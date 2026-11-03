Botrány a parlamentben: bekapcsolva maradt a mikrofon, Magyar Péter sms-ben utasíthatta a levezető elnököt − „Miniszterelnök úr kéri”

„Elnök asszony, a telefonodat meg tudod nézni? Miniszterelnök úr kéri” − ez a két mondat hallható azon a hangelvételen, amely a keddi parlamenti ülésnapon készült.

Magyar Péter sms-ben utasíthatta a parlamenti ülést vezető dr. Hallerné dr. Nagy Anikót / Fotó: NurPhoto via AFP

Valaki az ülést vezető tiszás képviselő, dr. Hallerné dr. Nagy Anikó fülébe súgta az utasítást. Érdemes hozzátenni, hogy az esetet megelőzően Magyar Péter heves gesztikulációval igyekezett valamit a politikus tudtára hozni.

Az eset azért vethet fel aggályokat, mert az Országgyűlés ülésvezető elnökének pártatlanul, a házszabály előírásainak megfelelően kell irányítania a parlament munkáját. Ha a miniszterelnök az ülés közben utasításokat vagy a levezetést befolyásoló üzeneteket küld neki, az megkérdőjelezheti az eljárás függetlenségét és pártatlanságát. Különösen problémás lehet, ha a kormányfő a háttérből próbál hatást gyakorolni a felszólalások rendjére vagy az ellenzéki képviselők parlamenti jogainak érvényesülésére.

Technikai hiba hátráltatta a parlament munkáját

Kedden az Országgyűlés 181 igen, 4 nem és 3 tartózkodás mellett fogadta el azt a határozati javaslatot, amely a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2025. évi üzleti jelentéséről szóló beszámolóról szólt. A határozathozatal eredményhirdetését azonban megzavarta, hogy dr. Hallerné dr. Nagy Anikót arról tájékoztatták, hogy több képviselőnél technikai hiba merült fel.

Később kiderült, hogy két képviselő volt érintett.

Pócs János, aki szintén hibát jelentett nem nyomta meg a gombot. A szavazást a levezető alelnök végül lezárta, a két, technikai hiba miatt szavazni nem tudó képviselő támogatta a javaslatot.

Kaotikus nap a Parlamentben

A szavazás körüli felfordulás nem az egyetlen baki volt a keddi a ülésnapon. Magyar Péter a nap elején jelezte, hogy mégsem kíván felszólalni, miközben az ülésvezető először még azzal számolt, hogy a miniszterelnök beszédet mond. A rövid közjáték általános derültséget okozott az Országgyűlésben, még az ellenzéki padsorokból is nevetés hallatszott. Magyar Péter végül Toroczkai László felszólalására reagált.