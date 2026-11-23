A november 23-i ülést Lengyelország kérésére hívták össze. Paweł Zalewski lengyel védelmi miniszterhelyettes ismerteti a pénteki légtérsértés részleteit, és javaslatokat tesz a NATO keleti szárnyának légvédelmére. A lengyel küldöttség tagja Jarosław Stróżyk, a katonai elhárítás vezetője is. A varsói kormány F-35-ös vadászgépek és AWACS légtérellenőrző repülőgépek bevetéséhez kér szövetséges támogatást.

Johann Wadephul német külügyminiszter beszédet mond a NATO Parlamenti Közgyűlésének közgyűlésén, 2026. november 23-án, Berlinben Fotó: Anadolu via AFP

Három helyszínt biztosítottak a lengyel hatóságok

A lengyel védelmi minisztérium szerint pénteken az Ukrajna elleni nagyszabású orosz légitámadás során három lengyelországi településen kellett helyszínt biztosítaniuk a hatóságoknak. A tárca a Nowy Lipowiecnél lezuhant eszközt orosz H-101-es cirkálórakétaként azonosította. Lengyelországban senki sem sérült meg, és a minisztériumhoz a kritikus infrastruktúrában keletkezett kárról sem érkezett bejelentés. Lengyel F-16-osok és svéd Gripenek is felszálltak. Ireneusz Nowak tábornok szerint az egyik svéd pilóta engedélyt kapott a rakéta lelövésére, de a rossz időben nem tudta egyértelműen azonosítani a célt.

Mark Rutte NATO-főtitkár szombaton Varsóban arról beszélt, hogy a szövetség Lengyelország területének minden centiméterét megvédi. Zalewski szerint Varsó a hétfői üléshez nem kéri a washingtoni szerződés 4. cikkének hivatalos alkalmazását, mert a szövetség már részt vesz a lengyel légtér védelmében. A 4. cikk fenyegetés esetére ír elő szövetségesi konzultációt. Az 5. cikk a tagállam elleni fegyveres támadás esetén alkalmazandó kollektív védelemről rendelkezik.

Román felségvízen érte találat a kereskedelmi hajókat

A lengyel esetet egy héten belül több tengeri incidens előzte meg vagy követte. November 14-én a Duna fekete-tengeri kijáratánál, a Szulinai-csatorna közelében három kereskedelmi hajót találtak el drónok. A román védelmi minisztérium szerint közülük az Evia Petrol V tartályhajót és a Marsol ömlesztettáru-szállítót román felségvízen érte találat. Bukarest a térség megfigyeléséhez szövetséges járőrrepülőgépeket és drónelhárító eszközöket kért. A csapások így az ukrán kikötők közelében húzódó kereskedelmi útvonal biztonságát is érintik.