Deviza
EUR/HUF364,83 +0,04% USD/HUF331,13 +0,07% GBP/HUF437,25 0% CHF/HUF394,63 +0,08% PLN/HUF82,8 +0,02% RON/HUF68,2 +0,01% CZK/HUF14,94 -0,03% EUR/HUF364,83 +0,04% USD/HUF331,13 +0,07% GBP/HUF437,25 0% CHF/HUF394,63 +0,08% PLN/HUF82,8 +0,02% RON/HUF68,2 +0,01% CZK/HUF14,94 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Indul a költségvetés vitája – Magyar Péter már reggel egyértelművé tette, egészen másról akar beszélni a parlamentben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Magyar Péter már a hétfői rendkívüli ülés előtt jelezte, hogy nem kizárólag a költségvetésről kíván beszélni. A parlament háromnapos tanácskozása a miniszterelnök felszólalásával kezdődik, aki egy sejtelmes Facebook-bejegyzéssel hangol a mai ülésre.
VG
2026.11.16, 08:50
Szóljon hozzá!

Háromnapos rendkívüli ülést kezd hétfőn az Országgyűlés, amelyen a jövő évi állami kiadásokról és bevételekről tárgyalnak a képviselők. A 2027-es költségvetés vitája előtt Magyar Péter miniszterelnök is felszólal, aki már a reggeli órákban egy sokatmondó üzenettel jelezte, hogy a Seszták-ügy is előkerülhet a parlamentben. A képviselők két nemzetközi ügyben is szavazhatnak.  

Tisza-kormány, parlament, országgyűlésKína, kínai cégek
Indul a költségvetés vitája a parlamentben. / Fotó: NurPhoto via AFP

A Seszták-ügy is előkerülhet a parlamentben

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik hétfőn, 9 órakor az Országgyűlés rendkívüli ülése. A kormányfő beszédére az ellenzéki frakcióvezetők is reagálhatnak. A felszólalások után, legkorábban 10.45-kor kezdődhetnek a határozathozatalok.

A miniszterelnök már az ülés kezdete előtt jelezte, hogy a Seszták-ügy is előkerülhet a parlamentben. Hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében így fogalmazott: „9:00 órakor kezdünk a Parlamentben. A Kisvakond frakció felkészül a végső merülésre.”

Magyar Péter ezzel a Seszták Miklós elleni nyomozás során előkerült, részben erdőkben elásott milliárdokra utalt. A kormányfő a hétvégén már a Fidesz–KDNP képviselőinek lemondását követelte a korábbi minisztert érintő büntetőügy miatt. A hatóságok több mint ötmilliárd forintot, valamint jelentős összegű eurót és dollárt foglaltak le, Seszták ügyvédje azonban tagadta, hogy a megtalált pénz a politikusé lenne.

A rendkívüli ülés összehívását Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes kezdeményezte november 10-én, hogy a parlament mielőbb megtárgyalhassa a 2027-es költségvetést, valamint az annak megalapozásához szükséges törvényjavaslatot.

Két nemzetközi ügyben is szavazhatnak a képviselők

A hétfői határozathozatalok során a képviselők dönthetnek a magyar–amerikai polgári célú atomenergetikai együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről. Az egyezmény célja 

  • a nukleáris üzemanyagellátás biztonságának erősítése, 
  • a nukleáris biztonsági rendszerek fejlesztése, 
  • valamint az új technológiák alkalmazásának elősegítése. 

A megállapodás a technológiatranszferre, a hazai ipari szereplők bevonására és a szakemberképzésre is kiterjed. Szavazhatnak az Európai Unió balkáni békefenntartó műveletében, az EUFOR ALTHEA-ban való magyar katonai szerepvállalást érintő kormányhatározat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról is. A változtatás a művelethez kapcsolódó, Magyarországon készenlétben tartott erők engedélyezett létszámának 150-ről 300 főre emelését érinti.

A határozathozatalokat követően várhatóan 10.50-től az interpellációk következnek, majd 11.50-től az azonnali kérdések óráját tartják meg. A képviselők 12.50-től további szóbeli kérdéseket tehetnek fel a kormány tagjainak.

Délután kezdődik a 2027-es költségvetés vitája

A hétfői ülés legfontosabb napirendi pontja a jövő évi költségvetés általános vitája lesz, melyet Kármán András pénzügyminiszter 40 perces előterjesztői felszólalása nyit meg. Ezt követően az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács elnöke ismertetheti álláspontját, egyenként 30 percben. A parlamenti frakciók vezérszónokai szintén félórás időkeretben fejthetik ki véleményüket.

Az általános vitára összesen 30 órát irányoztak elő, amelyből 900 perc a kormánypárti, ugyanennyi az ellenzéki képviselők rendelkezésére áll. Hétfőn kilencórás költségvetési vitával számolnak.

A kormány javaslata 2027-re 2,4 százalékos gazdasági növekedést, 3 százalékos inflációt és a GDP 4,9 százalékának megfelelő államháztartási hiányt feltételez. Az államadósság GDP-arányos szintjét 77,2 százalékra tervezik.

A költségvetés 2126 milliárd forint uniós bevétellel és 964 milliárd forint befizetéssel számol. A kormány a GDP 1,5 százalékának megfelelő megtakarítást vár az állami túlköltekezés és a korrupció visszaszorításától, valamint a túlárazott szerződések felülvizsgálatától.

A Költségvetési Tanács október végén egyhangú döntéssel nem emelt alapvető kifogást a tervezet ellen, ugyanakkor figyelmeztetett a kedvezőtlen világgazdasági környezetből eredő növekedési kockázatokra.

A hétfői vitában várhatóan a hiánycél tarthatósága, az állami kiadások átalakítása, az adóváltozások és az uniós források felhasználása is előkerül. A zárószavazást várhatóan december 11-én vagy 14-én tarthatják meg.

Kapcsolódó

 

Szóljon hozzá!
Országgyűlés
parlament
Seszták Miklós
Magyar Péter
költségvetés

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu