Kiszivárogtak Oroszország békefeltételei, itt a lista: már nem csak az ukrán területeket akarja – ezt Putyin se gondolhatja komolyan

Moszkva olyan feltételeket szabna az ukrajnai háború lezárásához, amelyek alapjaiban változtatnák meg Európa biztonsági viszonyait. Oroszország a NATO-tól is súlyos engedményeket követelne, és a tervek egyes tagállamok helyzetét is jelentősen befolyásolnák – írja a német Bild értesüléseire hivatkozva a Focus.

Oroszország kíméletlen feltételeket szabna az ukrajnai háború lezárásnak a Putyin környezetéből kiszivárgott információk szerint. / Fotó: AFP

A német lap szerint a Kreml képviselői nem hivatalos egyeztetéseken ismertették azokat a feltételeket, amelyek teljesülését az ukrajnai háború lezárásához szükségesnek tartják. A követelések jelentős része közvetlenül érinti a NATO keleti tagállamait, és messze meghaladja az orosz–ukrán konfliktus rendezésének kérdését.

Oroszország Moldovát is átszabná a békemegállapodás részeként

Moszkva egyik legjelentősebb követelése Finnország kilépése a NATO-ból. Az Oroszországgal mintegy 1340 kilométeres közös határon osztozó ország 2023-ban csatlakozott az észak-atlanti szövetséghez, miután az Ukrajna elleni orosz invázió nyomán feladta korábbi katonai el nem kötelezettségét. Az orosz vezetés emellett a NATO további bővítésének teljes leállítását követeli.

A balti államok esetében pedig azt akarja elérni, hogy Észtországban, Lettországban és Litvániában ne működhessenek a katonai szövetség bázisai.

A Bild által ismertetett feltételek szerint Moszkva megtartaná az Ukrajnában megszállt területeket, Odessza és Mikolajiv kikötőit pedig demilitarizálni kellene. Ez azt jelentené, hogy Ukrajna két stratégiai jelentőségű fekete-tengeri kikötőjében korlátoznák vagy megszüntetnék a katonai jelenlétet.

Oroszország továbbra is elutasítja Ukrajna NATO-csatlakozását, az ország európai uniós tagságát ugyanakkor nem akadályozná meg.

A követelések között Moldova politikai berendezkedésének átalakítása is szerepel. Moszkva azt szeretné, hogy az ország Transznisztriával és Gagauziával közös föderális állammá alakuljon. Amennyiben Moldova csatlakozna az Európai Unióhoz, a két terület lehetőséget kapna arra, hogy saját függetlenségéről döntsön.

Ez különösen Transznisztria esetében lenne jelentős változás, mivel a Moldovától elszakadt, nemzetközileg el nem ismert területen továbbra is orosz katonák állomásoznak.

A Bild értesülései szerint Putyin környezetéből származó információk alapján az orosz fél nem hivatalos egyeztetéseken ismertette ezeket a követeléseket. Arról nincs megerősített információ, hogy Moszkva hivatalos békejavaslatként is előterjesztette volna a követeléscsomagot.