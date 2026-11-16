Indul a költségvetés vitája – Magyar Péter már reggel egyértelművé tette, egészen másról akar beszélni a parlamentben

Háromnapos rendkívüli ülést kezd hétfőn az Országgyűlés, amelyen a jövő évi állami kiadásokról és bevételekről tárgyalnak a képviselők. A 2027-es költségvetés vitája előtt Magyar Péter miniszterelnök is felszólal, aki már a reggeli órákban egy sokatmondó üzenettel jelezte, hogy a Seszták-ügy is előkerülhet a parlamentben. A képviselők két nemzetközi ügyben is szavazhatnak.

Indul a költségvetés vitája a parlamentben. / Fotó: NurPhoto via AFP

A Seszták-ügy is előkerülhet a parlamentben

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik hétfőn, 9 órakor az Országgyűlés rendkívüli ülése. A kormányfő beszédére az ellenzéki frakcióvezetők is reagálhatnak. A felszólalások után, legkorábban 10.45-kor kezdődhetnek a határozathozatalok.

A miniszterelnök már az ülés kezdete előtt jelezte, hogy a Seszták-ügy is előkerülhet a parlamentben. Hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében így fogalmazott: „9:00 órakor kezdünk a Parlamentben. A Kisvakond frakció felkészül a végső merülésre.”

Magyar Péter ezzel a Seszták Miklós elleni nyomozás során előkerült, részben erdőkben elásott milliárdokra utalt. A kormányfő a hétvégén már a Fidesz–KDNP képviselőinek lemondását követelte a korábbi minisztert érintő büntetőügy miatt. A hatóságok több mint ötmilliárd forintot, valamint jelentős összegű eurót és dollárt foglaltak le, Seszták ügyvédje azonban tagadta, hogy a megtalált pénz a politikusé lenne.

A rendkívüli ülés összehívását Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes kezdeményezte november 10-én, hogy a parlament mielőbb megtárgyalhassa a 2027-es költségvetést, valamint az annak megalapozásához szükséges törvényjavaslatot.

Két nemzetközi ügyben is szavazhatnak a képviselők

A hétfői határozathozatalok során a képviselők dönthetnek a magyar–amerikai polgári célú atomenergetikai együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről. Az egyezmény célja

a nukleáris üzemanyagellátás biztonságának erősítése,

a nukleáris biztonsági rendszerek fejlesztése,

valamint az új technológiák alkalmazásának elősegítése.

A megállapodás a technológiatranszferre, a hazai ipari szereplők bevonására és a szakemberképzésre is kiterjed. Szavazhatnak az Európai Unió balkáni békefenntartó műveletében, az EUFOR ALTHEA-ban való magyar katonai szerepvállalást érintő kormányhatározat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról is. A változtatás a művelethez kapcsolódó, Magyarországon készenlétben tartott erők engedélyezett létszámának 150-ről 300 főre emelését érinti.