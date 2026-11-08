Kiszivárgott a rémítő szám, ennyi orosz halt meg a háborúban – rajtuk már az se segít, ha a héten békét kötnek

Kedden és szerdán amerikai közvetítéssel Abu-Dzabiban tárgyalnak háborújuk lezárásáról oroszok és az ukránok. Az orosz halálos áldozatok száma napokkal az újabb esedékes békekísérlet előtt szivárgott ki: legalább ennyi emberen és családjukon már egy gyors diplomáciai áttörés sem segít. A rémítő számok csak az egyik oldal veszteségét mutatják, a tárgyalási siker pedig több félresiklott kísérlet után Donald Trump amerikai elnök bizakodó kijelentéseit követően sem garantált.

Jobbára az ukrajnai pusztítás képei jutnak el hozzánk, az orosz halálos áldozatokról eleve gyanús becslések formájában értesültünk Fotó: Anadolu via AFP

Ami majdnem öt évvel a háborút kirobbantó orosz támadás után most kiszivárgott: egy adatsor a Roszsztattól, az orosz statisztikai hivataltól. A "kiszivárgás" szerény megfogalmazása annak, amire hivatlkoznak a "kiszivárogtatók": az állami intézmény meghekkeléséről van szó.

Az információk több mint 11 millió halotti anyakönyvi kivonatból származnak, amelyek olyan kiegészítő adatokat is tartalmaznak, mint az elhunytak lakóhelye, életkora és halálának helyszíne – jelentette a Bloomberg.

Az áldozatok számáról eddig is rengeteg közlés és becslés vált ismertté. Tudnivaló azonban, hogya háborús felek, és a velük szimpatizáló becslők általában hajlanak saját oldaluk veszteségeit kisebbíteni és az ellenfélét eltúlozni. Nem csoda, ha az adatokban, becslésekben ezúttal is hatalmas a zűrzavar.

A most elemzett adatokat a fehérorosz ellenzéki Cyber Partisans csoport és az ukrán Silent Crow hackercsoport szerezte meg, tehát ez sem egy "független-objektív" csatorna – háborúk esetén ilyen ritkán van. Viszont ezúttal egy egész adatbázisrüól van szó. A csoportok az információkat megosztották a Bloomberg News hírügynökséggel és néhány más sajtóorgánummal. Milyen formában és szűrésben, ezt ellenőrizni lapunknak nincs módja.

Az orosz halálos áldozatok, ha élnének, többször megtöltenék a magyar nagyvárost

A 2022. február 24. és 2026. augusztus vége között az adatbázisban szereplő

közel 392 700 halotti anyakönyvi kivonat

kifejezetten a háborúhoz kapcsolja a halálesetet, akár kódolás révén, akár olyan szabad szöveges mezőkben szereplő kifejezésekkel, mint a „katonai művelet”, az „ágyúzás” vagy a „drónok” – írja a Bloomberg.