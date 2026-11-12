Deviza
EUR/HUF365,5 +0,18% USD/HUF330,58 +0,53% GBP/HUF437,64 +0,22% CHF/HUF395,88 +0,2% PLN/HUF82,99 +0,32% RON/HUF68,35 +0,14% CZK/HUF14,99 +0,18% EUR/HUF365,5 +0,18% USD/HUF330,58 +0,53% GBP/HUF437,64 +0,22% CHF/HUF395,88 +0,2% PLN/HUF82,99 +0,32% RON/HUF68,35 +0,14% CZK/HUF14,99 +0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 252,73 -0,23% MTELEKOM2 982 +2,12% MOL4 822 -2,59% OTP41 960 -1,27% RICHTER13 590 +3,35% OPUS193 -1,23% ANY5 700 -0,52% AUTOWALLIS118 +1,29% WABERERS4 150 +1,97% BUMIX8 537 +0,48% CETOP4 899,95 +0,62% CETOP NTR3 166,43 +0,62% BUX146 252,73 -0,23% MTELEKOM2 982 +2,12% MOL4 822 -2,59% OTP41 960 -1,27% RICHTER13 590 +3,35% OPUS193 -1,23% ANY5 700 -0,52% AUTOWALLIS118 +1,29% WABERERS4 150 +1,97% BUMIX8 537 +0,48% CETOP4 899,95 +0,62% CETOP NTR3 166,43 +0,62%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Megkezdődött a politikai vadászszezon: a célpontban Orbán Viktor − „a kormány el akarja hallgattatni ellenfeleit”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Rövid belpolitikai elemzést közölt a korábbi magyar miniszterelnök. Orbán Viktor szerint a kormány radikális eszközökkel kívánja elhallgattatni ellenfeleit, de hasonló esetekre már volt példa a történelem folyamán. A Fidesz elnöke egy nemzetközi nagyhatalom vezetőjét is szóba hozta a téma kapcsán, aki több merényletet is túlélt, és még Varga Judit korábbi igazságügyi miniszterről is véleményt formált.
VG
2026.11.12, 16:47
Frissítve: 2026.11.12, 17:36
Szóljon hozzá!

Magyarországon politikai önkény van, és egy olyan radikális kormány van hatalmon, amelyik el akarja hallgattatni ellenfeleit és egypártrendszert kíván kiépíteni. Erről beszélt Orbán Viktor egy csütörtöki Facebook-bejegyzésben közzétett videóban.

Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: AFP

A politikus a kialakult helyzet ellenére hangsúlyozta, hogy nem kell panaszkodni, mert ez a munka része, majd példaként említett egy ismert vezetőt, akit ellen többször is merényletkísérletet követtek el. Ezzel egyik régi szövetségesére, az Egyesült Államok elnökére, Donald Trumpra utalhatott.

Orbán Viktorra vadásznak

A Fidesz elnöke a videóban egy kérdésre válaszolva azt mondta, hogy ez már a „sokadik vadászat”, de mivel nem mindig a vadász győz, ezért ő továbbra is itt van.

Mitől kéne megrettenünk, nem félünk

− mondta Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy nem csináltak semmit, amiért felelősségre lehetne vonni őket.

A politikus szerint politikai önkény van Magyarországon, és az újkommunisták, illetve a radikális baloldali kormány el akarja hallgattatni az ellenfeleit, valamint azokat, akik igazat mondanak. Rámutatott arra is, hogy ez a stratégia a versenytársak felszámolását, és az egypártrendszer kiépítését szolgálja.

Varga Judit lehet a kiválasztott?

A Magyarországot összességében két évtizeden át kormányzó Orbán Viktor egy interjúban Varga Juditról is véleményt formált. Úgy véli, hogy korábbi minisztere szenvedélyesen szereti hazáját és kiváló munkát végzett. Az interjú készítője emlékeztetett arra, hogy a Fidesz elnöke még 2025-ben azt mondta, hogy 

Juditban miniszterelnöki képességek voltak.

A kérdezz-felelek során kiderült az is, hogy a Fidesz elnökét felzaklatta, hogy Varga Judit minisztersége idején sokat panaszkodott az otthoni állapotokra, amelynek okán számos alkalommal le is akart mondani, de mivel jól teljesített mind a hazai, mind a nemzetközi térben erről lebeszélte. A meghallgatással kapcsolatban azt mondta, hogy nagyon súlyos dolgok hangzottak el, de tudja, hogy Varga Juditban nagy erő és tehetség lakozik.

A korábbi miniszter bizottsági meghallgatása

Varga Judit szerdán a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság előtt beszélt a Völner–Schadl-ügyben nyilvánosságra hozott hangfelvételről, valamint annak keletkezési körülményeiről. A korábbi igazságügyi miniszter emlékeztetett, hogy a felvétellel kapcsolatos büntetőeljárást a Fővárosi Nyomozó Ügyészség 2024. június 20-án megszüntette, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig november 11-én elutasította Magyar Péter felülbírálati indítványát.

Kiemelte, hogy utóbbi döntést már bíróság hozta meg, nem az ügyészség. Felidézte azt is, hogy a felülbírálati indítvány jogintézményét még minisztersége idején, az uniós források felszabadításához kapcsolódó vállalások részeként vezették be. „Milyen érdekes, hogy ezt rajtam próbálta ki a férjem” – jegyezte meg.

A volt tárcavezető szerint a bíróság 30 oldalas indokolásban utasította el Magyar Péter indítványát, megjegyezve, hogy az ügyben volt férje hamis tanúzással is megvádolta.

Varga Judit elmondása szerint Magyar Péter 2023 januárja és márciusa között rendszeresen azzal fenyegette, hogy hangfelvételei vannak róla, feljelenti, börtönbe juttatja és tönkreteszi, ha elválik tőle. 

A közélettől visszavonult politikus rámutatott, hogy volt férje a hangfelvétel 2023. januári elkészítése és 2024. március 26-i nyilvánosságra hozatala között havonta összesen 4,4 millió forintot keresett, ezért felmerül a kérdés, hogy miért várt ennyit. A Tavaszi szél című, Magyar Péterről szóló dokumentumfilmet „mesterien kegyetlennek” minősítette és megjegyezte, hogy az alkotás egyoldalúan mutatja be házasságukat, és Magyar Pétert áldozatként ábrázolja. Sérelmezte, hogy mivel a film készítői nem keresték fel, ezért nem volt lehetősége elmondania a saját álláspontját.

Energiaválság

Energiaválság
2017 cikk
Szóljon hozzá!
Magyaroszág
Tisza-kormány
Varga Judit
Orbán Viktor
Magyar Péter

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu