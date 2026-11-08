Deviza
EUR/HUF362,98 -0,11% USD/HUF325,52 -0,16% GBP/HUF435,16 -0,04% CHF/HUF397,14 -0,12% PLN/HUF82,25 -0,44% RON/HUF67,93 -0,14% CZK/HUF14,91 -0,14% EUR/HUF362,98 -0,11% USD/HUF325,52 -0,16% GBP/HUF435,16 -0,04% CHF/HUF397,14 -0,12% PLN/HUF82,25 -0,44% RON/HUF67,93 -0,14% CZK/HUF14,91 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Orbán Viktor nem kertelt, ez a példa szerinte mindent elárul – „Ha a Tisza-kormány így folytatja, Magyarországra is hasonló sors vár”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új poszttal jelentkezett Facebook-oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök bejegyzése egyszerre tűnhet aggasztónak és figyelemfelkeltési, figyelmeztetési célúnak. Orbán Viktor ugyanis egy elismert német közgazdász előadásának videóját osztotta meg, melyben a szakember Európa, ezen belül a német gazdaság problémáiról beszél.
VG
2026.11.08, 11:14
Frissítve: 2026.11.08, 11:41
Szóljon hozzá!

„Itt a kényelmetlen igazság Európa helyzetéről” – nyitja posztját a volt miniszterelnök. Orbán Viktor hejegyzésében egy német közgazdász professzor, Hans-Werner Sinn előadásának videóját osztotta meg. A videóban a professzor Orbán Viktor szerint azt mutatja be, mi és hogyan tette tönkre a német gazdaságot, ezzel az európai gazdaságot is elindítva a lejtőn.

Orbán Viktor
Orbán Viktor egy videó megosztásával hívja fel arra a figyelmet, szerinte mit jelent gazdaságilag a Tisza kormányzása magyarország számára
Fotó: NurPhoto via AFP

Orbán Viktor szerint ideje lenne felébredni

Orbán Viktor szerint a tanulság egyértelmű: 

Ha a Tisza-kormány így folytatja, Magyarországra is hasonló sors vár. Ideje lenne felébredni!

– írja bejegyzésében, arra buzdítva a követőit és oldalának látogatóit, hogy magyarázat helyett inkább nézzék meg a videót, mely szerinte érdemes az azon való elgondolkodásra.

Az egyik legtekintélyesbb német közgazdász mondott ítéletet

A Szabad Magyarországért Tudásközpont Youtube csatornáján megjelent, magyar nyelvű felirattal megtekinthető videó Hans-Werner Sinn előadására épül. Sinn igazi nehézsúlyú közgazdász, aki bár az európai gazdaságpolitikai vitákban igen megosztó személyiségnek számít markáns, kritikus véleményei miatt, de szakmaiságát senki nem vitatja. Tudását a legfelsőbb akadémiai és szakpolitikai pozíciói is tanúsítják. A hivatalos honlapja alapján, a Müncheni Lajos–Miksa Egyetem (LMU) emeritus professzora, valamint az egyik legnagyobb hírű német gazdasági műhely, a tekintélyes ifo Gazdaságkutató Intézet emeritus elnöke.

A videóban azt a kérdést teszi fel, hogy mi történt Európa egykori gazdasági motorjával, Németországgal? Miért hanyatlik a német ipar, és milyen szerepet játszott ebben Angela Merkel politikája, az orosz–ukrán háború, az energiapolitika és Brüsszel? 

A videóhoz fűzott leírás szerint 

a professzor endőzetlenül beszél a német gazdaság súlyos válságáról.

Számokkal, tényekkel és megdöbbentő következtetésekkel mutatja be, hogyan jutott idáig Európa legerősebb gazdasága, és mit kellene tenni a fordulat érdekében.

Orbán Viktor figyelmeztetése alapján a Tisza kormányzása alatt hasonló sors várhat Magyarországra is:

Kapcsolódó

Világrend

Világrend
978 cikk

 

Szóljon hozzá!
gazdaság
német gazdaság
Orbán Viktor
elemzés

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu