Füstbe megy Orbán Viktor legnagyobb álma, már nem Budapestre figyel a világ: másik európai fővárosban tartanák meg az orosz-ukrán békecsúcsot
Ausztria kész otthont adni az Oroszország és Európa közötti közvetlen tárgyalásoknak. Az egyeztetések az orosz-ukrán háború lezárása mellett az európai biztonsági kérdésekre is kiterjednének. Erről Clemens Mantl, az osztrák külügyminisztérium szóvivője számolt be a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek.
Budapest kiesett a pikszisből: Bécs adhat otthont az orosz-ukrán békecsúcsnak
Bécs azt követően jelezte készségét a találkozó megrendezésére, hogy Friedrich Merz német kancellár semleges helyszínt javasolt az egyeztetésekhez.
Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön a kínai Sencsenben újságírói kérdésekre válaszolva arról beszélt, hogy Moszkva szeretné megismerni, milyen javaslatokkal érkeznének az európai országok a tárgyalásokra.
Mint mondta, Oroszország diplomáciai csatornákon keresztül már meghívta az európai feleket Moszkvába, hogy ismertessék elképzeléseiket a háború lezárásáról.
Friedrich Merz erre reagálva jelezte, hogy kész az egyeztetésre, ám az orosz főváros helyett semleges helyszínen tárgyalna.
Moszkva álláspontja az európai országok bevonásáról hosszabb ideje változatlan. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban arról beszélt, hogy Európa is bekapcsolódhat az ukrajnai béketárgyalásokba, amennyiben egyértelműen jelzi erre irányuló készségét.
Orbán Viktor: Újabb nagyszerű esély a békére
Ahogy azt a Világgazdaság megírta, tavaly októberben az amerikai elnök teljesen váratlanul bejelentette, ő és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin Budapestre látogat, hogy a magyar fővárosban tegyenek kísérletet az ukrán háború lezárására. Donald Trump akkor a közösségi médiában közzétett posztjában kifejtette, hogy az Egyesült Államok és Oroszország magas szintű megbeszéléseket fog lefolytatni, majd vezetői csúcstalálkozó lesz Budapesten, hogy kiderüljön, véget tudunk-e vetni ennek a rettenetes háborúnak Oroszország és Ukrajna között.
A magyar miniszterelnök azonnal reagált a szavakkal nehezen leírható fejleményre, Facebook-bejegyzésében hangsúlyozva: „Újabb nagyszerű esély a békére. És még csak csütörtök van!”
Jurij Usakov a tervezett találkozó kapcsán akkor úgy fogalmazott: haladéktalanul megkezdik Oroszország és az Egyesült Államok képviselői a csúcstalálkozó előkészítését, amelyet valószínűleg Budapesten rendeznek meg. Az orosz elnök külpolitikai tanácsadója elmondta, hogy Budapestet elsőként Donald Trump amerikai elnök hozta szóba lehetséges helyszínként, amit orosz hivatali partnere, Vlagyimir Putyin támogatott.
Kirill Dmitrijev, Putyin különmegbízottja az pedig X-en arról írt, hogy a hívás Putyin és Trump között „pozitív és produktív” volt. Hozzátette, a háborús uszító Egyesült Királyság és az EU nagyon-nagyon keményen próbálják kisiklatni a béke esélyét. De a párbeszéd és béke, valamint az amerikai–orosz együttműködés fog diadalmaskodni.
Tavaly augusztusban merült fel először komolyabban, hogy csúcstalálkozón tárgyalhat a békéről Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Jurij Usakov, a Kreml nemzetközi ügyekért felelős tanácsadója igazolta a tényeket, és kijelentette, hogy orosz oldalról is lehetségessé vált a tárgyalások megtartása. A helyszín kapcsán szóba került
- Ankara,
- Potsdam,
- Jalta
- Rijád
is. Sőt, szóba került a Vatikán is, mint elképzelhető helyszín. Bár Európa több országa is vállalta a béketárgyalások megtartását, a Nemzetközi Büntetőbíróság (IBB) határozata ezt kizárja, Vlagyimir Putyint a legtöbb nyugati országban automatikusan letartóztatnák, így akkor még az osztrák fővárost kizárták, mint lehetséges helyszínt.