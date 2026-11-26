A Pannon RTV munkaközössége csütörtöki Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy veszélybe került a médiaház finanszírozása, így jelenlegi formájában december 15-ig tud működni. A szerkesztőség munkatársai egyúttal elnézést kértek a vajdasági magyar közösségtől, amiért az elmúlt években egyoldalúan tájékoztatták őket. Közlésük szerint erős politikai befolyás alatt álltak, cenzúra és öncenzúra egyaránt működött.

Forrás: Pannon RTV

Szinte rögtön azonnal kommentelte a magyar kormányfő a Pannon RTV bejegyzését

A Pannon RTV munkaközössége bejelentette, hogy megszűnt a politikai befolyás, majd a működésükre rendelkezésre álló néhány hétre utalva hozzátették:

Addig is szabadon, szakmai szempontok szerint tájékoztatunk.

A bejegyzés vizuális megjelenése sem érdektelen: a fekete háttéren megjelenő fehér szöveg tipográfiája feltűnően hasonlít a magyar köztévé korábbi önkritikus üzenetéhez használt képernyőfeliratéra.

A fennmaradásáért küzdő vajdasági magyar médium bejegyzéséhez szinte azonnal hozzászólt Magyar Péter. A miniszterelnök azonban nem a televízió további működésének lehetőségeiről érdeklődött, hanem az elmúlt évek szerkesztőségi gyakorlatáról követelt magyarázatot.

A kormányfő arra hivatkozott, hogy sok száz millió forint magyar közpénzt fordítottak a médium támogatására, ezért álláspontja szerint mind az adófizetők, mind a vajdasági magyarság megérdemli, hogy megismerje a részleteket.

„Kiknek a részéről érkezett ez a politikai befolyás és cenzúra? És mi volt a pontos megrendelés” – szegezte kérdéseit a munkaközösségnek Magyar Péter, hozzátéve, hogy várakozásai szerint a Vajdaságban és az anyaországban egyaránt további kérdések merülnek majd fel.

Magyar Péter már beiktatása előtt megfenyegette a vajdasági médiumot

A munkaközösség nyilatkozatának időzítése azonban más szempontból is figyelemre méltó. A Pannon RTV munkatársai ugyanis éppen akkor jelentették be a szerkesztőségre nehezedő politikai nyomás megszűnését, amikor a magyar kormány sajtóértesülések szerint kilátásba helyezte a médiaház finanszírozásának drasztikus visszavágását.

A HVG az MTI-re hivatkozva arról számolt be, hogy a kormányzat a médiaház költségvetésének háromnegyedét elvonná, emellett dolgozók elbocsátását és a vezetőség lemondását is elvárja.

Emlékezetes, hogy a választásokat követően, április végén Magyar Péter Budapesten fogadta Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét. A leendő miniszterelnök már akkor éles kritikát fogalmazott meg a Pannon RTV működésével kapcsolatban,

azt kifogásolva, hogy állítása szerint két év alatt mindössze kétszer hangzott el a Tisza Párt neve a médium műsoraiban,

illetve azt is szóvá tette, hogy választási győzelme után elmondott beszédének külhoni magyarokhoz szóló részéről nem számolt be a televízió.

Pásztor Bálint ugyanakkor korábban határozottan visszautasította, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség bármiféle politikai nyomást gyakorolt volna a médiumra, illetve beavatkozott volna a szerkesztőség munkájába.

Beszédes mellékkörülmény, hogy a médiaház vezetősége alig több mint három héttel ezelőtt, november 2-án még visszautasította az intézményt ért kifogások egy részét.

A médium akkori állásfoglalásában a vajdasági magyar közösség szolgálatában eltöltött két évtized eredményeire hívta fel a figyelmet, és arra kérte a közönséget, hogy a Pannon RTV teljes munkásságának ismeretében alkosson véleményt.