Indul a költségvetés vitája – Magyar Péter már reggel egyértelművé tette, egészen másról akar beszélni a parlamentben
Háromnapos rendkívüli ülést kezd hétfőn az Országgyűlés, amelyen a jövő évi állami kiadásokról és bevételekről tárgyalnak a képviselők. A 2027-es költségvetés vitája előtt Magyar Péter miniszterelnök is felszólal, aki már a reggeli órákban egy sokatmondó üzenettel jelezte, hogy a Seszták-ügy is előkerülhet a parlamentben. A képviselők két nemzetközi ügyben is szavazhatnak.
A Seszták-ügy is előkerülhet a parlamentben
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik hétfőn, 9 órakor az Országgyűlés rendkívüli ülése. A kormányfő beszédére az ellenzéki frakcióvezetők is reagálhatnak. A felszólalások után, legkorábban 10.45-kor kezdődhetnek a határozathozatalok.
A miniszterelnök már az ülés kezdete előtt jelezte, hogy a Seszták-ügy is előkerülhet a parlamentben. Hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében így fogalmazott: „9:00 órakor kezdünk a Parlamentben. A Kisvakond frakció felkészül a végső merülésre.”
Magyar Péter ezzel a Seszták Miklós elleni nyomozás során előkerült, részben erdőkben elásott milliárdokra utalt. A kormányfő a hétvégén már a Fidesz–KDNP képviselőinek lemondását követelte a korábbi minisztert érintő büntetőügy miatt. A hatóságok több mint ötmilliárd forintot, valamint jelentős összegű eurót és dollárt foglaltak le, Seszták ügyvédje azonban tagadta, hogy a megtalált pénz a politikusé lenne.
A rendkívüli ülés összehívását Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes kezdeményezte november 10-én, hogy a parlament mielőbb megtárgyalhassa a 2027-es költségvetést, valamint az annak megalapozásához szükséges törvényjavaslatot.
Két nemzetközi ügyben is szavazhatnak a képviselők
A hétfői határozathozatalok során a képviselők dönthetnek a magyar–amerikai polgári célú atomenergetikai együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről. Az egyezmény célja
- a nukleáris üzemanyagellátás biztonságának erősítése,
- a nukleáris biztonsági rendszerek fejlesztése,
- valamint az új technológiák alkalmazásának elősegítése.
A megállapodás a technológiatranszferre, a hazai ipari szereplők bevonására és a szakemberképzésre is kiterjed. Szavazhatnak az Európai Unió balkáni békefenntartó műveletében, az EUFOR ALTHEA-ban való magyar katonai szerepvállalást érintő kormányhatározat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról is. A változtatás a művelethez kapcsolódó, Magyarországon készenlétben tartott erők engedélyezett létszámának 150-ről 300 főre emelését érinti.
A határozathozatalokat követően várhatóan 10.50-től az interpellációk következnek, majd 11.50-től az azonnali kérdések óráját tartják meg. A képviselők 12.50-től további szóbeli kérdéseket tehetnek fel a kormány tagjainak.
Délután kezdődik a 2027-es költségvetés vitája
A hétfői ülés legfontosabb napirendi pontja a jövő évi költségvetés általános vitája lesz, melyet Kármán András pénzügyminiszter 40 perces előterjesztői felszólalása nyit meg. Ezt követően az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács elnöke ismertetheti álláspontját, egyenként 30 percben. A parlamenti frakciók vezérszónokai szintén félórás időkeretben fejthetik ki véleményüket.
Az általános vitára összesen 30 órát irányoztak elő, amelyből 900 perc a kormánypárti, ugyanennyi az ellenzéki képviselők rendelkezésére áll. Hétfőn kilencórás költségvetési vitával számolnak.
A kormány javaslata 2027-re 2,4 százalékos gazdasági növekedést, 3 százalékos inflációt és a GDP 4,9 százalékának megfelelő államháztartási hiányt feltételez. Az államadósság GDP-arányos szintjét 77,2 százalékra tervezik.
A költségvetés 2126 milliárd forint uniós bevétellel és 964 milliárd forint befizetéssel számol. A kormány a GDP 1,5 százalékának megfelelő megtakarítást vár az állami túlköltekezés és a korrupció visszaszorításától, valamint a túlárazott szerződések felülvizsgálatától.
A Költségvetési Tanács október végén egyhangú döntéssel nem emelt alapvető kifogást a tervezet ellen, ugyanakkor figyelmeztetett a kedvezőtlen világgazdasági környezetből eredő növekedési kockázatokra.
A hétfői vitában várhatóan a hiánycél tarthatósága, az állami kiadások átalakítása, az adóváltozások és az uniós források felhasználása is előkerül. A zárószavazást várhatóan december 11-én vagy 14-én tarthatják meg.