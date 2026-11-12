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Most jött a hír: Zelenszkij ismét Moszkvát támadta, több tucat drón vette célba a fővárost – azonnal lépett Putyin

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Jared Kushner és Steve Witkoff Moszkvába érkezett, ahol Vlagyimir Putyinnal egyeztetnek a háború lezárásának lehetőségeiről. A diplomáciai erőfeszítésekkel párhuzamosan azonban folytatódtak a légitámadások, amelyek orosz civil és energetikai létesítményeket is érintettek.
Nemes Tamás
2026.11.12, 21:24
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Újabb drón- és rakétatámadások rázták meg az orosz fővárost, miközben amerikai közvetítők érkeztek Moszkvába, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljanak. Az előző nap lezárult abu-dzabi egyeztetéseken már sikerült megállapodni egy fogolycseréről, a konfliktus legnehezebb kérdéseiben azonban továbbra sincs egyetértés.

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Újabb támadásokkal indult a nap Oroszországban és Ukrajnában, éppen akkor, amikor az amerikai tárgyalók megérkeztek Moszkvába / Fotó: Anelo / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Újabb dróntámadások érték november 12-én hajnalban Moszkvát és Kijevet. Az orosz főváros felé tartó öt pilóta nélküli repülőgépet a légvédelem megsemmisítette – közölte Szergej Szobjanyin polgármester a Telegramon. Más oroszországi régiókból, köztük Rosztovból és Tulából szintén drónok lelövéséről számoltak be a helyi vezetők.

A Reuters helyszíni tudósítója szerint nem sokkal később Kijevben robbanásokat hallottak a hajnali órákban. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy ukrajnai katonai és energetikai létesítményeket, valamint egy kijevi lőszerraktárt támadott. Ezzel párhuzamosan pedig a nyugat-ukrajnai Rivne megyében energetikai és civil infrastruktúrában keletkeztek károk.

Az amerikai küldöttség feje felett érték csapások Oroszországot

Az ukrán csapások nem sokk az amerikai küldöttség megérkezése előtt érték Moszkvát, ahol a konfliktus rendezéséről tárgyaltak a két ország képviselői. Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai tárgyalókat Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin különmegbízottja fogadta a moszkvai repülőtéren. Dmitrijev az X-en közzétett fényképpel számolt be az érkezésükről, és jelezte, hogy a két amerikai küldött még aznap találkozik az orosz elnökkel.

A moszkvai egyeztetést kétnapos tárgyalássorozat előzte meg Abu-Dzabiban. Az orosz és az ukrán delegációk november 11-én zárták le a megbeszéléseket, amelyeken sikerült megállapodniuk egy fogolycseréről. Az amerikai közvetítők szerint azonban a legfontosabb vitás kérdésekben nem történt áttörés. A területi követelések továbbra is komoly akadályt jelentenek a békemegállapodás felé vezető úton.

Kushner korábban arról beszélt, hogy az európai partnereknek is helyet kell kapniuk az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalóasztalnál. Ez arra utal, hogy Washington a rendezési folyamatban az európai szereplők bevonásával is számol.

Az amerikai küldöttek moszkvai látogatásuk után Írországba utaznak, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkoznának. Az ukrán államfő az európai vezetők ottani találkozóján is részt vesz. A tárgyalási menetrend így rövid időn belül mindkét háborús fél vezetésével lehetőséget ad az amerikai közvetítőknek az álláspontok felmérésére.

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Újabb amerikai kísérlet indul az ukrajnai háború lezárására, miután az orosz és az ukrán delegáció február óta először ismét egy asztalhoz ült. A kétnapos egyeztetésen a fogolycserék és a biztonsági garanciák mellett a lehetséges béke legnehezebb kérdései is előkerülnek.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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