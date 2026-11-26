Hiába államosította és zárta be Brüsszel kérésére a magyar kormány az elmúlt években nemzetközi hírnevet szerzett kutatóintézeteket, a hazai jobboldal nem hagyja magát elhallgattatni. Erről írt egy Facebook-bejegyzésben Orbán Balázs.

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök alapításával létrejött a Pro Patria Nemzetközi Alapítvány, amelynek célja egy nemzetközi kutatóintézet felépítése. Az intézet feladata a nemzeti erők közötti nemzetközi együttműködés erősítése lesz.

Ezen dolgozhatott az utóbbi időben Orbán Viktor

A Pro Patria összekapcsolja a nemzeti szuverenitás és a hagyományos értékek mellett elkötelezett gondolkodókat és szervezeteket világszerte, épít a magyar államvezetés tapasztalataira, és támogatja a fiatal tehetségek érvényesülését a nemzetközi térben.

Az intézet számára az első években fontos feladat lesz a Magyarországon tapasztalható liberális autoriter rendszerrel szembeni ellenállás szervezése és támogatása is

− fogalmazott Orbán Balázs, aki az alapítvány kurátora.

Lehet Orbán Viktor ENSZ-főtitkár?

A múlt heti ENSZ-biztonsági tanácsi előzetes szavazás sem hozott áttörést a következő főtitkár személyével kapcsolatban. A legesélyesebbnek tartott jelölt támogatottsága sem elegendő a nagyhatalmak meggyőzéséhez, ezért a kompromisszumos megoldásra egyre csekélyebb az esély.

A legtöbb biztató jelzést Rebeca Grynspan kapta, tíz ország támogatta, négy ellenezte, egy pedig nem foglalt állást. Az öt vétójoggal rendelkező állandó tag közül azonban hárman támogatták, ketten ellenezték.

Rafael Grossi nyolc támogató és hat ellenző jelzést kapott, egy ország nem nyilvánított véleményt. Az állandó tagok közül ketten támogatták, hárman ellenezték. Lana Nusseibeh hét támogató és hat elutasító jelzést kapott, két ország nem foglalt állást, miközben a nagyhatalmak közül három ellenezte. Carolyn Rodrigues Birkett hat-hat támogató és ellenző jelzést szerzett, három ország nem nyilvánított véleményt.

A másik két jelölt még rosszabbul szerepelt: Olara Otunnu mindössze három támogató jelzést kapott, tizenkét ország ellenezte, az öt állandó tag közül pedig egyik sem támogatta. Feridun Hadi Sinirlioglu öt támogató és tíz ellenző jelzéssel zárta a fordulót.