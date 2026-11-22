A kelet-líbiai Bengháziban vasárnap hajnalban riasztották a tűzoltókat, miután robbanások rázták meg a kikötő környékét. A városi polgári védelem szerint a haditengerészeti támaszpont egyik lőszerraktárában történt robbanás. A helyi hatóságok egyelőre nem közölték, mi idézte elő a detonációt, vannak-e áldozatok, és mekkora kár keletkezett. A kikötő környékéről származó beszámolók alapján egy orosz katonai hajó vagy annak rakománya elleni légitámadás lehetősége is felmerült. A közösségi médiában terjedő állítás a Merkury orosz korvettet nevezi meg lehetséges célpontként. A hajó sérülését, a drónok bevetését és az esetleges támadó kilétét egyelőre nem erősítették meg független források.

A Finn-öbölben még ma is oltották a dróntámadás miatt megsérült orosz hajót Fotó: AFP

A Balti-tengeren már megerősítették az orosz hajó megtámadását

A bengházi robbanások előtt egy nappal a Balti-tengerhez tartozó Finn-öbölben dróntalálat érte a Sparta II orosz teherhajót. A Szentpétervárról Kalinyingrádba tartó hajó kigyulladt, elvesztette a manőverezőképességét, majd finn felségvizekre sodródott. A 16 fős legénységet egy orosz hajóra evakuálták, a finn parti őrség pedig vasárnap is folytatta az oltást. A finn fegyveres erők szerint valószínűleg Ukrajna állt a támadás mögött.

A Sparta II amerikai szankciók alatt áll, tulajdonosa pedig az orosz védelmi minisztériumnak is nyújt logisztikai szolgáltatásokat. Arról egyelőre nincs megerősített információ, mi volt a fedélzetén. Szombat este közben robbanásokról érkeztek jelentések Baltyijszkból , az orosz Balti Flotta egyik fő támaszpontjának otthont adó kikötővárosból. A kalinyingrádi légiriadót a helyi kormányzó is megerősítette. Arról továbbra sincs független megerősítés, hogy katonai létesítményben vagy hajóban kár keletkezett volna. A kiélezett helyzet miatt, a Bundeswehr az indulás előtt módosította a Grand Eagle 26 litvániai hadgyakorlatra tervezett csapatáthelyezést.

A Fekete-tengeren a kereskedelmi hajók is veszélyben vannak

A Fekete-tengeren már az orosz kikötőkbe tartó kereskedelmi hajókat is elérte a háború. Augusztusban egy görög érdekeltségű olajszállító tartályhajót ért dróntámadás az oroszországi Novorosszijszk közelében. A veszély a tenger nyugati részén is nő. November 17-én a bolgár kizárólagos gazdasági övezetben elsüllyedt a libériai zászló alatt közlekedő Gas Husky. A helyi kormányzó és tengerészeti biztonsági források szerint a cseppfolyósított gázt szállító tankert lövedékek találták el. Pár nappal ezelőtt három kereskedelmi hajót ért dróntámadás a Fekete-tengeren, a romániai Sulina-csatorna közelében, közülük kettőt már román felségvizeken találtak el.