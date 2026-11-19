Megérkezett az első orosz magyarázat, miért támadták meg Munkácsot: egyértelmű oka lehetett a dróncsapásnak – Zelenszkijre mutogatnak
Nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Oroszország Ukrajna ellen november 17-én, a csapások középpontjában Kijev hídjai, hadiipari üzemei és energetikai létesítményei álltak. A támadássorozat Kárpátalját is elérte, a beszámolók szerint Munkácson és Ungváron is robbanások hallatszottak.
A Krími híd elleni ukrán támadások után Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna ellen november 17-én. A csapások egyik legfontosabb célpontja Kijev volt, ahol a Dnyeper két hídját is találat érte.
A támadások azonban nem álltak meg a fővárosnál: ipari üzemeket, energetikai létesítményeket és a nyugat-ukrajnai infrastruktúrát is elérték az orosz fegyverek.
A hadművelet időzítése különösen beszédes. Az ukrán erők november 16-án és 17-én is támadták a Kercsi-szoroson átívelő Krími hidat, amely Oroszország és az általa 2014-ben annektált félsziget közötti legfontosabb közúti és vasúti összeköttetés. A november 17-i csapásban a híd közúti szakaszának jelentős része összeomlott, a vasúti szerkezet is megrongálódott. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a művelet egy több héten át előkészített akció része volt.
A történtek után az orosz válaszcsapás egyik leglátványosabb célpontja Kijev lett. A Dnyeper fölött átívelő északi és déli hidat szinte egy időben érte támadás. Vitalij Klicsko főpolgármester közlése szerint mindkét átkelőt lezárták, a csapások pedig a közlekedés mellett a főváros egyes részeinek víz- és hőellátását is megzavarták. A támadások következtében a metróközlekedésben is fennakadások keletkeztek.
A rakéták más ukrán városokat sem kíméltek. Az AM Mapping szerint Zaporizzsjában a Motor Szics és az Omelcsenko ipari üzemeit érte találat, Dnyipropetrovszk térségében pedig energetikai létesítmények és gyárak kerültek a támadások célkeresztjébe. Harkivban az 5-ös számú hőerőművet is csapás érte. A támadások több helyen áramkimaradást okoztak, miközben az ukrán energiarendszer már korábban is jelentős terhelés alatt állt.
A közösségi oldalakon és katonai megfigyelőcsatornákon közzétett becslések szerint mintegy 46 különböző típusú rakétát indíthattak az orosz erők, köztük körülbelül 30 Iszkander-M ballisztikus és tíz Iszkander-K manőverező robotrepülőgépet. Ezek az adatok nem hivatalos összesítések, az ukrán légierő az adott időpontban még nem közölt teljes jelentést a támadásról.
Kárpátaljáig is elértek az orosz drónok
A támadássorozat egyik legfontosabb fejleménye, hogy az orosz drónok Ukrajna nyugati, korábban viszonylag védettnek számító térségét is elérték. Orbán Anita külügyminiszter november 17-én arról számolt be, hogy magyar idő szerint délelőtt tíz óra körül három hullámban támadták orosz Gerany-2-es drónok Kárpátalját, elsősorban Munkács és Ungvár környékét. Az ukrán légvédelem több támadó eszközt megsemmisített, de becsapódásokról is érkeztek jelentések.
Munkácson egy orosz drón ipari területen csapódott be, a város elkerülő útjának közelében. Az előzetes tájékoztatások szerint a támadásban nem halt meg és nem sérült meg senki. A becsapódás ugyanakkor különösen érzékeny helyzetet teremtett a magyar határ közelében: Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy két napra felfüggesztik a Magyarország és Ukrajna közötti vasúti közlekedést.
Moszkva a november 17-i ukrajnai támadások célpontjairól és azok esetleges megtorló jellegéről továbbra sem adott hivatalos tájékoztatást. A Krími híd elleni ukrán akciók és az azt követő, Ukrajna egészére kiterjedő orosz légicsapások időbeli egybeesése azonban arra utal, hogy a stratégiai átkelő elleni támadás is szerepet játszhatott a moszkvai válaszlépésekben.
Orbán Anita súlyos légicsapásról számolt be: három hullámban érkeztek orosz drónok Kárpátalja fölé – újabb támadások jöhetnek
Orosz drónok támadták Kárpátalját, a légvédelem több célpontot lelőtt, de becsapódásokról is érkeztek jelentések. Orbán Anita a arra figyelmeztetett, hogy további csapások jöhetnek, miközben Ukrajna lakossága rendkívül nehéz tél elé nézhet.