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Nincs megállás, hullanak a fejek: Ókovács Szilveszter után újabb vezetőket rúgott ki a Tisza-kormány – már Orbán Viktor is megszólalt

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Egymás után távoznak az állami intézmények éléről a korábbi vezetők, most két dél-alföldi kórház került sorra. Az egészségügyi tárca nyílt pályázatot ígér, miközben Ókovács Szilveszter ügyében Orbán Viktor is megszólalt.
Nemes Tamás
2026.11.02, 20:00
Frissítve: 2026.11.02, 20:30
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Újabb állami intézmények vezetőitől vált meg a Tisza-kormány: ezúttal két dél-alföldi kórház főigazgatójának megbízatását vonták vissza. A döntés azután érkezett, hogy a Magyar Állami Operaház éléről Ókovács Szilvesztert is eltávolították, akinek távozására Orbán Viktor külön bejegyzésben reagált.

Magyar Péter, Hegedűs Zsolt
Két dél-alföldi egészségügyi intézmény élén is változás következik, miután visszavonták a főigazgatók vezetői megbízatását / Fotó: NurPhoto via AFP

Újabb két egészségügyi intézmény élén rendelt el vezetőváltást a Tisza-kormány. Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfői közleménye szerint visszavonták a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatójának vezetői megbízatását. Az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet vezetőjének megbízatását pedig az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) vonta vissza.

A két intézmény új vezetőjét nyílt pályázaton választják ki. Hegedűs Zsolt közlése szerint a kiírásokat a Közszolgálás állásportálon, az OKFŐ honlapján és az Egészségügyi Közlönyben teszik közzé. A miniszter azt ígéri, hogy a kiválasztás szakmai szempontok alapján történik, a pályázati feltételeket pedig minden érdeklődő megismerheti.

A közlemény nem tért ki arra, hogy pontosan milyen indokok vezettek a két főigazgató megbízatásának visszavonásához. Azt sem közölték, hogy az intézményekben mikor kezdődhet meg az új vezetők munkája, illetve ki irányítja a kórházakat az átmeneti időszakban.

Újabb fejeket vesz a Tisza-kormány

Az egészségügyi döntések egy szélesebb körű vezetőváltási hullámba illeszkednek. Hétfőn a Magyar Állami Operaház főigazgatójának, Ókovács Szilveszternek a munkaviszonyát is azonnali hatállyal megszüntették. A döntést Nagy Ervin, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette be. Indoklása szerint az intézmény átvilágítása a vezetői juttatások, a szerződések és a gazdálkodás területén is hiányosságokat tárt fel.

Nagy Ervin több konkrét kifogást is megfogalmazott. Közlése szerint Ókovács Szilveszter havi bruttó 4,8 millió forintos fizetése mellett olyan további juttatásokat is kapott, amelyekhez a minisztérium nem adta jóváhagyását. A főigazgató és helyettese külön prémiumokkal növelte a jövedelmét, miközben a főzeneigazgatói poszt 2023 óta betöltetlen volt. Az ehhez tartozó feladatokat célfeladatként osztották szét, amelyekért több százezer forintos havi prémiumokat fizettek.

A miniszter beszámolója szerint Ókovács hónapokon keresztül havi bruttó több mint 660 ezer forintot kapott napi jegyzetek írásáért és közzétételéért is. Az átvilágítás során a produkciók költségeinek nyilvántartásával kapcsolatban szintén problémákat találtak: egy-egy előadásnál akár négy különböző becsült összeg szerepelt. Nagy Ervin több százmillió forint összértékű karmesteri szerződéseket is említett, amelyek visszavonásáról a főigazgató az ellenőrzés után döntött.

A Magyar Állami Operaház élére ideiglenes vezető kerül, akinek a működés folytonosságának biztosítása és a feltárt hiányosságok rendezése lesz a feladata. A főigazgatói tisztségre szintén nyílt pályázatot írnak ki.

Orbán Viktor is reagált Ókovács Szilveszter menesztésére. A volt miniszterelnök a Facebook-oldalán köszönte meg az operaházi vezető munkáját: 

Köszönöm Ókovács Szilveszternek mindazt, amit a Magyar Állami Operaházért és a magyar kultúráért tett. Maradandót alkotott. Ezt még az unokáink is látni fogják!

A kórházi és kulturális intézményeket érintő döntések mellett a kormány korábban több mint egy tucat állami intézmény átvilágítását is bejelentette. Magyar Péter miniszterelnök szerint a vizsgálatok eredményei a költségvetésben is megjelennek majd. Az ellenőrzések július végén kezdődtek az Operaházban, ahol a működés szabályosságát és a közpénzek felhasználását is vizsgálták.

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Megszüntették a Magyar Állami Operaház főigazgatójának munkaviszonyát. Ókovács Szilveszter menesztését a vezetői juttatások, a szerződések és a gazdálkodás átvilágítása során feltárt hiányosságokkal indokolták.

 

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