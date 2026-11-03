Új ország jelentkezik EU-tagnak, az oroszok szerint ők lehetnek az új Ukrajna – Le Pennek lesz ehhez egy-két szava

Örményország akár már 2027-ben hivatalosan is kérheti felvételét az Európai Unióba, legalábbis ezt tartja reálisnak Nikol Pasinján miniszterelnök. A kaukázusi ország vezetése szerint a közeledés stratégiai jelentőségű, ám az európai irányváltás Moszkvával is komoly feszültségeket okozhat.

Nikol Pasinján kijelölte az új irányt: Örményország az uniós tagságot tekinti stratégiai célnak / Fotó: AFP

Örményország megkezdte azt a folyamatot, amelynek végén hivatalosan is kérheti felvételét az Európai Unióba. Nikol Pasinján miniszterelnök az Euronews bővítési csúcstalálkozóján arról beszélt, hogy 2027-ben vagy 2028-ban reális lehet a csatlakozási kérelem benyújtása. A politikus szerint a kormány már dolgozik azon, hogy az ország lakossága dönthessen a jövőbeni irányról.

Pasinján augusztusban, az örmény parlament előtt jelentette be, hogy kormánya a közeljövőben kezdeményezné az uniós tagságot.

Jereván egyelőre nem nyújtott be hivatalos kérelmet, jelenleg vízumliberalizációs párbeszédet folytat az Európai Bizottsággal. Ennek lezárását 2029-re tűzték ki célul.

Az örmény kormányfő a közeledést nem egyszerű külpolitikai irányváltásként értelmezi. Szerinte az európai integráció az ország demokratikus berendezkedésének védelmét is szolgálja. A 2018-as forradalom után hatalomra került politikai vezetés számára a demokrácia stratégiai választás, amelyet nem az aktuális körülmények határoznak meg.

Pasinján arról is beszélt, hogy Örményország korábban sokszor úgy tekintett magára, mint amelynek nincs valódi alternatívája a külpolitikai és gazdasági kapcsolatokban. Ezen változtatna a kormány, amely szélesebb partneri hálózatot és nagyobb önállóságot szeretne. Példaként Grúziát említette, amelynek európai elkötelezettsége szerinte az örmény társadalom számára is fontos ösztönzést jelent.

Az orosz vezetés azonban már jelezte, hogy nem nézné tétlenül Örményország nyugati közeledését.

Moszkva megtorlással fenyegetett, és az örmény energiaellátás megszakításának lehetősége is felmerült. Pasinján szerint éppen ezért fontos, hogy az ország kiegyensúlyozottabbá tegye politikai és gazdasági kapcsolatait. Úgy fogalmazott, hogy az egyensúly hiánya minden kapcsolatban kockázatot jelent.