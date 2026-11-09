Rendkívüli: megszólalt Orbán Viktor az öccse őrizetbe vételéről – a volt magyar miniszterelnök pontosan levezette, mi történik a háttérben

Ma a kormánynak a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt kellene felelnie az ügynökbotrányért – így kezdődik Orbán Viktor friss Facebook-bejegyzése, amelyben az Orbán Áron körüli hírekre reagált. Ő Orbán Viktor öccse.

Rendkívüli: megszólalt Orbán Viktor az öccse őrizetbe vételéről / Fotó: AFP

A volt miniszterelnök posztja azt követően jelent meg, hogy nem sokkal korábban Magyar Péter ugyancsak a közösségi médiában arról írt, hogy sajtóinformációk szerint őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét, Orbán Áront, embercsempészet gyanújával. A magyar miniszterelnök azt is jelezte, hogy a nyomozást az Unger Anna vezette NVVH és a Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja.

Ennek előzménye a Kontroll cikke, amelyben arról írtak, hogy "razziázott az NVVH és az NNI – Orbán Áron is érintett lehet." Azt írták, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), valamint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) hétfő reggel közös akciót hajtott végre Budapesten és Pest megye két településén. A hatósági közlemény szerint

két párhuzamosan zajló büntetőeljárásban több embert elfogtak.

Budapesten és Pest megyei településeken tartottak házkutatásokat.

A nyomozati cselekmények részleteiről délutánra ígértek további tájékoztatást, ugyanakkor a lap értesülései szerint az akcióban Orbán Áron, Orbán Viktor volt miniszterelnök öccse is érintett lehet. Arra nem tértek ki, hogy az elfogását, mi indokolta, ehhez ugyanis együttes feltételeknek kell teljesülnie.

Azt viszont felidézték, hogy az NVVH az elsők között vonta magához a vízumügyletekkel kapcsolatos eljárást, amelyben Orbán Áron neve is felmerült. Sajtóbeszámolók szerint a volt miniszterelnök öccse a vízumkérelmek elbírálásának felgyorsítása érdekében közbenjárt.

Nem világos, hogy a Magyar Péter által hivatkozott embercsempészet gyanúja, hogyan merülhetett fel a hatóság részéről.

Megszólalt Orbán Viktor az öccse őrizetbe vételéről

Orbán Viktor ezt követően tett nyilatkozatot. Ebben egyrészt levezette, mi történik a háttérben, másrészt áttételesen megerősítette, hogy az öccsével, Orbán Áronnal szemben eljártak a hatóságok.

A leszámolás a figyelemelterelés eszköze. Magyarországon nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik. Amikor a kormánynak valami kínos, az ÁVH lép. Ebben a piszkos játszmában a cél a politikai ellenfél felszámolása és az egypártrendszer kiépítése. A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz

– olvasható Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében. Ő tehát egyértelműen azzal kötötte össze a most zajló rendkívüli hatósági intézkedést, hogy annak célja, hogy elterelje a figyelmet az ügynökakta-botrányról, amely most már ott tart, hogy Magyar Péter egyértelművé tette, ki az egyedüli felelős érte.