Nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Oroszország Ukrajna ellen november 17-én, a csapások középpontjában Kijev hídjai, hadiipari üzemei és energetikai létesítményei álltak. A támadássorozat Kárpátalját is elérte, a beszámolók szerint Munkácson és Ungváron is robbanások hallatszottak.

A november 17-i orosz támadás egyik központi célpontja az ukrán főváros közlekedési infrastruktúrája volt / Fotó: NurPhoto via AFP (Illusztráció)

A Krími híd elleni ukrán támadások után Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna ellen november 17-én. A csapások egyik legfontosabb célpontja Kijev volt, ahol a Dnyeper két hídját is találat érte.

A támadások azonban nem álltak meg a fővárosnál: ipari üzemeket, energetikai létesítményeket és a nyugat-ukrajnai infrastruktúrát is elérték az orosz fegyverek.

A hadművelet időzítése különösen beszédes. Az ukrán erők november 16-án és 17-én is támadták a Kercsi-szoroson átívelő Krími hidat, amely Oroszország és az általa 2014-ben annektált félsziget közötti legfontosabb közúti és vasúti összeköttetés. A november 17-i csapásban a híd közúti szakaszának jelentős része összeomlott, a vasúti szerkezet is megrongálódott. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a művelet egy több héten át előkészített akció része volt.

A történtek után az orosz válaszcsapás egyik leglátványosabb célpontja Kijev lett. A Dnyeper fölött átívelő északi és déli hidat szinte egy időben érte támadás. Vitalij Klicsko főpolgármester közlése szerint mindkét átkelőt lezárták, a csapások pedig a közlekedés mellett a főváros egyes részeinek víz- és hőellátását is megzavarták. A támadások következtében a metróközlekedésben is fennakadások keletkeztek.

A rakéták más ukrán városokat sem kíméltek. Az AM Mapping szerint Zaporizzsjában a Motor Szics és az Omelcsenko ipari üzemeit érte találat, Dnyipropetrovszk térségében pedig energetikai létesítmények és gyárak kerültek a támadások célkeresztjébe. Harkivban az 5-ös számú hőerőművet is csapás érte. A támadások több helyen áramkimaradást okoztak, miközben az ukrán energiarendszer már korábban is jelentős terhelés alatt állt.

A közösségi oldalakon és katonai megfigyelőcsatornákon közzétett becslések szerint mintegy 46 különböző típusú rakétát indíthattak az orosz erők, köztük körülbelül 30 Iszkander-M ballisztikus és tíz Iszkander-K manőverező robotrepülőgépet. Ezek az adatok nem hivatalos összesítések, az ukrán légierő az adott időpontban még nem közölt teljes jelentést a támadásról.