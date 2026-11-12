Megkezdődött a politikai vadászszezon: a célpontban Orbán Viktor − „a kormány el akarja hallgattatni ellenfeleit”

Magyarországon politikai önkény van, és egy olyan radikális kormány van hatalmon, amelyik el akarja hallgattatni ellenfeleit és egypártrendszert kíván kiépíteni. Erről beszélt Orbán Viktor egy csütörtöki Facebook-bejegyzésben közzétett videóban.

Orbán Viktor / Fotó: AFP

A politikus a kialakult helyzet ellenére hangsúlyozta, hogy nem kell panaszkodni, mert ez a munka része, majd példaként említett egy ismert vezetőt, akit ellen többször is merényletkísérletet követtek el. Ezzel egyik régi szövetségesére, az Egyesült Államok elnökére, Donald Trumpra utalhatott.

Orbán Viktorra vadásznak

A Fidesz elnöke a videóban egy kérdésre válaszolva azt mondta, hogy ez már a „sokadik vadászat”, de mivel nem mindig a vadász győz, ezért ő továbbra is itt van.

Mitől kéne megrettenünk, nem félünk

− mondta Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy nem csináltak semmit, amiért felelősségre lehetne vonni őket.

A politikus szerint politikai önkény van Magyarországon, és az újkommunisták, illetve a radikális baloldali kormány el akarja hallgattatni az ellenfeleit, valamint azokat, akik igazat mondanak. Rámutatott arra is, hogy ez a stratégia a versenytársak felszámolását, és az egypártrendszer kiépítését szolgálja.

Varga Judit lehet a kiválasztott?

A Magyarországot összességében két évtizeden át kormányzó Orbán Viktor egy interjúban Varga Juditról is véleményt formált. Úgy véli, hogy korábbi minisztere szenvedélyesen szereti hazáját és kiváló munkát végzett. Az interjú készítője emlékeztetett arra, hogy a Fidesz elnöke még 2025-ben azt mondta, hogy

Juditban miniszterelnöki képességek voltak.

A kérdezz-felelek során kiderült az is, hogy a Fidesz elnökét felzaklatta, hogy Varga Judit minisztersége idején sokat panaszkodott az otthoni állapotokra, amelynek okán számos alkalommal le is akart mondani, de mivel jól teljesített mind a hazai, mind a nemzetközi térben erről lebeszélte. A meghallgatással kapcsolatban azt mondta, hogy nagyon súlyos dolgok hangzottak el, de tudja, hogy Varga Juditban nagy erő és tehetség lakozik.

A korábbi miniszter bizottsági meghallgatása

Varga Judit szerdán a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság előtt beszélt a Völner–Schadl-ügyben nyilvánosságra hozott hangfelvételről, valamint annak keletkezési körülményeiről. A korábbi igazságügyi miniszter emlékeztetett, hogy a felvétellel kapcsolatos büntetőeljárást a Fővárosi Nyomozó Ügyészség 2024. június 20-án megszüntette, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig november 11-én elutasította Magyar Péter felülbírálati indítványát.