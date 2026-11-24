Ausztria kész otthont adni az Oroszország és Európa közötti közvetlen tárgyalásoknak. Az egyeztetések az orosz-ukrán háború lezárása mellett az európai biztonsági kérdésekre is kiterjednének. Erről Clemens Mantl, az osztrák külügyminisztérium szóvivője számolt be a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek.

Sajnos nem Budapest lesz a helyszíne az orosz-ukrán békecsúcsnak. / Fotó: AFP

Budapest kiesett a pikszisből: Bécs adhat otthont az orosz-ukrán békecsúcsnak

Bécs azt követően jelezte készségét a találkozó megrendezésére, hogy Friedrich Merz német kancellár semleges helyszínt javasolt az egyeztetésekhez.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön a kínai Sencsenben újságírói kérdésekre válaszolva arról beszélt, hogy Moszkva szeretné megismerni, milyen javaslatokkal érkeznének az európai országok a tárgyalásokra.

Mint mondta, Oroszország diplomáciai csatornákon keresztül már meghívta az európai feleket Moszkvába, hogy ismertessék elképzeléseiket a háború lezárásáról.

Friedrich Merz erre reagálva jelezte, hogy kész az egyeztetésre, ám az orosz főváros helyett semleges helyszínen tárgyalna.

Moszkva álláspontja az európai országok bevonásáról hosszabb ideje változatlan. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban arról beszélt, hogy Európa is bekapcsolódhat az ukrajnai béketárgyalásokba, amennyiben egyértelműen jelzi erre irányuló készségét.

Orbán Viktor: Újabb nagyszerű esély a békére

Ahogy azt a Világgazdaság megírta, tavaly októberben az amerikai elnök teljesen váratlanul bejelentette, ő és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin Budapestre látogat, hogy a magyar fővárosban tegyenek kísérletet az ukrán háború lezárására. Donald Trump akkor a közösségi médiában közzétett posztjában kifejtette, hogy az Egyesült Államok és Oroszország magas szintű megbeszéléseket fog lefolytatni, majd vezetői csúcstalálkozó lesz Budapesten, hogy kiderüljön, véget tudunk-e vetni ennek a rettenetes háborúnak Oroszország és Ukrajna között.

A magyar miniszterelnök azonnal reagált a szavakkal nehezen leírható fejleményre, Facebook-bejegyzésében hangsúlyozva: „Újabb nagyszerű esély a békére. És még csak csütörtök van!”