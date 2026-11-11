Hackerek feltörték Putyin titkos veszteségadatait, sokkoló számok kerültek napvilágra – ennyi orosz katona halt meg a háborúban, mutatjuk a részletes adatokat
„450.100 halott orosz katona. Amikor néhány napja megjelentek ezek a magas számok, akkor először óvatos voltam, és inkább kivártam. Mára azonban már 90 százalékos bizonyossággal el lehet mondani, hogy a számsorok igazak. Két hacker csoport – a belarusz Cyber Partisans BY és az ukrán Silent Crow közösen feltörték az orosz állami statisztikai hivatal, a Roszsztat adatbázisait. 23 terabájtnyi adat. Ezekben pedig tételesen szerepelnek a 2022. február 24. és 2026. augusztus 28. között hivatalosan kiállított halotti anyakönyvi kivonatok" – írta közösségi oldalán Bendarzsevszkij Anton, külpolitikai elemző.
Hivatalosan kiállított orosz anyakönyvi kivonatok
Az elemző posztjában olvasható, hogy a háborús veszteségek számai katonai titoknak minősülnek, és sem Ukrajnában sem Oroszországban nem közlik őket. Eddig a katonai veszteségeket csak becslések alapján ismertük – például a katonák családjainak járó kifizetett juttatások alapján. Vannak olyan oknyomozó oldalak is, amelyek a háború kezdete óta nyílt források alapján (nekrológok, közösségi média stb.) gyűjtik név szerint a halottak számát. Az ukrán UALOSSES oldal például most 212 ezer halottnál jár (eltűntekkel együtt), az orosz Mediazona és a BBC név szerint ismert gyűjtése november 6-ig 285 ezer halottnál.
„Ukrajna persze minden egyes nap lejelenti a több ezer orosz halottat, és mára már valahol 700 ezer orosz halottnál járnak, de ez nyilván mindig is erős propaganda volt, mint hihető és alátámasztható adat. De
most először nyílt alkalom arra, hogy pontosan és részleteiben ismerjük meg a háború elmúlt közel 5 évének a statisztikáit
– régióra, korosztályra, a halál helyszínére vagy a halál okaira lebontva. Ráadásul az adatokat részben feltették az internetre, bárki által hozzáférhető. Teljes részleteiben, nevekkel együtt egy korlátozott körnek, orosz és nemzetközi független médiumoknak küldték el, ők most is ezt böngészik, úgy hogy várhatóan a következő hetekben még több publikáció lesz a témában. Akik látták eddig a teljes adatbázist és ellenőrizték, azt írták, hogy tényleg valódi, hiteles számokról van szó. Fontos, hogy az ügyet végül a Roszsztat sem tagadta – elismerték a feltörés megtörténtét, de a kiszivárgott tartalmat nem kommentálták" – olvasható a posztban.
Az elemző kiemelte:
„Én is átnéztem az elérhető adatokat – borzasztóan érdekelt, hogy milyen következtetéseket lehet levonni belőle. A következőket látunk:
- A katonai halálesetek száma évről évre drasztikusan nőtt: míg 2022-ben közel 19 ezer halott, addig 2023-ban már 42 ezer, 2024-ben már 110 ezer, 2025-ben 180 ezer. Tehát 180 ezer halott 2025-ben, egyetlen év alatt – a háború első évének majdnem a tízszerese! 2026-ban augusztus végéig 131 ezer halottat regisztráltak – vagyis, ha a trend marad, akkor 2026-ban a katonai halálesetek száma meg fogja haladni a 200 ezer főt. Egyetlen év alatt.
- Abszolút számokban a legtöbb életét vesztett orosz katonai a Volgai Szövetségi Körzetből származik (Baskíria, Tatárföld, Permi határterület). A halottak 21,7 százalékáról van szó, több mint százezer emberről. Itt egyértelműen látható korreláció a legszegényebb régiók és a leginkább érintett régiók között.
- Az ország legszegényebb régiói adják népességarányosan a legtöbb halottat. Tuva, Burjátföld, Altaj köztársaság, Bajkálontúli határterület – itt egy főre vetítve 10-30-szor magasabb a halálozás, mint Moszkvában. Sőt, vannak itt még durvább számok is:
- 2022 óta Burjátföldön és Tuvában a 18-49 éves férfiak teljes halálozásának 30-35 százalékát a háború adta. Óriási demográfiai katasztrófa ez ezeknek a régióknak. Vagyis ahol nagy a szegénység és kilátástalanság, ott egyszerűen többen mennek el katonának. Már egy közgazdasági fogalom is van rá – halálgazdaságtan (deathonomics).
- Moszkva az orosz lakosság 9 százalékát adja, de a veszteségek csupán 2 százaléka a származott az orosz fővárosból.
- Nagyon érdekes a demográfiai megoszlás is. A háború első évében a 40-59 éves korosztályból a halottak 2,5 százaléka került ki. A 2025-ös számok alapján az 50-59 éves korosztály adta adta a halottak 16 százalékát, a 40-49 évesek a halottak 35 százalékát.
- 2022 óta mintegy 73 ezer négyzetkilométernyi területet foglaltak el az oroszok. Vagyis jelenleg
minden egyes négyzetkilométer megszerzése 6,2 halott orosz katona árán történt.
- Messze a legtöbb orosz katona a Donyecki megyében halt meg – a katonák 54,9 százaléka.
- Oroszországban immár a halálozás 4. leggyakoribb oka a háború lett."
Az elemző szerint nehéz nem összefüggést látni az orosz állami statisztikai hivatal, a Roszstat adatainak friss feltörése és az Abu-Dzabiban éppen zajló amerikai közvetítésű orosz-ukrán tárgyalások között.
Az elemző szerint kommentekben már megjelent az érv: „bezzeg Ukrajna, ott még rosszabb a helyzet”
„Egyrészt az ukrán számokat ilyen részleteiben (még) nem ismerjük, és inkább azt feltételezhetjük, főleg a hasonló szinten álló hadviselő felek esetében, hogy a támadónak mindig jóval magasabb a vesztesége, mint a védekezőnek. Másrészt Ukrajna ebben a helyzetben nem tehet mást, csak védekezik, hogy megőrizze az ország függetlenségét, ellentétben az Ukrajna területére pályázó, expanziós háborút folytató Moszkvával szemben" – érvelt Anton Bendarjevskiy.
Az írásból kiderül, hogy több kommentben is előjött, hogy mivel sok tízezer orosz katona lehet még eltűntként minősítve, ezért a valódi számok még ennél is magasabbak lehetnek. A szakértő szerint ez egy tévhit, ami leginkább az afganisztáni vagy a csecsen háború óta tartja magát.
„Igaz, a háború kezdetén is voltak erre példák, de az orosz hatalom kínosan ügyel arra, hogy a katonák családjai között ne legyen társadalmi elégedetlenség. Ugyanis, ha felszorozzuk a 450 ezer halott katonát a családtagjaikkal, szülők, feleség, gyerekek, közeli barátok, stb. stb., akkor sok millió elégedetlen ember is lehet belőle."
Anton Bendarjevskiy bejegyzését azzal zárja, hogy emiatt 2023-ban Oroszországban módosították a Polgári Törvénykönyvet, és drasztikusan lerövidítették a harctéren eltűnt katonák holttá nyilvánítási eljárását. Ez korábban 2 év volt, de 2023 óta már csak 6 hónap az utolsó életjeltől számítva – vagy 3 hónap, ha van szemtanú, aki látta a halálát, de nincs meg a holttest. Tehát az eltűnést követően legfeljebb 6 hónapon belül kiállítják róla a halotti bizonyítványt, a család pedig ezzel kiváltja a kárpótlást.