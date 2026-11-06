Orbán Viktor most közölte: nem jött haza az AC Milan-Fradi meccs után, kint maradt Olaszországban – nem akárkivel tárgyalt, a személyes hősével

Meccs utáni after – így kezdi friss Facebook-bejegyzését Orbán Viktor pénteken délután. Miután a posztban zöld és fehér színdobozokat helyezett el, nem nehéz arra következtetni, hogy a volt miniszterelnök a tegnapi történelmi bravúrral végződő AC Milan–Ferencváros mérkőzésre utalt.

Orbán Viktor nem jött haza az AC Milan-Fradi meccs után, kint maradt Olaszországban: a személyes hősével találkozott / Fotó: AFP

A csütörtöki Európa Liga összecsapáson a magyar topcsapat lefocizta a pályáról az olasz hétszeres BL-győztes együttest, és 0-2-re diadalmaskodott a San Siro legendás stadionjában. Előzetesen erre az eredményre nem sokan fogadtak volna.

Ezzel a Fradi az előkelő 4. helyen áll az összesített táblázaton, immáron 12 meccs óta veretlenül. Miközben tehát itthon a belpolitikai csatározás kereszttüzébe került a klub és annak elnöke, Kubatov Gábor a Tisza-kormánnyal, a csapat egyértelműen motiváltan került ki a helyzetből, és a pályán most már világraszóló sikereket ér el.

De visszatérve Orbán Viktorra, azt eddig is lehetett tudni, hogy ő a helyszínen tekintette meg a meccset, készült is róla szép számmal szurkolói szelfi. A győzelemről már tegnap megemlékezett, amikor arról posztolt, hogy "Itthon voltunk Milánóban. Gratulálok!"

Az viszont csak most derült ki, hogyan folytatódott a számára az olaszországi túra.

Orbán Viktor nem jött haza az AC Milan-Fradi meccs után, kint maradt Olaszországban

Tárgyalás egy régi jóbaráttal – ismertette a már említette közösségi médiás bejegyzésében, Ebből kiderült, hogy a volt magyar miniszterelnök

Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel tárgyalt.

Azt is felsorolta röviden, hogy miről:

áttekintették az európai politikai helyzetet,

valamint egyeztettünk a Patrióták pártcsalád előtt álló feladatokról.

Salvini és Orbán Viktor politikai kapcsolata túlzás nélkül bajtársias. Ők ketten elsődlegesen migrációval kapcsolatos nézeteik miatt találtak egymásra. Ami a szárazföldön Orbán Viktor, az a tengeren Matteo Salvini: mindeketten az illegális bevándorlás megállítását tűzték ki célul. Emiatt aztán az ellenfeleik is közösek lettek.

A volt magyar kormányfő 2018 augusztusában éppen Milánóban vett részt kétoldalú találkozón vele, akkor Salvini még az olasz belügyminiszteri posztot töltötte be. Ekkor történt, hogy Orbán Viktor nyíltan a „hősének” nevezte Matteo Salvinit.

Úgy tűnik, közös a sorsunk. Ő az én hősöm.

Ezt arra hivatkozva mondta, hogy Salvini volt az első európai politikus, aki megmutatta, hogy a tengeren is meg lehet állítani a migrációt. Az olasz politikust újonnan nevezték ki olasz belügyminiszternek, és szinte első intézkedésével lezárta az olasz kikötőket a migránsokat szállító nem kormányzati (NGO) hajók előtt. Ezért később perbe fogták.