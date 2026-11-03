Új ország jelentkezik EU-tagnak, az oroszok szerint ők lehetnek az új Ukrajna – Le Pennek lesz ehhez egy-két szava
Örményország akár már 2027-ben hivatalosan is kérheti felvételét az Európai Unióba, legalábbis ezt tartja reálisnak Nikol Pasinján miniszterelnök. A kaukázusi ország vezetése szerint a közeledés stratégiai jelentőségű, ám az európai irányváltás Moszkvával is komoly feszültségeket okozhat.
Örményország megkezdte azt a folyamatot, amelynek végén hivatalosan is kérheti felvételét az Európai Unióba. Nikol Pasinján miniszterelnök az Euronews bővítési csúcstalálkozóján arról beszélt, hogy 2027-ben vagy 2028-ban reális lehet a csatlakozási kérelem benyújtása. A politikus szerint a kormány már dolgozik azon, hogy az ország lakossága dönthessen a jövőbeni irányról.
Pasinján augusztusban, az örmény parlament előtt jelentette be, hogy kormánya a közeljövőben kezdeményezné az uniós tagságot.
Jereván egyelőre nem nyújtott be hivatalos kérelmet, jelenleg vízumliberalizációs párbeszédet folytat az Európai Bizottsággal. Ennek lezárását 2029-re tűzték ki célul.
Az örmény kormányfő a közeledést nem egyszerű külpolitikai irányváltásként értelmezi. Szerinte az európai integráció az ország demokratikus berendezkedésének védelmét is szolgálja. A 2018-as forradalom után hatalomra került politikai vezetés számára a demokrácia stratégiai választás, amelyet nem az aktuális körülmények határoznak meg.
Pasinján arról is beszélt, hogy Örményország korábban sokszor úgy tekintett magára, mint amelynek nincs valódi alternatívája a külpolitikai és gazdasági kapcsolatokban. Ezen változtatna a kormány, amely szélesebb partneri hálózatot és nagyobb önállóságot szeretne. Példaként Grúziát említette, amelynek európai elkötelezettsége szerinte az örmény társadalom számára is fontos ösztönzést jelent.
Az orosz vezetés azonban már jelezte, hogy nem nézné tétlenül Örményország nyugati közeledését.
Moszkva megtorlással fenyegetett, és az örmény energiaellátás megszakításának lehetősége is felmerült. Pasinján szerint éppen ezért fontos, hogy az ország kiegyensúlyozottabbá tegye politikai és gazdasági kapcsolatait. Úgy fogalmazott, hogy az egyensúly hiánya minden kapcsolatban kockázatot jelent.
A korábbi orosz elnök, Dmitrij Medvegyev azt is kilátásba helyezte, hogy Örményország Ukrajna sorsára juthat. Pasinján visszautasította az összehasonlítást, és azt hangsúlyozta, hogy országa célja a függetlenség megerősítése. A csatlakozás kérdésében ugyanakkor tisztában van azzal, hogy választani kellhet az Európai Unió és az orosz vezetésű Eurázsiai Gazdasági Unió között. A végső döntést az örmény emberekre bízná.
Le Pennek lesz egy-két szava az örmény csatlakozáshoz
Az örmény csatlakozási törekvések időzítése azért is érdekes, mert az Európai Unió bővítése más politikai akadályokba is ütközhet. Andrej Plenković horvát miniszterelnök az Euronews rendezvényén arra figyelmeztetett, hogy a 2027-es francia elnökválasztás alapvetően befolyásolhatja a folyamatot. A francia politikában erősödő euroszkeptikus erők, köztük Marine Le Pen és Jean-Luc Mélenchon támogatottsága komoly bizonytalanságot jelenthet.
Franciaországban az uniós bővítést főszabály szerint népszavazással kell jóváhagyni, de létezik parlamenti alternatíva is: a két ház együttes ülésén a leadott szavazatok háromötödös többségével ratifikálható a csatlakozás. A politikai megosztottság miatt azonban ez az út sem feltétlenül lenne könnyű.
Plenković szerint a francia belpolitikai változások nagyobb hatással lehetnek az uniós bővítésre, mint azt jelenleg sokan gondolják. Ez különösen érzékeny kérdés a tagjelöltek számára: Montenegró 2028-ra, Albánia 2027 végére, Moldova pedig 2028 elejére szeretné lezárni a tárgyalásokat.
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Parlamenti választást tartanak az örmények június 7-én. Oroszország és az Európai Unió is szeretné szorosabbra fűzni a kapcsolatait Örményországgal. Azonban a kettő együtt nem megy.