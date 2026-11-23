Orosz rakéta zuhant Lengyelországra, rendkívüli ülésre hívták össze a NATO-t – egyre gyakrabban sértik független országok szuverenitását a háborúzó felek
A november 23-i ülést Lengyelország kérésére hívták össze. Paweł Zalewski lengyel védelmi miniszterhelyettes ismerteti a pénteki légtérsértés részleteit, és javaslatokat tesz a NATO keleti szárnyának légvédelmére. A lengyel küldöttség tagja Jarosław Stróżyk, a katonai elhárítás vezetője is. A varsói kormány F-35-ös vadászgépek és AWACS légtérellenőrző repülőgépek bevetéséhez kér szövetséges támogatást.
Három helyszínt biztosítottak a lengyel hatóságok
A lengyel védelmi minisztérium szerint pénteken az Ukrajna elleni nagyszabású orosz légitámadás során három lengyelországi településen kellett helyszínt biztosítaniuk a hatóságoknak. A tárca a Nowy Lipowiecnél lezuhant eszközt orosz H-101-es cirkálórakétaként azonosította. Lengyelországban senki sem sérült meg, és a minisztériumhoz a kritikus infrastruktúrában keletkezett kárról sem érkezett bejelentés. Lengyel F-16-osok és svéd Gripenek is felszálltak. Ireneusz Nowak tábornok szerint az egyik svéd pilóta engedélyt kapott a rakéta lelövésére, de a rossz időben nem tudta egyértelműen azonosítani a célt.
Mark Rutte NATO-főtitkár szombaton Varsóban arról beszélt, hogy a szövetség Lengyelország területének minden centiméterét megvédi. Zalewski szerint Varsó a hétfői üléshez nem kéri a washingtoni szerződés 4. cikkének hivatalos alkalmazását, mert a szövetség már részt vesz a lengyel légtér védelmében. A 4. cikk fenyegetés esetére ír elő szövetségesi konzultációt. Az 5. cikk a tagállam elleni fegyveres támadás esetén alkalmazandó kollektív védelemről rendelkezik.
Román felségvízen érte találat a kereskedelmi hajókat
A lengyel esetet egy héten belül több tengeri incidens előzte meg vagy követte. November 14-én a Duna fekete-tengeri kijáratánál, a Szulinai-csatorna közelében három kereskedelmi hajót találtak el drónok. A román védelmi minisztérium szerint közülük az Evia Petrol V tartályhajót és a Marsol ömlesztettáru-szállítót román felségvízen érte találat. Bukarest a térség megfigyeléséhez szövetséges járőrrepülőgépeket és drónelhárító eszközöket kért. A csapások így az ukrán kikötők közelében húzódó kereskedelmi útvonal biztonságát is érintik.
A Finn-öbölben november 21-én az orosz katonai logisztikához köthető Sparta II teherhajót érte dróncsapás. A Reuters szerint a találat nemzetközi vizeken történt. Az égő hajó később finn felségvízre sodródott, az oltásban finn, észt és orosz egységek vettek részt. A finn hadsereg szerint valószínűleg Ukrajna állt a támadás mögött. Kijev az esetet egyelőre nem kommentálta.
Kijev vállalta a bengázi csapást
A líbiai Bengáziban már egy harmadik ország kikötőjében ért találat egy orosz hadihajót. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn közölte, hogy ukrán tengeri drónok támadták meg a Merkurij korvettet, amely állítása szerint elsüllyedt. A kelet-líbiai kormány megerősítette, hogy a hajót a bengázi haditengerészeti támaszponton érte találat, és vizsgálatot kért az ENSZ-től. A Wall Street Journal által ismertetett műholdfelvételeken a hajó részben víz alatt látszott. Zelenszkij szerint egy másik orosz hajót, az Angara teherhajót is eltalálták Líbia partjainál. Az eseményről részletesen beszámolt a Világgazdaság is.
A lengyel és a román esetben NATO-tagállam légterében, illetve felségvizén történt az incidens. Finnországot a nemzetközi vizeken végrehajtott csapás következményei érték el, Bengáziban pedig Ukrajna vállalta, hogy egy harmadik ország kikötőjében támadott meg orosz katonai célpontot. A brüsszeli ülés közvetlen kérdése, hogy Varsó kap-e több szövetséges eszközt a légtér megfigyeléséhez és védelméhez. A tengeri esetek közben azt mutatják, hogy a háború következményeivel a környező országok kikötőinek, kereskedelmi hajóinak és mentőegységeinek is számolniuk kell. A művelet Ukrajna Fekete-tengeren túli , orosz katonai és logisztikai eszközök elleni hadjáratának kiterjesztését jelenti, célba véve az orosz haditengerészeti képességeket a Földközi-tengeren.
Össze-vissza csálingoznak az ukrán drónok
A robbanóanyaggal felszerelt tengeri drónok már a Fekete-tengertől távol is veszélyeztetik a hajózást. A bengázi orosz hadihajó elleni ukrán támadás napján líbiai katonai források a Reutersnek azt mondták, hogy a partok előtt húsznál több dróncsónakot fogtak el. Egy máltai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajót is találat ért, és a legénység több tagja megsérült. Májusban a görögországi Lefkáda szigeténél egy halász egy parti barlangban talált tengeri drónt, majd kikötő közelébe vontatta. Athén ukrán gyártmányúnak azonosította az eszközt, Kijev ezt vitatta. A Reutersnek nyilatkozó források szerint a görög nyomozók műszaki hibára gyanakodtak. A Fekete-tengeren is volt hasonló eset: 2025 szeptemberében török halászok Trabzon közelében vontattak partra egy robbanóanyagot szállító dróncsónakot, amelynek ukrán eredetét a hatóságok nem erősítették meg. Két hónappal később viszont az ukrán biztonsági szolgálat egyik tisztviselője a Reutersnek megerősítette, hogy ukrán tengeri drónok támadták meg a Kairos és a Virat tankert. Ankara szerint mindkét csapás Törökország kizárólagos gazdasági övezetében történt.