Hackerek feltörték Putyin titkos veszteségadatait, sokkoló számok kerültek napvilágra – ennyi orosz katona halt meg a háborúban, mutatjuk a részletes adatokat

„450.100 halott orosz katona. Amikor néhány napja megjelentek ezek a magas számok, akkor először óvatos voltam, és inkább kivártam. Mára azonban már 90 százalékos bizonyossággal el lehet mondani, hogy a számsorok igazak. Két hacker csoport – a belarusz Cyber Partisans BY és az ukrán Silent Crow közösen feltörték az orosz állami statisztikai hivatal, a Roszsztat adatbázisait. 23 terabájtnyi adat. Ezekben pedig tételesen szerepelnek a 2022. február 24. és 2026. augusztus 28. között hivatalosan kiállított halotti anyakönyvi kivonatok" – írta közösségi oldalán Bendarzsevszkij Anton, külpolitikai elemző.

Kiszivárgott, mennyi orosz katona halt meg a háborúban/Fotó: Anadolu via AFP

Hivatalosan kiállított orosz anyakönyvi kivonatok

Az elemző posztjában olvasható, hogy a háborús veszteségek számai katonai titoknak minősülnek, és sem Ukrajnában sem Oroszországban nem közlik őket. Eddig a katonai veszteségeket csak becslések alapján ismertük – például a katonák családjainak járó kifizetett juttatások alapján. Vannak olyan oknyomozó oldalak is, amelyek a háború kezdete óta nyílt források alapján (nekrológok, közösségi média stb.) gyűjtik név szerint a halottak számát. Az ukrán UALOSSES oldal például most 212 ezer halottnál jár (eltűntekkel együtt), az orosz Mediazona és a BBC név szerint ismert gyűjtése november 6-ig 285 ezer halottnál.

„Ukrajna persze minden egyes nap lejelenti a több ezer orosz halottat, és mára már valahol 700 ezer orosz halottnál járnak, de ez nyilván mindig is erős propaganda volt, mint hihető és alátámasztható adat. De

most először nyílt alkalom arra, hogy pontosan és részleteiben ismerjük meg a háború elmúlt közel 5 évének a statisztikáit

– régióra, korosztályra, a halál helyszínére vagy a halál okaira lebontva. Ráadásul az adatokat részben feltették az internetre, bárki által hozzáférhető. Teljes részleteiben, nevekkel együtt egy korlátozott körnek, orosz és nemzetközi független médiumoknak küldték el, ők most is ezt böngészik, úgy hogy várhatóan a következő hetekben még több publikáció lesz a témában. Akik látták eddig a teljes adatbázist és ellenőrizték, azt írták, hogy tényleg valódi, hiteles számokról van szó. Fontos, hogy az ügyet végül a Roszsztat sem tagadta – elismerték a feltörés megtörténtét, de a kiszivárgott tartalmat nem kommentálták" – olvasható a posztban.