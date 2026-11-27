Gajdos László levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez, amelyben a palagáz kutatásával és kitermelésével kapcsolatos hazai gyakorlat felülvizsgálatát kezdeményezte – erről pénteki Facebook-bejegyzésében számolt be az élő környezetért felelős miniszter.

Az élő környezetért felelős tárcavezető a palagáz kutatásával és kitermelésével kapcsolatos hazai gyakorlat felülvizsgálatát kezdeményezte. / Fotó: Baon.hu / Pozsgai Ákos

A palagáz kitermelésének környezeti kockázataira figyelmeztet Gajdos László

Az élőkörnyezetért felelős miniszter a közzösségi oldalon tett bejegyzésében közölte, az elmúlt időszakban számos megkeresést kapott a rétegrepesztéses gázkitermelés miatt, és maga is aggodalommal olvasta a szakemberek, valamint a civilek állásfoglalásait.

A tárcavezető a technológia jelentős vízigénye mellett a felszín alatti vizek elszennyeződésének veszélyére, a légszennyezésre, valamint a kisebb földrengések kockázatára hívta fel a figyelmet. Gajdos László hangsúlyozta, hogy

az energetikai,

gazdasági

és környezetvédelmi

szempontok összehangolása közös felelősségük, ezért egyeztetést kezdeményezett minisztertársával.

„Amíg nem kapunk megfelelő környezetvédelmi garanciákat, addig vezessünk be országos moratóriumot a palagáz kutatására és kitermelésére” – fogalmazott a miniszter.

A rétegrepesztés nem új keletű eljárás Magyarországon

A miniszter bejegyzésében Magyarországon eddig nem alkalmazott gázkitermelési eljárásként hivatkozott a rétegrepesztésre, holott a technológiának másfél évtizedes hazai előzményei vannak. Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, a balotaszállási földgázlelőhelyen már 2011-ben végeztek rétegrepesztést. A kitermeléssel a lelőhely hasznosítását most tervező kanadai CanCambria tájékoztatása szerint az akkori alacsony földgázárak miatt hagytak fel.

A vállalatcsoport két értékelő kút fúrására kapott engedélyt a térségben, ahol egy évtizedek óta ismert, 3900–4500 méter mélyen fekvő földgázkészlet hasznosítására készül. A munkálatok a tervek szerint 2027-ben kezdődhettek volna meg.

Gajdos László kezdeményezése néhány nappal azután érkezett, hogy a homokhátsági települések vezetőinek fellépése nyomán a CanCambria Hungary Kft. azonnali hatállyal felfüggesztette a térségben végzett szeizmikus méréseit.

A kanadai vállalat 2025 júniusában húsz évre szóló koncessziós szerződést kötött a magyar állammal a Kiskunhalas térségében található, mintegy 946 négyzetkilométeres terület szénhidrogén-kutatására. A kilenc települést érintő geofizikai vizsgálatok 215 négyzetkilométeren zajlottak.