Ebből, mi lesz: most jelentették be, teljesen váratlanul meghalt az orosz nagykövet Amerikában – azonnal megszólalt Moszkva
Váratlanul meghalt Alekszandr Darchijev, Oroszország washingtoni nagykövete – jelentette be szerdán az orosz külügyminisztérium. A 66 éves diplomata halálának körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket, távozása pedig olyan időszakra esik, amikor Moszkva és Washington ismét tárgyalóasztalhoz ült.
Az orosz külügyminisztérium közleménye szerint a nagykövet váratlanul hunyt el, a halál okáról azonban nem adott tájékoztatást. A minisztérium kivételes szakemberként méltatta a diplomatát, és részvétét fejezte ki a családjának, valamint hozzátartozóinak.
Darchijev 66 éves volt, 2025 márciusa óta képviselte Oroszországot az Egyesült Államokban. Pályafutása során a moszkvai külpolitika egyik tapasztalt diplomatájává vált. A Nyugattal szembeni kemény hangvételű bírálatairól is ismert volt, washingtoni megbízatása pedig az orosz–amerikai kapcsolatok új szakaszával esett egybe.
Donald Trump visszatérése után az Egyesült Államok ismét közvetlen tárgyalásokat kezdett Moszkvával, miközben az amerikai kormányzat visszafogta az Ukrajnának nyújtott támogatást. A korábbi évek feszült viszonyát követően mindkét fél részéről megjelentek a diplomáciai kapcsolatok rendezésére irányuló törekvések.
Darchijev halálakor ismét napirenden volt az ukrajnai háború lezárása. Kilenc hónapos szünet után Abu-Dzabiban újra tárgyalóasztalhoz ültek az orosz és az ukrán küldöttségek, az Egyesült Államok képviselőinek részvételével. Az egyeztetések középpontjában a háború lezárásának feltételei, a területi követelések és Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciái álltak.
A tárgyalásokon egyelőre nem sikerült áttörést elérni a legnehezebb kérdésekben. Az orosz területi követelések és az ukrán csapatok Donbaszból történő kivonulása továbbra is vitás pont, a találkozó egyik kézzelfogható eredménye viszont egy újabb nagyszabású hadifogolycsere volt. Az amerikai diplomácia közben olyan megállapodási lehetőségeken is dolgozik, amelyek Ukrajna újjáépítését, biztonsági garanciáit és a háború utáni gazdasági kapcsolatokat is rendeznék.
Fordulat a béketárgyaláson: kiszivárgott a titkos terv, ezen múlhat az orosz–ukrán háború vége
Lezárult az orosz–amerikai–ukrán egyeztetések második napja. A tárgyalás zárt ajtók mögött zajlott, azonban korábbi információkból és a delegációk összetételéből több mindenre is lehet következtetni. Egyes szakértők szerint ugyan nem várható hatalmas eredmény, azonban mindenképpen kedvező jel, hogy a háborúban álló felek bizonyos kérdésekben kompromisszumkészséget mutatnak.