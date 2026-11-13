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Kiszivárogtak Oroszország békefeltételei, itt a lista: már nem csak az ukrán területeket akarja – ezt Putyin se gondolhatja komolyan

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Újabb részletek szivárogtak ki Moszkva állítólagos békefeltételeiről, amelyek jóval messzebbre vezetnek Ukrajna határainál. Oroszország a NATO jelenlegi működését is korlátozná, és olyan követeléseket fogalmazott meg, amelyekről eddig kevés szó esett.
VG
2026.11.13, 20:30
Frissítve: 2026.11.13, 20:40
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Moszkva olyan feltételeket szabna az ukrajnai háború lezárásához, amelyek alapjaiban változtatnák meg Európa biztonsági viszonyait. Oroszország a NATO-tól is súlyos engedményeket követelne, és a tervek egyes tagállamok helyzetét is jelentősen befolyásolnák – írja a német Bild értesüléseire hivatkozva a Focus.

Putyin, Oroszország
Oroszország kíméletlen feltételeket szabna az ukrajnai háború lezárásnak a Putyin környezetéből kiszivárgott információk szerint. / Fotó: AFP

A német lap szerint a Kreml képviselői nem hivatalos egyeztetéseken ismertették azokat a feltételeket, amelyek teljesülését az ukrajnai háború lezárásához szükségesnek tartják. A követelések jelentős része közvetlenül érinti a NATO keleti tagállamait, és messze meghaladja az orosz–ukrán konfliktus rendezésének kérdését.

Oroszország Moldovát is átszabná a békemegállapodás részeként

Moszkva egyik legjelentősebb követelése Finnország kilépése a NATO-ból. Az Oroszországgal mintegy 1340 kilométeres közös határon osztozó ország 2023-ban csatlakozott az észak-atlanti szövetséghez, miután az Ukrajna elleni orosz invázió nyomán feladta korábbi katonai el nem kötelezettségét. Az orosz vezetés emellett a NATO további bővítésének teljes leállítását követeli. 

A balti államok esetében pedig azt akarja elérni, hogy Észtországban, Lettországban és Litvániában ne működhessenek a katonai szövetség bázisai. 

A Bild által ismertetett feltételek szerint Moszkva megtartaná az Ukrajnában megszállt területeket, Odessza és Mikolajiv kikötőit pedig demilitarizálni kellene. Ez azt jelentené, hogy Ukrajna két stratégiai jelentőségű fekete-tengeri kikötőjében korlátoznák vagy megszüntetnék a katonai jelenlétet.

Oroszország továbbra is elutasítja Ukrajna NATO-csatlakozását, az ország európai uniós tagságát ugyanakkor nem akadályozná meg.

A követelések között Moldova politikai berendezkedésének átalakítása is szerepel. Moszkva azt szeretné, hogy az ország Transznisztriával és Gagauziával közös föderális állammá alakuljon. Amennyiben Moldova csatlakozna az Európai Unióhoz, a két terület lehetőséget kapna arra, hogy saját függetlenségéről döntsön.

Ez különösen Transznisztria esetében lenne jelentős változás, mivel a Moldovától elszakadt, nemzetközileg el nem ismert területen továbbra is orosz katonák állomásoznak.

A Bild értesülései szerint Putyin környezetéből származó információk alapján az orosz fél nem hivatalos egyeztetéseken ismertette ezeket a követeléseket. Arról nincs megerősített információ, hogy Moszkva hivatalos békejavaslatként is előterjesztette volna a követeléscsomagot.

Steve Witkoff a CNN-nek nyilatkozva közölte, hogy a Moszkvában Vlagyimir Putyinnal folytatott találkozóján sikerült haladást elérni.

Úgy gondolom, történt előrelépés

– fogalmazott az amerikai különmegbízott. Witkoff arra is felhívta a figyelmet, hogy 

  • Ukrajna, 
  • Oroszország 
  • és az Egyesült Államok 

képviselői kedden és szerdán ismét háromoldalú tárgyalásokat folytattak Abu-Dzabiban. Mint mondta, korábban kevesen számítottak arra, hogy ezek az egyeztetések újraindulhatnak.

Az amerikai különmegbízott azt is elárulta, hogy a felek már egy újabb találkozó időpontjában is megállapodtak, részleteket azonban nem közölt.

A nyilatkozat alapján újabb háromoldalú egyeztetésre kerülhet sor, egyelőre azonban nem világos, hogy az orosz követelések közül melyek kerültek ténylegesen a tárgyalóasztalra.

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orosz-ukrán háború
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Vlagyimir Putyin

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