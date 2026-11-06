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Orbán Viktor most közölte: nem jött haza az AC Milan-Fradi meccs után, kint maradt Olaszországban – nem akárkivel tárgyalt, a személyes hősével

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Emlékezetesre sikerült a történelmi magyar győzelem Milánóban. Orbán Viktor a meccsen is kint volt, de utána is fontos dolga akadt. Ez azonban már nem a fociról, hanem a nagypolitikáról szólt.
Hecker Flórián
2026.11.06, 13:30
Frissítve: 2026.11.06, 14:10
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Meccs utáni after – így kezdi friss Facebook-bejegyzését Orbán Viktor pénteken délután. Miután a posztban zöld és fehér színdobozokat helyezett el, nem nehéz arra következtetni, hogy a volt miniszterelnök a tegnapi történelmi bravúrral végződő AC Milan–Ferencváros mérkőzésre utalt.

Orbán Viktor, Le Pen, Salvini
Orbán Viktor nem jött haza az AC Milan-Fradi meccs után, kint maradt Olaszországban: a személyes hősével találkozott / Fotó: AFP

A csütörtöki Európa Liga összecsapáson a magyar topcsapat lefocizta a pályáról az olasz hétszeres BL-győztes együttest, és 0-2-re diadalmaskodott a San Siro legendás stadionjában. Előzetesen erre az eredményre nem sokan fogadtak volna.

Ezzel a Fradi az előkelő 4. helyen áll az összesített táblázaton, immáron 12 meccs óta veretlenül. Miközben tehát itthon a belpolitikai csatározás kereszttüzébe került a klub és annak elnöke, Kubatov Gábor a Tisza-kormánnyal, a csapat egyértelműen motiváltan került ki a helyzetből, és a pályán most már világraszóló sikereket ér el.

De visszatérve Orbán Viktorra, azt eddig is lehetett tudni, hogy ő a helyszínen tekintette meg a meccset, készült is róla szép számmal szurkolói szelfi. A győzelemről már tegnap megemlékezett, amikor arról posztolt, hogy "Itthon voltunk Milánóban. Gratulálok!"

Az viszont csak most derült ki, hogyan folytatódott a számára az olaszországi túra.

Orbán Viktor nem jött haza az AC Milan-Fradi meccs után, kint maradt Olaszországban

Tárgyalás egy régi jóbaráttal – ismertette a már említette közösségi médiás bejegyzésében, Ebből kiderült, hogy a volt magyar miniszterelnök

Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel tárgyalt.

Azt is felsorolta röviden, hogy miről:

  • áttekintették az európai politikai helyzetet,
  • valamint egyeztettünk a Patrióták pártcsalád előtt álló feladatokról.

Salvini és Orbán Viktor politikai kapcsolata túlzás nélkül bajtársias. Ők ketten elsődlegesen migrációval kapcsolatos nézeteik miatt találtak egymásra. Ami a szárazföldön Orbán Viktor, az a tengeren Matteo Salvini: mindeketten az illegális bevándorlás megállítását tűzték ki célul. Emiatt aztán az ellenfeleik is közösek lettek.

A volt magyar kormányfő 2018 augusztusában éppen Milánóban vett részt kétoldalú találkozón vele, akkor Salvini még az olasz belügyminiszteri posztot töltötte be. Ekkor történt, hogy Orbán Viktor nyíltan a „hősének” nevezte Matteo Salvinit.

Úgy tűnik, közös a sorsunk. Ő az én hősöm.

Ezt arra hivatkozva mondta, hogy Salvini volt az első európai politikus, aki megmutatta, hogy a tengeren is meg lehet állítani a migrációt. Az olasz politikust újonnan nevezték ki olasz belügyminiszternek, és szinte első intézkedésével lezárta az olasz kikötőket a migránsokat szállító nem kormányzati (NGO) hajók előtt. Ezért később perbe fogták.

Találkozóik a következő években rendszeressé váltak: 2019 májusában, az európai parlamenti választások előtt Salvini Budapesten tárgyalt Orbán Viktorral, ahol közösen látogatták meg a magyar-szerb határon épült határkerítést is.

Kapcsolatuk újabb mérföldköhöz ért, amikor megalakult a Patrióták Európáért (Patriots for Europe) európai parlamenti pártcsalád és frakció, amelyhez Salvini pártja, a Liga is csatlakozott, és amelynek orbán viktor az alapítója.

Amikor Salvini ellen eljárás indult Olaszországban a migránsmentő hajók kikötésének megtagadása miatt (Open Arms-ügy), Orbán Viktor nyilvánosan védelmébe vette olasz szövetségesét, kiemelve, hogy Salvini csak a saját hazáját és Európát védte.

És bár a volt magyar miniszterelnök már nincs hivatalban, kapcsolatuk láthatóan továbbra is szoros maradt.

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