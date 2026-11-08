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Kiszivárgott a rémítő szám, ennyi orosz halt meg a háborúban – rajtuk már az se segít, ha a héten békét kötnek

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Az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna tárgyalódelegációi kedden Abu-Dzabiban találkoznak, hogy a háború lezárásáról tárgyaljanak. Az orosz halálos áldozatok száma napokkal ezelőtt szivárgott ki, a lépték rémítő – rajtuk már az sem segít, ha gyorsan béke születik.
Pető Sándor
2026.11.08, 20:20
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Kedden és szerdán amerikai közvetítéssel Abu-Dzabiban tárgyalnak háborújuk lezárásáról oroszok és az ukránok. Az orosz halálos áldozatok száma napokkal az újabb esedékes békekísérlet előtt szivárgott ki: legalább ennyi emberen és családjukon már egy gyors diplomáciai áttörés sem segít. A rémítő számok csak az egyik oldal veszteségét mutatják, a tárgyalási siker pedig több félresiklott kísérlet után Donald Trump amerikai elnök bizakodó kijelentéseit követően sem garantált.

Jobbára az ukrajnai pusztítás képei jutnak el hozzánk, az orosz halálos áldozatokról eleve gyanús becslések formájában értesültünk
Jobbára az ukrajnai pusztítás képei jutnak el hozzánk, az orosz halálos áldozatokról eleve gyanús becslések formájában értesültünk  Fotó: Anadolu via AFP

Ami majdnem öt évvel a háborút kirobbantó orosz támadás után most kiszivárgott: egy adatsor a Roszsztattól, az orosz statisztikai hivataltól. A "kiszivárgás" szerény megfogalmazása annak, amire hivatlkoznak a "kiszivárogtatók": az állami intézmény meghekkeléséről van szó

Az információk több mint 11 millió halotti anyakönyvi kivonatból származnak, amelyek olyan kiegészítő adatokat is tartalmaznak, mint az elhunytak lakóhelye, életkora és halálának helyszíne – jelentette a Bloomberg.

Az áldozatok számáról eddig is rengeteg közlés és becslés vált ismertté. Tudnivaló azonban, hogya háborús felek, és a velük szimpatizáló becslők általában hajlanak saját oldaluk veszteségeit kisebbíteni és az ellenfélét eltúlozni. Nem csoda, ha az adatokban, becslésekben ezúttal is hatalmas a zűrzavar.

A most elemzett adatokat a fehérorosz ellenzéki Cyber Partisans csoport és az ukrán Silent Crow hackercsoport szerezte meg, tehát ez sem egy "független-objektív" csatorna – háborúk esetén ilyen ritkán van. Viszont ezúttal egy egész adatbázisrüól van szó. A csoportok az információkat   megosztották a Bloomberg News hírügynökséggel és néhány más sajtóorgánummal. Milyen formában és szűrésben, ezt ellenőrizni lapunknak nincs módja.

Az orosz halálos áldozatok, ha élnének, többször megtöltenék a magyar nagyvárost

A 2022. február 24. és 2026. augusztus vége között az adatbázisban szereplő 

közel 392 700 halotti anyakönyvi kivonat 

kifejezetten a háborúhoz kapcsolja a halálesetet, akár kódolás révén, akár olyan szabad szöveges mezőkben szereplő kifejezésekkel, mint a „katonai művelet”, az „ágyúzás” vagy a „drónok” – írja a Bloomberg.

Vlagyimir Putyin elnök mindent megtett annak érdekében, hogy ne kelljen elismernie az Ukrajnában elesett oroszok számának nagyságrendjét – fogalmaz a háttérről a hírügynökség. Már 2015-ben államtitokká nyilvánította a „békeidőben végrehajtott különleges műveletek során”, illetve háborúban elszenvedett katonai veszteségeket. Oroszország az invázió első hónapjai óta nem közölt adatokat a veszteségeiről.

Az adatbázis szinte bizonyosan alábecsüli a halottak teljes számát – állítja a jelentés –, mivel a harci cselekmények során bekövetkezett halálesetek nyilvántartása nehézségekbe ütközik. Egyeseket eltűntként jelenthettek be, bizonyos holttesteket nem sikerült azonosítani, mások pedig akűár hónapokkal később halhattak bele háborús sérüléseikbe, amelyekre a nyilvántartás nem utal kifejezetten. További haláleseteket más, a háborúhoz nem kapcsolódó kategóriákban rögzíthettek, vagy egyáltalán nem kerültek be a nyilvántartásba.

A Silent Crow ezért a csaknem négyszázezres szám mellé saját számított becslést is közölt. Ezerint a halottak száma mintegy 450 ezer, részben azért, mert a csoport a nem harci cselekményekhez kapcsolódó haláleseteket, valamint a konkrét halálokot nem tartalmazó bejegyzéseket is figyelembe veszi.

Amennyiben az az adat a helytálló, a háborúnak öt székesfehérvárnyi ember esett áldozatául Ororszország részéről.

A részletek sem stimmeltek, természetesen 

A Roszsztat nem válaszolt a megkeresésre. Maga az orosz statisztikai hivatal a 2022-es inváziót követően fokozatosan felhagyott számos statisztika közzétételével – teszi hozzá a Bloomberg. 

Az adatokból kiderül, hogy a háború első hónapjait követően drámaian megnőtt a halottak száma, miután az orosz erők előrenyomulása elakadt Kelet-Ukrajnában, és Kijev védelmi műveletei egyre hatékonyabbá váltak. Az ukrán források és a nyugati híszerző szolgálatok azonban akkor még ennél is súlyosabb veszteségeket becsültek. 

Monthly Death Toll Rose as War Dragged On | Reported deaths due to military action, by month
A halálos áldozatok száma havi bontásban (ezer) Fotó: Rosstat data obtained by Silent 

A számokat közlő csoportok nem épp decens módon jutottak az adatokhoz

A Silent Crow és a Cyber Partisans november 1-jén közölte, hogy behatolt a Roszsztat belső informatikai infrastruktúrájába, mintegy 25 ezer számítógéphez szerzett hozzáférést, és körülbelül 23 terabájtnyi adatot nyert ki, köztük az orosz katonai veszteségekre vonatkozó információkat.

A Roszsztat néhány nappal később közölte, hogy október 29. és november 1. között célzott kibertámadásokat észlelt rendszerei ellen, de nem talált bizonyítékot arra, hogy adatbázisaihoz illetéktelenek hozzáfértek volna, vagy bizalmas információk szivárogtak volna ki.

A hivatal azt is közölte, hogy megkezdte rendszerei helyreállítását, miután a támadás infrastruktúrájának egyes részeit működésképtelenné tette.

 

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