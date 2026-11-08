Orbán Viktor nem kertelt, ez a példa szerinte mindent elárul – „Ha a Tisza-kormány így folytatja, Magyarországra is hasonló sors vár”

„Itt a kényelmetlen igazság Európa helyzetéről” – nyitja posztját a volt miniszterelnök. Orbán Viktor hejegyzésében egy német közgazdász professzor, Hans-Werner Sinn előadásának videóját osztotta meg. A videóban a professzor Orbán Viktor szerint azt mutatja be, mi és hogyan tette tönkre a német gazdaságot, ezzel az európai gazdaságot is elindítva a lejtőn.

Orbán Viktor egy videó megosztásával hívja fel arra a figyelmet, szerinte mit jelent gazdaságilag a Tisza kormányzása magyarország számára

Fotó: NurPhoto via AFP

Orbán Viktor szerint ideje lenne felébredni

Orbán Viktor szerint a tanulság egyértelmű:

Ha a Tisza-kormány így folytatja, Magyarországra is hasonló sors vár. Ideje lenne felébredni!

– írja bejegyzésében, arra buzdítva a követőit és oldalának látogatóit, hogy magyarázat helyett inkább nézzék meg a videót, mely szerinte érdemes az azon való elgondolkodásra.

Az egyik legtekintélyesbb német közgazdász mondott ítéletet

A Szabad Magyarországért Tudásközpont Youtube csatornáján megjelent, magyar nyelvű felirattal megtekinthető videó Hans-Werner Sinn előadására épül. Sinn igazi nehézsúlyú közgazdász, aki bár az európai gazdaságpolitikai vitákban igen megosztó személyiségnek számít markáns, kritikus véleményei miatt, de szakmaiságát senki nem vitatja. Tudását a legfelsőbb akadémiai és szakpolitikai pozíciói is tanúsítják. A hivatalos honlapja alapján, a Müncheni Lajos–Miksa Egyetem (LMU) emeritus professzora, valamint az egyik legnagyobb hírű német gazdasági műhely, a tekintélyes ifo Gazdaságkutató Intézet emeritus elnöke.

A videóban azt a kérdést teszi fel, hogy mi történt Európa egykori gazdasági motorjával, Németországgal? Miért hanyatlik a német ipar, és milyen szerepet játszott ebben Angela Merkel politikája, az orosz–ukrán háború, az energiapolitika és Brüsszel?

A videóhoz fűzott leírás szerint

a professzor endőzetlenül beszél a német gazdaság súlyos válságáról.

Számokkal, tényekkel és megdöbbentő következtetésekkel mutatja be, hogyan jutott idáig Európa legerősebb gazdasága, és mit kellene tenni a fordulat érdekében.

Orbán Viktor figyelmeztetése alapján a Tisza kormányzása alatt hasonló sors várhat Magyarországra is: