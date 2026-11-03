Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor az ügynökvádról: nyilvánosságra hozta a titkosszolgálati dokumentumokat – „Az állampárt titkos nyomozásainak célszemélyei voltunk mindannyian”

„Sorkatonai szolgálatom első időszaka alatt megpróbáltak beszervezni, de ezt visszautasítottam, így a kísérlet sikertelenül végződött”– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor az ügynökvádról / Fotó: NurPhoto / AFP

Németh Miklós volt miniszterelnök állítása szerint három, Orbán Viktornak tulajdonított, kézzel írt és aláírt ügynöki jelentést látott 1990-ben – erről beszélt Panyi Szabolcs újságíró Friderikusz Sándor podcastjában. Az újságíró a történetet hamarosan megjelenő, Barátság extrákkal – Putyin szolgálói és szolgálatai Magyarországon című könyvében is ismerteti.

Németh visszaemlékezése szerint 1990 márciusában Kárpáti Ferenc akkori honvédelmi miniszter soron kívüli találkozót kért tőle. A megbeszélésen három eredeti jelentést adott át neki, amelyek zalaegerszegi sorkatonák magatartásáról, politikai, vallási és szexuális irányultságáról tartalmaztak megállapításokat. Németh Orbán kézírását és aláírását vélte felismerni a dokumentumokon.

Németh ugyanakkor elismerte: a szerző személyét, a kézírás és az aláírás valódiságát nem tudta ellenőrizni.

Az iratokat visszaadta Kárpátinak, másolatot nem őrzött meg. A levéltárnak később az eseményről készített saját feljegyzését adta át, nem az állítólagos ügynöki jelentéseket.

Az állításokra Ungváry Krisztián történész is reagált. Keddi bejegyzésében hangsúlyozta: Orbán leszerelése után az állambiztonság célszemélye, megfigyeltje volt. Egy esetleges korábbi együttműködést bizonyítani kellene, az ártatlanság vélelme pedig mindenkit megillet. Aggályosnak nevezte, ha ellenőrizhető dokumentumok nélkül születik ítélet. Németh hitelességét is vitatta, felidézve a teljes magyar ügynöklista moszkvai fellelhetőségéről tett korábbi kijelentését.

A volt miniszterelnök következetesen tagadta az állambiztonsági együttműködést. Havasi Bertalan Panyinak adott válaszában szintén visszautasította az állításokat: közlése szerint Orbán Viktort a kommunista titkosszolgálatok megfigyelték, nem szervezték be. A terhelő iratokról szóló történetet álhírnek nevezte.

Orbán Viktor friss bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy folyamatos megfigyelés alatt tartották, a feleségét és ellenzéki társait. „Az állampárt titkos nyomozásainak célszemélyei voltunk mindannyian” – tette hozzá.