Nincs megállás, hullanak a fejek: Ókovács Szilveszter után újabb vezetőket rúgott ki a Tisza-kormány – már Orbán Viktor is megszólalt

Újabb állami intézmények vezetőitől vált meg a Tisza-kormány: ezúttal két dél-alföldi kórház főigazgatójának megbízatását vonták vissza. A döntés azután érkezett, hogy a Magyar Állami Operaház éléről Ókovács Szilvesztert is eltávolították, akinek távozására Orbán Viktor külön bejegyzésben reagált.

Két dél-alföldi egészségügyi intézmény élén is változás következik, miután visszavonták a főigazgatók vezetői megbízatását / Fotó: NurPhoto via AFP

Újabb két egészségügyi intézmény élén rendelt el vezetőváltást a Tisza-kormány. Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfői közleménye szerint visszavonták a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatójának vezetői megbízatását. Az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet vezetőjének megbízatását pedig az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) vonta vissza.

A két intézmény új vezetőjét nyílt pályázaton választják ki. Hegedűs Zsolt közlése szerint a kiírásokat a Közszolgálás állásportálon, az OKFŐ honlapján és az Egészségügyi Közlönyben teszik közzé. A miniszter azt ígéri, hogy a kiválasztás szakmai szempontok alapján történik, a pályázati feltételeket pedig minden érdeklődő megismerheti.

A közlemény nem tért ki arra, hogy pontosan milyen indokok vezettek a két főigazgató megbízatásának visszavonásához. Azt sem közölték, hogy az intézményekben mikor kezdődhet meg az új vezetők munkája, illetve ki irányítja a kórházakat az átmeneti időszakban.

Újabb fejeket vesz a Tisza-kormány

Az egészségügyi döntések egy szélesebb körű vezetőváltási hullámba illeszkednek. Hétfőn a Magyar Állami Operaház főigazgatójának, Ókovács Szilveszternek a munkaviszonyát is azonnali hatállyal megszüntették. A döntést Nagy Ervin, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette be. Indoklása szerint az intézmény átvilágítása a vezetői juttatások, a szerződések és a gazdálkodás területén is hiányosságokat tárt fel.

Nagy Ervin több konkrét kifogást is megfogalmazott. Közlése szerint Ókovács Szilveszter havi bruttó 4,8 millió forintos fizetése mellett olyan további juttatásokat is kapott, amelyekhez a minisztérium nem adta jóváhagyását. A főigazgató és helyettese külön prémiumokkal növelte a jövedelmét, miközben a főzeneigazgatói poszt 2023 óta betöltetlen volt. Az ehhez tartozó feladatokat célfeladatként osztották szét, amelyekért több százezer forintos havi prémiumokat fizettek.