Beterjesztették a házszabály módosítását és az országgyűlési törvény módosítását is – erről is beszélt Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Eddig bírták: Magyar Péterék megváltoztatnák a parlamenti szabályokat, a Tisza leszámolhat a Fidesszel / Fotó: NurPhoto via AFP

A magyar miniszterelnök mindezt azzal indokolta, hogy "szeretnénk gyorsabbá, praktikusabbá, demokratikusabbá, átláthatóbbá tenni az Országgyűlés működését", és persze szeretnék és el is fogják érni, hogy legyen következménye a dolgoknak.

De ne mcsak a kormányfő beszélt pozitívan a készülő parlamenti szabályozásról. A kormánypárt azzal a címmel jelentetett meg közleményt a témában, hogy "rövidülhet a parlamenti felszólalások időtartama." A szövegben is azt hangsúlyozták, hogy rövidítenék a parlamenti előterjesztői nyitóbeszédek és zárszók, illetve a nem vezérszónoki képviselői hozzászólások felszólalási időtartamát. A Tisza-frakció ezen felül a tiszteletdíj-csökkentés és a fegyelmi szankciók szabályain is változtatna.

Az Országgyűlésről szóló törvény és a házszabály javasolt módosítását szintén azzal indokolta, hogy

így demokratikusabbá és átláthatóbbá válik a parlamenti munka,

koncentráltabbak lesznek a viták, valamint az elmúlt 16 év "túlzó és önkényes bírságai helyett" következetesebben érvényesül a képviselői számonkérhetőség.

A frakció észszerű módosításokról beszélt, amelyek majd tartalmasabb, felkészültebb és lényegre törőbb parlamenti munkát eredményeznek. Arra is kitértek, hogy a kötött tárgyalási rendű vitákban a "választói felhatalmazásra figyelemmel" egyenlőbben osztanák meg a felszólalási időkeret a kormánypárt és az ellenzék között.

A módosítások elfogadása esetén az új szabályok 2027. február 1-jén lépnek hatályba.

Eddig bírták: Magyar Péterék megváltoztatnák a parlamenti szabályokat

Miközben a Tisza demokratikusabb parlamentről beszél, a valóságban egészen más látszik. Eleve a módosítás az éjszaka közepén, kedd este 23:10-kor került fel a parlament honlapjára.

A javaslat alapján alaposan megvágnák a napirend előtti felszólalás lehetőségét a jövőben, de csak az llenzék számára, tehát a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk járna rosszul.

Ezek a pártok csak minden héten egy, a napirendben megállapított ülésnapon kapnak csak lehetőséget erre. A szigorítás viszont nem vonatkozik

a miniszterelnökre,

a kormány tagjaira

és a köztársasági elnökre,

akik továbbra is minden ülésnap elején felszólalhatnak.

És ez még nem minde, hiszen ők már nem "halaszthatatlan és rendkívüli ügyben" kérhetnek majd napirend előtt szót, hanem lényegében bármikor. De em szólalhatnak fel a magyar EP-képviselők sem a plenáris és bizottsági üléseken. Ezzel legutóbb a fideszes Deutsch Tamás és Dömötör Csaba is élt.