Orbán Viktor volt minisztere kétségbe vonja a Seszták-ügyben talált milliárdok sztoriját: szerinte figyelemelterelésről van szó, az egész egy "meseszerű történet"

Tuzson Bence volt igazságügyi miniszter a Különutasnak adott nyilatkozatában beszélt a Seszták Miklós ellen folyó büntetőeljárás legújabb fejleményeiről. A politikust arról kérdezték, hogyan értékeli, hogy a nyomozók több milliárd forintnyi készpénzt találtak, részben erdőkben elásva. Tuzson szerint a nyilvánosságra került információk alapján egyelőre nem lehet pontosan megítélni, mi történt.

Orbán Viktor volt minisztere kétségbe vonja a Seszták-ügyben talált milliárdok sztoriját: szerinte figyelemelterelésről van szó, az egész "meseszerű történet"

Orbán Viktor volt minisztere kétségbe vonja a Seszták-ügyben talált milliárdok történetét: szerinte figyelemelterelésről van szó, az egész "meseszerű történet"

„Látni kell a pontos tényeket, mert amit eddig a sajtóban láttunk az olyan, mint egy meseszerű történet, és hát nem tűnik teljes egészében igaznak” – fogalmazott a volt miniszter.

Tuzson különösen azt kérdőjelezte meg, hogy a büntetőeljárás során lefoglalt készpénzt miként helyezhették el a Magyar Államkincstárnál. Álláspontját azzal indokolta, hogy

olyan nincsen, hogy pénzt találnak, és azt a pénzt az Államkincstárba fizetik be egy büntetőeljárásban.

Mindenesetre a volt igazságügyi miniszter úgy véli, az ügy körülményeit mindenképpen tisztázni kell, ugyanakkor a történet időzítését is megkérdőjelezte. Szerinte a Seszták-ügy újabb fejleményei Magyar Péter számára politikailag kedvezőtlen kérdésekről terelhetik el a figyelmet, köztük Varga Judit korábbi megszólalásáról és a kormány állítólagos megszorítási terveiről.

„Mindig így csinálja Magyar Péter, és ezért nagyon erős bennem a kétely. Amikor valamilyen kérdés fölmerül, ami neki kellemetlen, legutóbb ugye Varga Juditnak a nyilatkozata, vele való vitája, akkor rögtön előhúz valamit a kalapból, valamit elővarázsol, akár igaz, akár nem. Most is ez történt, nem más ez, mint a valóságról való terelés, meg arról, hogy milyen megszorításokra készül a kormány” – jelentette ki Tuzson.

Erdőkben ásták el a pénz egy részét

A politikus ezzel arra a Varga Juditra utalt, akit a végrehajtási ügyeket vizsgáló parlamenti bizottság szerdán hallgatott meg. A bizottság pénteken Tuzson Bencét is meghallgatta. Mindeközben az NVVH pénteken arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a november 12-én és 13-án végrehajtott összehangolt kutatások során összesen 5,07 milliárd forintot, 2,66 millió eurót és 1,26 millió dollárt találtak a Seszták-ügyben. A készpénz egy részét erdőkben ásták el, míg más összegeket mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanban, illetve egy eldugott helyen található széfben rejtettek el.