörtök délután az Ultrahang stúdiójában adott interjút Király Tamásnak. A műsörvezető elmondása szerint abban sem volt biztos, hogy a politikus vállalni tudja a szereplést, mivel testvérét, Orbán Áront hétfőn a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), valamint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) közös akciójának keretében őrizetbe vették.

Orbán Viktor / Fotó: NurPhoto via AFP

A politikus a beszélgetés elején elmondta, hogy két hete beszélt utoljára öccsével, aki tanácsot kért tőle miutén tudomására jutott, hogy Unger Anna hivatala magához vett egy olyan ügyet, amelyben a saját neve is előkerült.

Orbán Viktor eddig nem ismert részleteket osztott meg

A Fidesz elnöke leszögezte, hogy közeli rokona ártatlan, és kizártnak tartja ennek ellenkezőjét. Király Tamás felidézte a vádat, miszerint Orbán Áron és élettársa vízumkérelmek elbírálásának felgyorsításában járt közben, amiért a hatóságok szerint embercsempészet gyanúja állhat fent. Egészen pontosan arról van szó, hogy a nyomozók szerint több mint száz vietnámi állampolgárnak segítettek abban, hogy rövid képzésre szóló vízummal Magyarországon keresztül Nyugat-Európába jussanak, ezért pedig toborzási díjat szedtek. Az ügy már korábban is ismert volt.

A leszámolás az elszámoltatás helyett akkor jön létre, amikor politika cél van mögötte

− reagált az előzményekre a korábbi miniszterelnök, majd hozzátette, hogy az ilyen típusú eljárások egy megtervezett politikai-showműsor részei.

Orbán Viktor szerint igen furcsa dolgokat látni manapság. Nem érti miért kell teátrálisan őrizetbe venni embereket, és felidézte, hogy például testvére és Hankó Balázs is együttműködött a hatóságokkal. Hozzátette, hogy ezt mindenkivel szemben végre lehet hajtani, akit kiszemeltek erre a célra.

Lezsák Sándor lánya, parlamenti képviselő felszólalt az édesapját ért méltatlan vádakkal szemben, és most két nappal később kint van a hatóság Lakitelken

− mutatott rá a politikus, aki szerint ez nem lehet pusztán a véletlen műve.

A Fidesz elnöke hangsúlyozta, hogy nem az ellenőrzésekkel van baj, hanem magával az eljárások körülményeivel és annak színpadiasságával. Meglátása szerint a politikai vezetők nyomást gyakorolnak a hatóságokra, ez pedig egy „újkommunista” kormányzás jele, amelynek célja a megfélemlítés.