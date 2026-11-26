Lelepleződött, mit szervezett eddig a háttérben Orbán Viktor: itt vannak az első részletek – világszintű patrióta hálózat születik
Hiába államosította és zárta be Brüsszel kérésére a magyar kormány az elmúlt években nemzetközi hírnevet szerzett kutatóintézeteket, a hazai jobboldal nem hagyja magát elhallgattatni. Erről írt egy Facebook-bejegyzésben Orbán Balázs.
Orbán Viktor miniszterelnök alapításával létrejött a Pro Patria Nemzetközi Alapítvány, amelynek célja egy nemzetközi kutatóintézet felépítése. Az intézet feladata a nemzeti erők közötti nemzetközi együttműködés erősítése lesz.
Ezen dolgozhatott az utóbbi időben Orbán Viktor
A Pro Patria összekapcsolja a nemzeti szuverenitás és a hagyományos értékek mellett elkötelezett gondolkodókat és szervezeteket világszerte, épít a magyar államvezetés tapasztalataira, és támogatja a fiatal tehetségek érvényesülését a nemzetközi térben.
Az intézet számára az első években fontos feladat lesz a Magyarországon tapasztalható liberális autoriter rendszerrel szembeni ellenállás szervezése és támogatása is
− fogalmazott Orbán Balázs, aki az alapítvány kurátora.
Lehet Orbán Viktor ENSZ-főtitkár?
A múlt heti ENSZ-biztonsági tanácsi előzetes szavazás sem hozott áttörést a következő főtitkár személyével kapcsolatban. A legesélyesebbnek tartott jelölt támogatottsága sem elegendő a nagyhatalmak meggyőzéséhez, ezért a kompromisszumos megoldásra egyre csekélyebb az esély.
A legtöbb biztató jelzést Rebeca Grynspan kapta, tíz ország támogatta, négy ellenezte, egy pedig nem foglalt állást. Az öt vétójoggal rendelkező állandó tag közül azonban hárman támogatták, ketten ellenezték.
Rafael Grossi nyolc támogató és hat ellenző jelzést kapott, egy ország nem nyilvánított véleményt. Az állandó tagok közül ketten támogatták, hárman ellenezték. Lana Nusseibeh hét támogató és hat elutasító jelzést kapott, két ország nem foglalt állást, miközben a nagyhatalmak közül három ellenezte. Carolyn Rodrigues Birkett hat-hat támogató és ellenző jelzést szerzett, három ország nem nyilvánított véleményt.
A másik két jelölt még rosszabbul szerepelt: Olara Otunnu mindössze három támogató jelzést kapott, tizenkét ország ellenezte, az öt állandó tag közül pedig egyik sem támogatta. Feridun Hadi Sinirlioglu öt támogató és tíz ellenző jelzéssel zárta a fordulót.
Ezzel pedig tovább nőhetett Orbán Viktor esélye. A Wall Street Journal korábbi értesülése szerint Donald Trump arra biztatta a volt magyar miniszterelnököt, hogy induljon az ENSZ-főtitkári posztért, és Oroszország, valamint Kína támogatása is felmerült. A három nagyhatalom november 19-i közös nyilatkozata pedig igen érdekes ebből a szempontból, mivel elkötelezték magukat az ENSZ megújítása mellett.
A történethez fontos részlete azonban, hogy a korábbi miniszterelnök egy november 12-i interjújában azt mondta, hogy a posztra vonatkozó kérdés nem időszerű.
Hozzátette azt is, hogy bárhová sodorja az élet, magyar marad, és a hazájáért fog dolgozni. Orbán Viktor jelenleg nem szerepel a hivatalos listán, és egyelőre egyetlen ország sem jelentette be, hogy jelölné. Az Egyesült Államok a Biztonsági Tanács állandó tagjaként nem állíthat jelöltet, Magyarország pedig aligha vállalná ezt a szerepet, így egy harmadik országnak kellene kezdeményeznie. Ráadásul a francia külügyminiszter már jelezte, hogy ellenzi az ötletet. A jelenlegi főtitkár, António Guterres mandátuma egyébként december 31-én jár le.