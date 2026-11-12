Judit egy harcos amazon, ez egy honleány, aki szereti, lelkesen szereti, szenvedélyesen szereti a hazáját – erről beszélt Orbán Viktor, miután távozott az Ultrahang stúdiójából, ahol több mint egy órán kresztül adott interjút.

Orbán Viktor megszólalt Varga Juditról: "Nagyon súlyos dolgokat mondott" / Fotó: AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a volt miniszterenök hosszabb idő után ad átfogó értékelést a kialakult politikai helyzetről, és személyes ügyeiről is. Az interjú terv szerint perceken belül kikerül az Ultrahang YouTube csatornájára.

Nem először szólalt meg a nap folyamán a Fidesz elnöke. Egy szintén nem sokkal ezelőtt publikált közösségi médiás videóban arról beszélt, hogy Magyarországon politikai önkény van, és egy olyan radikális kormány került hatalomra, amelyik el akarja hallgattatni ellenfeleit és egypártrendszert kíván kiépíteni.

Úgy fogalmazott, hogy vadászidény van, de nem mindig a vadász győz.

A kialakult helyzet ellenére hangsúlyozta, hogy nem kell panaszkodni, mert ez a munka része, majd példaként említett egy ismert vezetőt, akit ellen többször is merényletkísérletet követtek el. Ezzel egyik régi szövetségesére, az Egyesült Államok elnökére, Donald Trumpra utalhatott.

Egy kérdésre válaszolva azt mondta, hogy ez már a „sokadik vadászat”, de mivel nem mindig a vadász győz, ezért ő továbbra is itt van. "Mitől kéne megrettenünk, nem félünk" − szögezte le Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy nem csináltak semmit, amiért felelősségre lehetne vonni őket.

A politikus szerint politikai önkény van Magyarországon, és az újkommunisták, illetve a radikális baloldali kormány el akarja hallgattatni az ellenfeleit, valamint azokat, akik igazat mondanak. Rámutatott arra is, hogy ez a stratégia a versánytársak felszámolását, és az egypártrendszer kiépítését szolgálja.

Orbán Viktor megszólalt Varga Juditról: "Nagyon súlyos dolgokat mondott"

A csütörtöki második bejelentkezése a volt kormányfőnek tehát kifejezetten Varga Juditról szólt. Ennek nyilván az is apropója, hogy az egykori igazságügyi miniszter szerdán megjelent egy parlamenti vizsgálóbizottság előtt, amely a végrehajtó-botrányt hivatott feltárni. Varga Judit itt szenvedélyes beszédben tárta fel a volt férje, a jelenlegi miniszterelnök, Magyar Péterrel való kapcsolatát, illetve annak a hangfelvételnek a hátterét, amelyet Magyar Péter róla titokban készített.