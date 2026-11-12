Most jött a hír: Zelenszkij ismét Moszkvát támadta, több tucat drón vette célba a fővárost – azonnal lépett Putyin

Újabb drón- és rakétatámadások rázták meg az orosz fővárost, miközben amerikai közvetítők érkeztek Moszkvába, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljanak. Az előző nap lezárult abu-dzabi egyeztetéseken már sikerült megállapodni egy fogolycseréről, a konfliktus legnehezebb kérdéseiben azonban továbbra sincs egyetértés.

Újabb támadásokkal indult a nap Oroszországban és Ukrajnában, éppen akkor, amikor az amerikai tárgyalók megérkeztek Moszkvába / Fotó: Anelo / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Újabb dróntámadások érték november 12-én hajnalban Moszkvát és Kijevet. Az orosz főváros felé tartó öt pilóta nélküli repülőgépet a légvédelem megsemmisítette – közölte Szergej Szobjanyin polgármester a Telegramon. Más oroszországi régiókból, köztük Rosztovból és Tulából szintén drónok lelövéséről számoltak be a helyi vezetők.

A Reuters helyszíni tudósítója szerint nem sokkal később Kijevben robbanásokat hallottak a hajnali órákban. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy ukrajnai katonai és energetikai létesítményeket, valamint egy kijevi lőszerraktárt támadott. Ezzel párhuzamosan pedig a nyugat-ukrajnai Rivne megyében energetikai és civil infrastruktúrában keletkeztek károk.

Az amerikai küldöttség feje felett érték csapások Oroszországot

Az ukrán csapások nem sokk az amerikai küldöttség megérkezése előtt érték Moszkvát, ahol a konfliktus rendezéséről tárgyaltak a két ország képviselői. Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai tárgyalókat Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin különmegbízottja fogadta a moszkvai repülőtéren. Dmitrijev az X-en közzétett fényképpel számolt be az érkezésükről, és jelezte, hogy a két amerikai küldött még aznap találkozik az orosz elnökkel.

A moszkvai egyeztetést kétnapos tárgyalássorozat előzte meg Abu-Dzabiban. Az orosz és az ukrán delegációk november 11-én zárták le a megbeszéléseket, amelyeken sikerült megállapodniuk egy fogolycseréről. Az amerikai közvetítők szerint azonban a legfontosabb vitás kérdésekben nem történt áttörés. A területi követelések továbbra is komoly akadályt jelentenek a békemegállapodás felé vezető úton.

Kushner korábban arról beszélt, hogy az európai partnereknek is helyet kell kapniuk az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalóasztalnál. Ez arra utal, hogy Washington a rendezési folyamatban az európai szereplők bevonásával is számol.